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Школы для детей с девиантным поведением: в чем их особенность

Школы для детей с девиантным поведением: в чем их особенность, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 10:40 Фото: Специальная организация образования Алматы
Не так давно после серии издевательств подростков над сверстниками и стариками выяснилось, что правонарушители будут отбывать наказание в закрытых спецшколах. Корреспондент Zakon.kz решил узнать, что это за учреждения и какой там распорядок.

В Министерстве просвещения РК пояснили, что для несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и антиобщественным проступкам, созданы особые условия воспитания, обучения и социальной адаптации – это специальные организации образования.

Фото: Специальная организация образования Алматы

В стране функционируют пять школ для детей с девиантным поведением, которые расположены в Алматы, Абайской, Мангистауской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях. В них трудные подростки попадают согласно Закону РК "О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности" на срок от одного месяца до одного года или на время следственных мероприятий, проводящихся по уголовным делам. Направляются они сюда только по решению суда.

"Учебно-воспитательная работа в спецшколах осуществляется по образовательным программам, разработанным на основе государственных общеобразовательных стандартов образования. Обучение и воспитание несовершеннолетних в этих учреждениях проводится дифференцированно с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей".Министерство просвещения РК

Фото: Специальная организация образования Алматы

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Разобраться, о чем речь, помогла Динара Бейсекенова. Она является и.о. директора специальной организации образования в Алматы. Это учреждение работает с трудными детьми на протяжении 20 лет.

"В среднем за год к нам попадают 70 воспитанников от 11 до 18 лет. В настоящее время здесь воспитываются 60 детей. Наша цель – обучение и коррекция поведения, перевоспитание и социально-трудовая адаптация, а также подготовка детей к трудовой деятельности. В школе работают 26 педагогов, все они с высшим педагогическим образованием. Дефицита в кадрах нет".Динара Бейсекенова

Фото: Специальная организация образования Алматы

Специалисты спецшколы работают в таких направлениях, как:

  • медико-психолого-педагогическая помощь. Выявление индивидуальных особенностей дезадаптации, медицинская помощь и социальная поддержка, нейтрализация отрицательного воздействия социальной среды на личность подростка;
  • общеобразовательная подготовка. Обучение воспитанников на основе государственных стандартов образования по программе общеобразовательной школы;
  • внеклассная воспитательная работа. Вовлечение подростков в разнообразную внеучебную, коллективную, творческую деятельность, располагающую компенсаторными и адекватными возможностями;
  • учебно-трудовая деятельность. Формирование интересов подростков, развитие их творчества;
  • профилактика социального сиротства. Проведение мероприятий по восстановлению утраченных семей, размещение детей и подростков из детских домов в приемные семьи.

Фото: Специальная организация образования Алматы

"Контингент воспитанников – дети с девиантным поведением, состоящие на учете в ювенальной полиции, злостно уклоняющиеся от учебы, совершающие систематические побеги из дома и детских учреждений, бродяжничающие, употребляющие спиртные напитки, табачные изделия, неоднократно совершившие деяния, содержащие признаки преступления (кражи, грабежи, угон мопедов и машин), состоящие на наркологическом учете с различными диагнозами, а также на психиатрическом учете как склонные к суициду. При психологической диагностике у детей (в основном у мальчиков) часто выявляется высокий уровень агрессии ко всем окружающим, склонность ко лжи (для того, чтобы оправдать свои противоправные поступки, эти подростки обвиняют других), у девочек в связи с ранней половой жизнью выявляется неадекватный интерес к противоположному полу".Динара Бейсекенова

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Это обычная школа, только закрытая, куда свободный вход посторонним ограничен. Однако далеко не колония, поскольку здесь нет строгих распорядков. По словам Динары Бейсекеновой, воспитанники поддерживают связь с родными, созваниваются и видятся с ними. Для них определены дни и часы встреч. Сотрудница признается, что чаще всего результат плодотворной работы на лицо: дети отсюда уходят в надежде начать все с чистого листа.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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