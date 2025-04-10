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Общество

Наказан аким Степногорска

Наказан аким Степногорска, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 15:45 Фото: gov.kz
Аким Степногорска Гайдар Касенов наказан за отсутствие контроля за благоустройством города, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 апреля 2025 года стало известно из сайта акимата Акмолинской области.

"За отсутствие должного контроля за деятельностью местных исполнительных органов города Степногорска в вопросах благоустройства города распоряжением акима Акмолинской области от 8 апреля 2025 года на акима города Степногорска Касенова Гайдара Кабдуллаевича наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора", – говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Гайдар Касенов был назначен акимом Степногорска 13 ноября 2024 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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