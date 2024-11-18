АФМ предупреждает казахстанцев: "Цени то, что имеешь!"

С начала 2024 года более 21 500 граждан Казахстана были вовлечены в деятельность финансовых пирамид. Вкладчикам был нанесен ущерб на общую сумму почти 20 млрд тенге, а Агентством РК по финансовому мониторингу возбуждено и завершено расследование 57 уголовных дел, сообщает Zakon.kz.

В итоге на сегодняшний день потерпевшим вкладчикам возмещено из 20 млрд более 12 млрд тенге.

Так, на днях завершено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой HitBeatMusic в Алматы.

Мошенники, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, придавали своей преступной схеме форму иностранной фирмы путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. Привлекая деньги вкладчиков, создатели финансовой пирамиды обещали от 10 до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный вкладчикам ущерб составил 255 млн тенге.

Приговором суда организаторы признаны виновными и лишены свободы сроками от пяти до шести лет.

Отметим, что еще в марте 2024 года АФМ был запущен специальный проект "Противодействие финансовым пирамидам", главная цель которого – сокращение "жизненного цикла" мошеннических проектов и числа вовлеченных в них вкладчиков.

В рамках проекта АФМ с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.

В итоге на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.

Агентство по финансовому мониторингу напоминает: если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, немедленно обращайтесь в департамент экономических расследований по месту проживания.

Для большей информированности населения АФМ начало производство и трансляцию специальных видеороликов об опасности финансовых пирамид.

Кроме того, АФМ запущен телеграм-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды, а на сайте есть список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях.

"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации!" Агентство РК по финансовому мониторингу

Ранее мы сообщали об основных признаках, по которым можно вычислить финансовую пирамиду.

Помните: финансовые пирамиды имеют маленький срок жизни, рано или поздно мошеннические схемы "лопаются", принося сотням людей убытки. И действительно получить вложенные в такие структуры средства практически невозможно. Организаторы пирамиды предусмотрительно выводят деньги обманутых вкладчиков, оставляя последних "у разбитого корыта".

Единственный способ обойти риски стороной – полное игнорирование финансовых пирамид.