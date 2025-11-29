"Мне никогда столько денег не давали": реакция пожилой алматинки на 10 тыс. тенге растрогала Сеть
Фото: pixabay
В соцсетях набирает популярность видео, в котором прохожий дал 10 тыс. тенге бабушке, продававшей старую обувь, сообщает Zakon.kz.
На улицах Алматы мужчина решил порадовать пожилую продавщицу старой обуви.
"Сколько дадите, за столько и отдам. За 2 000 возьмете? Возьмите за 1 000. Мне очень нужны деньги. Пенсия небольшая", – сказала пенсионерка.
Мужчина вручил ей 10 тыс. тенге. На что она эмоционально отреагировала, заявив, что это слишком много и ей никто никогда не давал столько денег. Бабушка со слезами поблагодарила неравнодушного прохожего и расцеловала ему руки.
"Бабушка очень старенькая, сидит по улице Гагарина чуть выше Тимирязева, на остановке. Очень жалко, кто может приезжайте, помогите бабушке, купите у нее что-нибудь", – пишет автор видео.
Комментаторов растрогал поступок мужчины, пожелавшего помочь престарелой женщине:
- Спасибо большое вам, молодой человек, за ваше доброе сердце. Пусть Аллах вернет вам вдвойне.
- Молодец, настоящий мужчина.
- Неужели старики заслужили доживать свои дни в нищете? Как стыдно.
- Всегда поражаюсь, столько бабушек сидит по улицам и еще многие не просят просто так, а пытаются заработать денег себе. Каждый раз до слез больно смотреть на это.
В Акмолинской области наградили 10-летнего мальчика, рассказавшего полицейским о грубом нарушении ПДД.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript