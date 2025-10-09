#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

О ходе цифровой трансформации рассказали в Комитете государственных доходов

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 16:09 Фото: freepik
Заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Ануар Сулейменов рассказал о развитии цифровых технологий и внедрении современных информационных систем в работу КГД, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день в КГД функционируют 14 информационных систем, первые из которых были запущены еще в начале 2000 годов. И хотя каждая из них в свое время внесла вклад в развитие администрирования, устаревшая архитектура уже не соответствует современным требованиям.

"Именно поэтому мы начали поэтапную модернизацию и формирование новой целевой архитектуры. В перспективе она будет состоять из пяти современных систем, которые заменят двенадцать старых. Это позволит значительно сократить дублирование функций, упростит бизнес-процессы и обеспечит новый уровень качества администрирования. Уже сегодня внедряются и успешно работают три ключевых решения: Интегрированная система налогового администрирования (ИСНА), Smart Data Finance (SDF) и таможенная система "Астана-1" (Keden)".Ануар Сулейменов

Он рассказал о каждой программе подробнее. К примеру, ИСНА объединила семь налоговых систем и охватывает полный жизненный цикл налогоплательщика: от регистрации и ведения лицевых счетов до контроля и оказания государственных услуг:

"Сегодня система обеспечивает интеграцию с 75 государственными органами и банками, более 1000 автоматизированных процессов администрирования, высокую доступность для 13 млн пользователей, сокращение времени обработки документов с часов до минут. Особое значение имеет новый кабинет налогоплательщика. Он предоставляет удобные электронные сервисы, включая автоматическую проверку деклараций, цифровую подачу заявлений, онлайн-открытие банковских счетов. Впервые реализован модуль "Реабилитация и банкротство", который полностью оцифровал взаимодействие с прокуратурой, банками и судами".

Что касается Smart Data Finance, продолжает спикер, она является даже не системой, а целой платформой нового поколения для анализа больших данных и поддержки управленческих решений. Главное преимущество SDF – формирование цифрового профиля налогоплательщика.

"Сегодня в системе аккумулированы данные о 1,9 млн индивидуальных предпринимателей, 584 тыс. юридических лиц и более 20 млн физических лиц. Система автоматически рассчитывает местные налоги на основе данных из 74 государственных источников, что исключает ошибки и субъективное вмешательство. Использование искусственного интеллекта позволяет выявлять риски в налоговой и торговой сфере, отслеживать цепочки поставщиков и своевременно реагировать на попытки уклонения от уплаты налогов".Ануар Сулейменов

Keden – цифровая таможня. Ее модернизация направлена на внедрение интегрированного таможенного контроля и принципа "одного окна". На сегодняшний день удалось полностью исключить бумажный документооборот. Вместе с тем до конца года запланирован запуск ключевого модуля – "Декларация на товары", охватывающего 16 процедур декларирования. Это станет ядром системы и обеспечит полный цикл цифрового администрирования в таможне, отмечают в Комитете госдоходов.

"Важно отметить, что переход к новым системам – это не только вопрос технологий, но и смена философии работы. КГД переходит к сервисной модели, когда удобство налогоплательщика и прозрачность процедур выходят на первый план. Мы понимаем, что внедрение новых платформ требует адаптации и может сопровождаться временными сложностями. Однако результаты уже очевидны: сокращение сроков процедур, снижение ошибок, расширение цифровых сервисов", – подытожил Сулейменов.

И добавил, что цель комитета – сделать взаимодействие бизнеса и граждан с налогово-таможенными органами максимально простым, удобным и современным.

Ирина Мишура
Ирина Мишура
