Солдат, которого спасли часы: история ветерана Павла Даценко

Павел Даценко мог погибнуть в далеком январе 1944 года: тогда его сочли убитым. Но оказалось, что судьба дала солдату второй шанс. Корреспондент Zakon.kz узнала историю казахстанского воина.

В январе 2025 года Павлу Васильевичу Даценко исполнилось 100 лет. Свою жизнь солдат посвятил борьбе за правое дело, сумев привить своим детям и внукам правильные ценности.

"Дедушка всегда был очень трудолюбивым, исполнительным и пунктуальным. Но самое главное, что я подчеркнул от него – это обостренное чувство справедливости и честности. Он никогда не шел на сделки с совестью ради материальных благ. Когда он продавал дом своего отца, то делил все поровну. Даже отыскал сына своего умершего брата, чтоб отдать ему долю", – вспоминает внук Павла Васильевича Алексей Беликов.

Детство Павла Даценко пришлось на годы, когда страна восстанавливалась после Первой мировой, он помнит голод 1930-х, электрификацию, подвиги полярников и летчиков. По рассказам деда сегодня его внуки вспоминают, что тот восторгался мужеством и самоотверженностью этих людей.

Фото из семейного архива Павла Даценко

В 1942 году, выйдя из стен школы, Павел недолго проработал на машинно-тракторной станции. Уже в декабре его призвали в армию – в 379 запасной стрелковый полк. Летом 1943-го недавний школьник оказался на втором украинском фронте. Впоследствии стрелковая дивизия, в составе которой он воевал, получила наименование "Харьковской".

Юный костанаец стал свидетелем Курской битвы, Корсунь-Шевченковской наступательной и Ясско-Кишиневской фронтовой операции.

"Мне больше всего запомнилась история, как дедушка во время войны получил контузию. Его засыпало, а на руке были часы. Танкист, проходя мимо, обратил внимание именно на часы на руке, нащупал пульс и откопал его. Тогда деда передали в госпиталь. К сожалению, этот танкист погиб, а на деда пришла похоронка. В парке Победы и в книге памяти было написано, что он погиб. Потом фамилию, конечно, убрали, но дедушка относился к этому случаю, как к божьему промыслу. Он продолжает жить с чувством, что все не случайно", – поделился воспоминаниями Алексей Беликов.

Сегодня состояние здоровья ветерана Великой Отечественной войны Павла Даценко не позволяет ему общаться с журналистами. Эту роль успешно выполняют близкие героя войны.

После тяжелого ранения Даценко вернулся на фронт. Он участвовал в боях за Румынию, Венгрию, частично Чехословакию. Было еще одно ранение и контузия. День победы Павел Васильевич встретил неподалеку от Вены.

Фото из семейного архива Павла Даценко

В послевоенные годы ветеран пошел на курсы бухгалтеров. Но поработать на этой ниве не удалось. На фронтовика, как на специалиста, обратили внимание в органах госбезопасности. Павел Васильевич прошел обучение и начал работать следователем по различным направлениям контрразведывательной деятельности. В том числе на руководящих должностях Управления КГБ (ныне КНБ – прим. ред.) по Кустанайской области (ныне Костанайская область – прим. ред.). Ушел на почетный отдых в звании полковника.

"Когда наши с братом родители ушли из жизни, дедушка всячески нас поддерживал: оплачивал учебу, участвовал в нашей жизни. Мы и сейчас с ним поддерживаем теплые отношения. 9 мая у нас принято встречать вместе. Раньше дедушка с утра шел на парад, мы тоже приходили в Парк Победы, а вечером встречались за одним столом", – рассказал внук героя.

Своим примером Павел Васильевич Даценко смог привить верные жизненные ориентиры своим внукам. Память о тех непростых годах семья Даценко бережно хранит. Как и награды знаменитого деда: орден "Отечественной войны" II степени, ведомственный орден ФСБ РФ "Знамя Победы", медали "За победу над Германией", "За отвагу", "За трудовую доблесть", медаль маршала Советского Союза Жукова. Указом Президента Казахстана Даценко награжден медалью "Ерен енбегі үшін".

Своей взгляд на войну Павел Васильевич Даценко описал в книге "Сказания о довоенном мире, войне окопной и незримом фронте", которая увидела свет в 2018 году. Читатели окрестили работу ветерана "правдой из окопа". Единомышленники Даценко считают, что его книга заставляет задуматься о настоящем и прошлом, о жизни и смерти, о мире и войне.

Ветераны РК к 80-летию Победы получили единовременные выплаты и льготы на санаторно-курортное лечение.