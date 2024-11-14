Волшебные голуби, зонты и карты: астанчанин создает потрясающую иллюзию

29-летний Ерман Кенжебаев – невероятно талантливый фокусник из Астаны. С помощью голубей, зонтов и карт он заставляет поверить в чудеса даже заядлых скептиков. Zakon.kz попытался разгадать секреты его магии.

Звезда иллюзиониста зажглась в 2022 году, когда он произвел фурор своим фокусом на Central Asia’s Got Talent, став полуфиналистом. Оказалось, что магическим искусством молодой человек занимается с 14 лет.

"В нашей семье нет фокусников. Но я узнал, что младший брат дедушки увлекался иллюзией. Однако я его никогда не видел, он ушел из жизни. А вот старшего брата моей мамы – застал, он тоже в этой среде. Даже помню в детстве как-то показывал мне карточные трюки". Ерман Кенжебаев

Собеседник вспоминает, что все началось с видеодиска, на котором было выступание американского иллюзиониста Дэвида Блейна. Именно оно вдохновило его выйти к публике с картами в руках и продемонстрировать фантастическую манипуляцию.

"Двоюродный брат дал мне диск с видео, которое называлось "Дэвид Блейн и уличная магия". Я его скачал на компьютер. А когда посмотрел – вдохновился. Похоже, что на всю жизнь. Хотя казалось, что это просто хобби. Первые трюки я показывал в зеркале самому себе, потом родным, так и расширилась моя аудитория". Ерман Кенжебаев

Долго Ерман Кенжебаев не решался превратить иллюзию в профессию. Даже окончил вуз на архитектора и поработал по специальности. Но магия берет свое.

"А вот быть иллюзионистом нигде не учат. Особенно в СНГ. Разве что в цирковом училище Украины приоткрывают занавес, но все остальное зависит от твоего желания. Поэтому у нас не так много коллег по цеху. Я развивал свои способности, отправившись на международный форум в Санкт-Петербург, он послужил для меня хорошим стартом". Ерман Кенжебаев

Что-то фокусник черпал из интернета, а во многом ему посчастливилось познакомиться с легендарным россиянином Ильей Ильиным. Он по душевной доброте поддержал талантливого парня, разделил с ним знания и даже дал ценные советы для карьерного роста. Чем и воспользовался астанчанин.

"Я учился у Ильи, он мне показал, что к чему. В принципе, простые трюки доступны всем в сети, а для чего-то серьезного нужно самому разбираться. Ставить свой номер – этот навык приходит с опытом. Я тоже постепенно нашел свои фишки, стал использовать музыку, что по душе, продумал новые трюки. Как говорится, вывел свою формулу". Ерман Кенжебаев

Особенность номеров иллюзиониста в выступаниях с голубями, зонтами и картами. Хотя автор периодически удивляет зрителей и демонстрирует что-то новое. Как, например, трюки с завязанными руками, красные шарики, палки, меняющие размер и даже исчезающие.

"Мне самому по душе номер с картами, зонтами и голубями. В принципе, это известные фокусы, но немного переделанные под свой лад. У меня четыре голубя. Я их держу дома, дрессирую. Они уже обученные, знают, что нужно делать и когда. Реагируют на свет и выполняют команды по движениям моих рук. Конечно, для них нет никакого вреда. Все, что делается на сцене, иллюзия. А зонты самые обычные. Вообще нужные атрибуты сложно найти. Бывает, что в голове крутится идея, но чтобы реализовать ее – требуется немало усилий". Ерман Кенжебаев

Раскрывать секреты своих номеров иллюзионист не стал. Признался, что их знает только супруга Жулдыз. И то потому, что вот уже третий год является его ассистентом.

"Мы четыре года женаты, три года выступаем вместе. Хотя Жулдыз по профессии юрист, работала в полиции. Сначала почему-то не хотела участвовать в моих номерах, но потом внедрилась. Мы все держим в строгом секрете, иначе интересно не будет. Нам помогают постоянные тренировки и опыт. У меня ментальная магия, здесь вообще не нужна ловкость рук, а важна сильная память. В фокусе с картами – я контролирую главную, где бы она ни находилась, от начала и до конца слежу за ее расположением. А так даже невозможно описать, как все происходит, тут главное знать, чем занимаешься". Ерман Кенжебаев

Зрители окунаются в волшебство с большим удовольствием и не скрывают смех, удивление и восторг.

"Бывает, что люди пытаются разгадать, как я это провернул. Но чаще они просто наслаждаются моментом и чудесами магии. Для меня же большая честь и радость обстрагивать человека от тревог, помочь ему забыть хоть ненадолго свои проблемы, снова ощутить себя ребенком. А самое главное – вселить ему чувство веры, ведь сейчас так мало людей во что-то верят, особенно в чудеса и добро. Для зрителя это увидеть и поаплодировать, а для меня это титанический труд". Ерман Кенжебаев

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Наблюдая за Ерманом Кенжебаевым можно сделать выводы, что иллюзионистом может стать настоящий волшебник, талант и трудоголик. Он объездил множество школ, увеселительных заведений, торжеств, чтобы не только порадовать людей, но и привлечь внимание к своей исключительной профессии. Молодой человек мечтает в будущем представить Казахстан на зарубежных конкурсах. Для этого он усердно тренируется и пополняет багаж знаний.