Безработица в Казахстане уменьшается за счет притока молодежи

На рынок труда в Казахстане стремительно выходят молодые люди, родившиеся в начале XXI века. Именно за счет этих трудовых ресурсов в республике снижается общий уровень безработицы, сообщает Zakon.kz.

Статистика показывает, что уровень безработицы в республике стремится к понижению. Особенно это относится к такому показателю как совокупность безработных, непродуктивно занятых и временно незанятых.

По данным Национального банка РК ("Уровень безработицы в Казахстане: альтернативный подсчет", автор — Зарина Адилханова) такая совокупная безработица за 10 лет снизилась почти в два раза с 11,4% во втором квартале 2013 года до 7,2% к середине 2023 года. Был небольшой всплеск во время пандемии, но он быстро сошел "на нет" после окончания карантинных ограничений.

Фото: nationalbank.kz

Социологи связывают такую тенденцию с омоложением трудовых кадров в стране. Так, исследователь Алина Нурпеисова приводит данные по молодежной безработице за три года.

В начале 2022 года уровень молодежной безработицы (15-28 лет) составлял 4%, на конец 2023 года – 3,5%, сегодня – 3,1%.

Фото: stat.gov.kz

При этом по факту показатель молодежной безработицы в РК намного ниже, утверждает социолог.

"Дело в том, что в сельской местности очень развита неформальная занятость, где активно задействована молодежь, особенно парни. Это те ребята, которые не стремятся повышать образование и им достаточно того дохода, который они имеют, работая в аграрном секторе или в животноводстве". Алина Нурпеисова

Что касается доли молодежи NEET (Not in Education, Employment or Training), то он в Казахстане составляет минимальные значения: 6,3% от общего числа молодых казахстанцев в возрасте от 15 до 28 лет. По данным Ourworldindata.org, в США доля NEET составляет 12,2%, в России — 12,41%, в Великобритании — 10,5%, в Италии — 18,9%.

Согласно анализу Бюро национальной статистики АСПиР РК, сегодня на рынке труда официально задействовано 3 662 430 казахстанцев в возрасте от 16 до 34 лет. Это больше трети всех трудовых ресурсов страны (9 233 828 человек на конец III квартала 2024 года).

При этом год от года доля молодежи на рынке труда Казахстана будет увеличиваться. Как утверждает Министерство труда и социальной защиты РК, к 2030 году 37% рабочей силы в Казахстане будут представлять люди из поколения Z – парни и девушки, родившиеся 1997 по 2012 год.

В целом же, согласно прогнозу аналитиков Центра развития трудовых ресурсов спрос на новых наемных работников, включая новый спрос и спрос по замещению, к 2030 году суммарно составит 1,9 млн человек.