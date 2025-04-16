Ребенок выпал из окна: эксперты рассказали, как сберечь жизнь

Из года в год потрясают новости о том, что в разных городах Казахстана погибают дети, выпадая из окон. Статистика пугает, хотя повсеместно принимаются разные меры для безопасности. По каким причинам чаще всего случаются трагедии и как предотвратить гибель малышей – в материале Zakon.kz.

С наступлением теплых дней число случаев выпадения детей из окон в разы увеличивается. И чаще всего это происходит в тот момент, когда поблизости есть взрослый, но он "на минуту" отлучился из комнаты. Оставшись без внимания, дети живо интересуются всем происходящим и, не имея страха перед высотой, забираются на окна.

В МВД подчеркивают, что падение детей из окон остается одной из самых частых причин детского травматизма в быту, особенно в городских условиях. С начала года в стране зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, в которых один ребенок погиб, а 12 получили различные травмы. Согласно статистике, риску падения подвержены малолетние дети в возрасте до 7 лет, то есть в тот период, когда ребенок еще не в состоянии оценить опасность открытых окон и ненадежных москитных сеток.

Что делать родителям, чтобы уберечь детей от серьезных травм и гибели?

Прежде всего, нужно обозначить детям в семье тот факт, что подоконник – опасное место, совершенно не пригодная в доме зона для игр и шалости.

Ведь чаще всего родители сами провоцируют интерес ребенка находиться у окна. Многие члены семьи ставят малышей на подоконник, подносят к стеклу рамы, чтобы показать что-нибудь интересное: движущиеся внизу машины, прыгающих с ветки на ветку птиц, коротая время в ожидании родителей с работы. При этом домочадцы держат кроху на руках, как бы "подстраховывая", тем самым формируя иллюзию безопасности.

По мнению специалистов, взрослые, наоборот, должны выработать ассоциацию, что окна и балконы – это опасность, выставляя границы и сигнализируя об угрозе жизни.

Психолог, телесно-ориентированный психотерапевт Елена Сопилиди дала рабочие рекомендации, проверив их на своем опыте, так как сама воспитывает малыша.

"Давайте я начну давать советы, как специалист, прежде всего с того, что я мама малыша, проживающего на девятом этаже. Как показывает опыт, это действенный способ, который работает и помог другим. Связан он с психофизиологией ребенка. У детей сильнее развит эмоциональный интеллект, чем словесно-логическое мышление. Только с помощью слов он не может сложить конструкцию понимания этого мира, так как понимает его через эмоции", – объяснила психолог.

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Чтобы обезопасить ребенка, я всегда советую мамочкам: вы должны очень убедительно сообщать малышу об опасности, если он проявляет интерес к горячему чайнику, окну и балкону, вскарабкиваясь на возвышенности. Это может выражаться в тревожной интонации голоса, в убедительности предупреждения. Тогда у ребенка сложится понимание реальной угрозы при демонстрации искреннего испуга за жизнь малыша. И он начнет понимать эту границу – куда можно, а куда нельзя.

"В опасный момент мама выражает эмоцию страха. Это должна быть честная эмоция. Когда мама взволнованным голосом запрещает своему чаду карабкаться на окно, а лицо выражает тревогу. У ребенка вырабатывается устойчивое понятие, что это действительно опасно для него. Ребенок в скором времени выучит, что это то место, которое содержит риск". Елена Сопилиди

Ребенок будет запоминать эту эмоцию, и мозг малыша будет выдавать реакцию ухода от опасности. Когда ребенок преодолеет трехлетний рубеж, необходимо регулярно вводить правила: как только он подходит к окну, нужно четко и лаконично, но очень убедительно проговаривать: "Нельзя залезать на подоконник, ты помнишь? Опасно!".

"Вводим своего рода запрет через эффективное взаимодействие через слово "опасно!". И как только ребенок стремится нарушить правила, вводим конкретный запрет и проговариваем нужную фразу, забираем от опасного места", – пояснила психолог.

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После 4-х лет с ребенком уже можно разговаривать более подробно о ситуации: почему нельзя, насколько опасно, из-за чего так происходит. Можно даже показать на примере: взять яйцо и скатить его с подоконника, позволив, чтобы оно упало на пол и разбилось. Это весьма доступно для понимания ребенка в этом возрасте, какие могут быть последствия, если упасть с высоты.

Разумеется, одними объяснениями и правильным воспитанием всецело не защитить любопытных малышей от опасности. Поэтому разработан целый комплекс правил, созданы приспособления, которые не допустят детей к потенциально опасным зонам или предметам.

Отсутствие защиты от открывания – главная техническая причина падений. Раньше в домах ставили деревянные окна, которые достаточно тяжело открывались. Да и проветривались они при помощи форточек, до которых дети не могли дотянуться. А вот современные окна открываются без особых усилий. Специалисты советуют обзавестись для пластиковых окон замком, который позволяет открыть створку для проветривания лишь на 12-15 сантиметров. Дальше уже сработает стопор, не позволяющий открыть окна настежь. Дети могут выпасть из окна, если оно приоткрыто более чем на 12,5 см, даже если вам кажется, что детская голова в такую щель не пролезет.

Спасатели систематически разъясняют населению всю серьезность безответственного отношения к среде, где дети проводят большее время. Ведь важно учитывать следующие требования безопасности во избежание детского травматизма:

не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок. Достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка;

не оставлять детей без присмотра, особенно играющих возле окон и стеклянных дверей;

не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу;

установить на окна замки безопасности (блокираторы), препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно;

не располагать мебель вблизи окон, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник;

шнуры и цепочки от жалюзи не должны свисать: они помогут ребенку взобраться на окно;

балкон желательно застеклить.

Эти меры помогут сделать окна и балконы не такими опасными объектами в доме. Но взрослым стоит помнить о том, что в любых обстоятельствах именно они несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка.