Мы не уличные художники: почему "грустят" картины на алматинском Арбате

Арбат – излюбленное место притяжения алматинцев. Сердце пешеходной улицы – творческая мастерская и бесплатная выставка картин под открытым небом. Несмотря на то, что здесь всегда многолюдно и ценителей высокого искусства предостаточно, покупателей у художников бывает слишком мало.

Корреспондент Zakon.kz насладилась творениями талантов и поговорила с ними.

Удивительно, как "кипит" жизнь на Арбате. Будто люди сюда приходят поймать момент здесь и сейчас. Толпы, которые никуда не спешат. Складывается впечатление, что им нечем заняться. Одни с улыбкой напевают для прохожих, другие, не обращая ни на кого внимания, пританцовывают.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Но особый окрас и без того волшебной атмосфере придает отдельный выставочный уголок. Он полон красок, сюжетов и мотивов. Сотни очаровывающих картин в разных палитрах, размерах и жанрах. Выбирай – не хочу!

Фото: Zakon.kz

Вот только их авторы неохотно рассказывают о деятельности. Они признаются, что переживают тяжелые времена: современную тенденцию, высокую конкуренцию, мизерные продажи и отсутствие поддержки. Свободная творческая мастерская претерпела великое множество изменений, превратившись из давней традиции в искусство ради выживания.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Раньше даже было, что гоняли нас, не разрешали здесь стоять. Сейчас у всех ИП, налоги платим, в акимате отмечаемся. В основном сидят местные старички. Молодежь больше через соцсети продвигается, но иногда присоединяется к нам. Мы не уличные художники. Здесь таланты, которых удерживает в профессии любовь к искусству. У каждого свои фишки, стиль. Бывает, что молодежь "переплюнет" профессионалов, а порой, наоборот, самородки дадут фору образованным. Не каждому дано писать, это надо чувствовать", – поделилась местная художница, которая предпочла оставаться анонимной.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На вопрос: удается ли художникам хорошо заработать, женщина твердо ответила: "Нет".

"Конкуренция, конечно, есть. Один художник в месяц может несколько работ продать, а другой – 10. Картошкой на рынке больше торгуют. А это же не продукты питания, кому нужно, а кому нет. Бывает, что у художника художник покупает. И не только, чтобы поддержать. Возникает интерес к почерку, технике. Иногда люди спрашивают, почему все однотипно: везде горы и юрты? Так это облик Алматы. Они хотят что-то особенное, поэтому заказывают портреты или по фото просят нарисовать. Но большинство покупателей – иностранцы. За рубежом искусство очень высоко ценится, а наши работы для них почти что даром", – говорит алматинка.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Неподалеку картинами торгует горожанка Сюзанна Арагелян. Ее муж Варданян Карен 15 лет выставляется на Арбате. Величественные снежные барсы, милая маленькая казашка с газировкой в руке, забавные кошечки и десятки других невероятных шедевров предложены буквально за копейки.

"Цены начинаются от 4 тыс. тенге. Сейчас картины абсолютно недорогие. Поскольку все подорожало, а у простого народа нет лишних денег. Картины ведь не первой необходимости. Продажи маленькие. Сегодня я, допустим, возвращаюсь домой пустой. Помню, когда столицей была Алма-Ата, живопись пользовалась особым спросом. Хотя людям всегда интересна красота. Даже если они не покупают – обязательно посмотрят, что уже приятно". Сюзанна Арагелян

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Бесплатный вернисаж собирает большую аудиторию. Она воочию знакомится с расписными полотнами творческих жителей, жадно разглядывая мельчайшие детали. Но покупать люди, и вправду, не торопятся. Один из зрителей Алиаскар Лесов выразил восхищение мастерам кисти.

"Меня удивляет, что художники столько лет этим занимаются и не бросают свое дело. Это работа, которая доставляет им удовольствие. Они пишут для души, еще и зарабатывают на этом деньги. Я сам довольно нетворческий человек. Мне нравится такое. Но бывают такие картины, которые оцениваются по полмиллиона и выше. Я этого не понимаю. У нас, скорей всего, такой менталитет, когда люди экономят. Им легче за эти деньги купить продукты, нежели картину. Возможно, более обеспеченные придут и купят себе картину. Хотя что таить, такая красота порадует глаз любого. Если красивое произведение стоит до 100 тыс. тенге, я не против отдать за это деньги. Больше всего мне нравится природа: юрты, лошади и горы". Алиаскар Лесов

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Художники добавили, что работают круглый год без выходных. Впереди морозы, и они признаются, что теплый уголок для них оказался бы лучшей поддержкой, ведь отказываться от любимого дела, также, как и от здоровья, никто не собирается.