Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Безработица в Казахстане уменьшается за счет притока молодежи

коньки каток, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 12:19 Фото: пресс-служба акимата Алматы
На рынок труда в Казахстане стремительно выходят молодые люди, родившиеся в начале XXI века. Именно за счет этих трудовых ресурсов в республике снижается общий уровень безработицы, сообщает Zakon.kz.

Статистика показывает, что уровень безработицы в республике стремится к понижению. Особенно это относится к такому показателю как совокупность безработных, непродуктивно занятых и временно незанятых.

По данным Национального банка РК ("Уровень безработицы в Казахстане: альтернативный подсчет", автор — Зарина Адилханова) такая совокупная безработица за 10 лет снизилась почти в два раза с 11,4% во втором квартале 2013 года до 7,2% к середине 2023 года. Был небольшой всплеск во время пандемии, но он быстро сошел "на нет" после окончания карантинных ограничений.

таблица работа, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 12:19

Фото: nationalbank.kz

Социологи связывают такую тенденцию с омоложением трудовых кадров в стране. Так, исследователь Алина Нурпеисова приводит данные по молодежной безработице за три года.

В начале 2022 года уровень молодежной безработицы (15-28 лет) составлял 4%, на конец 2023 года – 3,5%, сегодня – 3,1%.

таблица работа, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 12:19

Фото: stat.gov.kz

При этом по факту показатель молодежной безработицы в РК намного ниже, утверждает социолог.

"Дело в том, что в сельской местности очень развита неформальная занятость, где активно задействована молодежь, особенно парни. Это те ребята, которые не стремятся повышать образование и им достаточно того дохода, который они имеют, работая в аграрном секторе или в животноводстве".Алина Нурпеисова

Что касается доли молодежи NEET (Not in Education, Employment or Training), то он в Казахстане составляет минимальные значения: 6,3% от общего числа молодых казахстанцев в возрасте от 15 до 28 лет. По данным Ourworldindata.org, в США доля NEET составляет 12,2%, в России — 12,41%, в Великобритании — 10,5%, в Италии — 18,9%.

Согласно анализу Бюро национальной статистики АСПиР РК, сегодня на рынке труда официально задействовано 3 662 430 казахстанцев в возрасте от 16 до 34 лет. Это больше трети всех трудовых ресурсов страны (9 233 828 человек на конец III квартала 2024 года).

При этом год от года доля молодежи на рынке труда Казахстана будет увеличиваться. Как утверждает Министерство труда и социальной защиты РК, к 2030 году 37% рабочей силы в Казахстане будут представлять люди из поколения Z – парни и девушки, родившиеся 1997 по 2012 год.

В целом же, согласно прогнозу аналитиков Центра развития трудовых ресурсов спрос на новых наемных работников, включая новый спрос и спрос по замещению, к 2030 году суммарно составит 1,9 млн человек.

Читайте также

Беимбет Майлин: как казахский писатель вдохновлял в трудные времена
Беимбет Майлин: как казахский писатель вдохновлял в трудные времена
Аральский район, Кызылординская область, аул Акеспе, термальный источник
Чудо природы: чем притягивает туристов горячий радоновый источник в Приаралье
Андрей Валентинов
2024 год Работа Молодежь Статистика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой
Скрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана
Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт
Штрафов не будет: Кожаев высказался об "изменении" скорости на автобанах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: