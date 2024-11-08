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От голоса Димаша до взгляда Моргана Фримена: иллюзионист из Астаны пишет реалистичные портреты

От голоса Димаша до взгляда Моргана Фримена: иллюзионист из Астаны пишет реалистичные портреты, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 16:04 Фото: из личного архива Ермана Кенжебаева
Ерман Кенжебаев в точности передает на холсте изображения людей. Он берется за портреты не только кумиров, но и простых казахстанцев. Zakon.kz предлагает взглянуть на работы талантливого астанчанина.

29-летний житель Астаны Ерман Кенжебаев – невероятный волшебник. В его руках карты превращаются в голуби, ткань – в зонты, а огонь – в конфетти. После фокусов зрители безуспешно пытаются разгадать секреты иллюзиониста, еще долго оставаясь в фееричном настроении.

От голоса Димаша до взгляда Моргана Фримена: иллюзионист из Астаны пишет реалистичные портреты, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 16:04

Фото: из личного архива Ермана Кенжебаева

Однако речь сегодня не об этом. Парень пишет прекрасные картины. Не зря говорят: талантливый человек талантлив во всем.

"Я с детства люблю рисовать. Когда был совсем маленьким, бабушка подарила мне книгу с картинами мировых художников. Тогда меня впечатлили картины Винсента Ван Гога и Клода Моне. Я взял в руки карандаш и принялся рисовать. С тех пор для меня это отличный способ морального отдыха, раскрытия внутренних эмоций и передачи своих мыслей".Ерман Кенжебаев

Больше всего Ерману Кенжебаеву нравится писать портреты людей. Сначала это были знаменитости – кумиры, вдохновившие его: Виктор Цой, Фредди Меркьюри, Майкл Джексон, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Нурлан Сабуров и другие.

Потом астанчанин решил писать портреты на заказ. Хотя признается, что не преследовал цель заработать, а был некий поиск интересных внешностей. И задумка удалась, он уже выполнил множество пожеланий покупателей.

"Мне кажется, любой художественный жанр интересен. Мне нравится творить абсолютно в разных направлениях. Но изюминка портретов в том, что, рисуя человека, можно разглядеть не только его внешние данные, но и внутреннюю красоту. А передать это все так, чтобы смотрящие посмотрели на картину твоими глазами и разглядели в ней то, что ты хотел сказать, что может быть лучше. В целом, мне близки минимализм, аутентичность, писать так, как хочется душе".Ерман Кенжебаев

К примеру, улыбка аргентинского футболиста Лионеля Месси стоит 15 тыс. тенге.

Из наших артистов – астанчанин, поклонник творчества Димаша Кудайбергена. Он попытался передать пронзительный и глубокий взгляд певца во время исполнения, а также его невероятно сильный голос.

Одна из любимейших работ автора – образ американского актера Моргана Фримена. Он считает, что удачно показан добрый взгляд персонажа. Белобрысые волосы, множество родинок на лице и серьги в ушах, пожалуй, портрет написан в точности.

К работам художника-самоучки проявляли интерес жители Латвии, Эстонии, Украины, России и Польши. Однако пока передать в эти страны картины не удалось.

На создание одной картины у Ермана Кенжебаева уходит в среднем три часа. Впрочем, автор создает шедевры не только на бумаге или холсте, но и на мраморе.

"Я занимался резкой камня, делал памятники ушедшим из жизни людям. Писал их портреты на мраморе габбро и граните. В целом, клиенты в основном просят нарисовать близких. Мне кажется, это креативный подарок, который понравится любому. Я сильно не вдаюсь в детали, мой главный посыл – портрет и характер конкретного персонажа".Ерман Кенжебаев

Как говорится, на вкус и цвет товарища нет, однако на странице у художника только позитивные отзывы:

  • слов нет, браво;
  • золотые руки, как же это красиво;
  • талантливый во всем;
  • какая прелестная дань памяти.

В будущем Ерман Кенжебаев мечтает организовать мини-выставку, на которой будут присутствовать его герои.

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