"Мне никогда столько денег не давали": реакция пожилой алматинки на 10 тыс. тенге растрогала Сеть

В соцсетях набирает популярность видео, в котором прохожий дал 10 тыс. тенге бабушке, продававшей старую обувь, сообщает Zakon.kz.

На улицах Алматы мужчина решил порадовать пожилую продавщицу старой обуви.

"Сколько дадите, за столько и отдам. За 2 000 возьмете? Возьмите за 1 000. Мне очень нужны деньги. Пенсия небольшая", – сказала пенсионерка.

Мужчина вручил ей 10 тыс. тенге. На что она эмоционально отреагировала, заявив, что это слишком много и ей никто никогда не давал столько денег. Бабушка со слезами поблагодарила неравнодушного прохожего и расцеловала ему руки.

"Бабушка очень старенькая, сидит по улице Гагарина чуть выше Тимирязева, на остановке. Очень жалко, кто может приезжайте, помогите бабушке, купите у нее что-нибудь", – пишет автор видео.

Комментаторов растрогал поступок мужчины, пожелавшего помочь престарелой женщине:

Спасибо большое вам, молодой человек, за ваше доброе сердце. Пусть Аллах вернет вам вдвойне.

Молодец, настоящий мужчина.

Неужели старики заслужили доживать свои дни в нищете? Как стыдно.

Всегда поражаюсь, столько бабушек сидит по улицам и еще многие не просят просто так, а пытаются заработать денег себе. Каждый раз до слез больно смотреть на это.

