Почему в степногорской больнице сокращают производство физраствора и глюкозы

Жителей Степногорска тревожит новость о возможном закрытии провизорного цеха при местной больнице. По словам пациентов, в стационаре это уже почувствовалось отсутствием физрастворов и глюкозы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Стоит отметить, медицинское учреждение уже несколько лет переживает трудные времена: огромная кредиторская задолженность, задержка отпускных, перебои с социальными отчислениями, сокращение штатного расписания, переработки медицинских сотрудников, и, как следствие – огромный кадровый дефицит.

В этом году Степногорская многопрофильная городская больница празднует 40-летие. Но к этому рубежу медицинское учреждение, некогда славившееся сильными кадрами и самым передовым оборудованием (Степногорск был ключевым узлом московской программы биологического оружия и урановой промышленности), подошло, мягко говоря, не в лучшей форме. Если в начале 2024 года чиновники от здравоохранения озвучивали сумму кредиторской задолженности в более, чем 500 млн тенге, то на сегодня речь идет о свыше 800 млн. Это, разумеется, отражается и на состоянии здания, и на материальном оснащении, и, самое главное, – на условиях труда коллектива.

По словам местных жителей, провизорный цех работает со времени городской больницы. Здесь производят большими партиями для стационара растворы натрия хлорида (больше известный как "физраствор") и глюкозу, а также магнезию, фурацилин, цефуроксим, новокаин, аминокапроновую кислоту, соду и другие фармацевтические препараты.

"Какое-то время в стационаре не было физраствора – системы заменили на уколы, либо нужно было приносить самим. Мы так понимаем, руководство хочет постепенно уходить от собственного производства, и препараты будут закупать у частных ТОО. А это, надо полагать, будет дороже. Все постепенно сворачивают, сокращают", – с беспокойством отмечают пациенты.

Главный врач больницы Тохтар Конуров заверил, что полностью провизорный цех закрывать не планируют – только сокращают производство. Так, отныне здесь не будут производить некоторые виды препаратов, выпуск заменят на закуп. Причина – нехватка фармацевтов и техперсонала.

"Персонал у нас перегружен, людей не хватает. А фармпроизводство, надо отметить, – очень трудоемкое, да и расходы немалые. Мы закупаем в больших количествах бутылки и пробки, также важно постоянно контролировать качество ингредиентов и безопасность сотрудников, ведь тара стеклянная, а значит, бьющаяся", – пояснил главврач.

В пресс-службе Управления здравоохранения Акмолинской области прокомментировали ситуацию, что, действительно, такое решение было принято, чтобы уменьшить нагрузку на кадры. Здесь отметили, что покупать дешевле и экономически целесообразней, чем производить самим, так как производство достаточно затратное – используются большие объемы дистиллированной воды и реактивы.

"Я вынужден часть препаратов, в частности, физрастворы и глюкозу, которые мы производили в больших объемах, закупать готовыми в пластиковой таре, которые выпускают отечественные фармкомпании. Содержать штат, помещения, производство недешево. В Акмолинской области всего два провизорных цеха, наш – третий. Остальные позакрывались. По идее, это вчерашний день. Поэтому мы вынуждены сокращаться", – отметил руководитель клиники.

Сокращение производства и в самом деле имеет отношение к кредиторской задолженности, которая у больницы накопилась за последние семь-восемь лет.

"Мы, действительно, находимся в глубокой кредиторской задолженности. Я пытаюсь закрыть долги за счет экономии, сокращения штата, затягивания поясов. Дефицит кадров большой – не хватает врачей, среднего медперсонала. Не исключение и провизорный цех – два человека собрались увольняться. Там зарплата – всего 70 тыс. тенге, кто пойдет на такую? Не со своего же кармана мне платить. Я уговаривал: с нового года будем открывать отделение госпитальной фармации, это, думается, позволит расширить штатное расписание, увеличить финансирование. Вроде решили остаться на полставки, наверно, будут совмещать с другой работой. Провизоров нет. Люди находят более высокооплачиваемую работу, идут в частные аптеки. А я самовольно зарплату повысить не могу", – комментирует Тохтар Конуров.

Дефицита, ажиотажа с физраствором и глюкозой нет, заверил он.

"Когда мы приостановили производство физраствора и глюкозы буквально на один день, то закупили порядка 2 тыс. флаконов – чтобы проводить инфузионную терапию. Часть препаратов, которые раньше вводились внутривенно, можно вводить внутримышечно, парентерально. В этом плане проблем нет", – сказал Конуров.

При этом он подчеркнул, планы по дальнейшему закупу препаратов вместо собственного производства вовсе не означают лоббирования интересов определенных поставщиков. Согласно приказа Минздрава, растворы будут закупаться через единого поставщика СК "Фармация", либо у фармфирм.