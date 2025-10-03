АФМ накрыло 17 майнинг-ферм с ущербом в 1,3 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) отчиталось о системной работе по противодействию незаконному майнингу цифровых активов. Так, с начала 2024 года зарегистрировано 17 уголовных дел с ущербом в 1,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточняют, что наиболее часто нелегальные фермы были выявлены в Астане – 6, Шымкенте и Костанае – по 3.

Также сказано, что в рамках данных дел арестованы и конфискованы в цифровых активах 642 тысячи долларов.

"Часть нелегальных майнинговых ферм осуществляли свою деятельность путем кражи электроэнергии (5 ферм), объем которой сопоставим с потреблением крупного города. Также зафиксированы случаи нарушения прав жителей, проживающих рядом с шумными фермами". Пресс-служба АФМ РК

В результате незаконного потребления электроэнергии ресурсы не направляются на реализацию реальных бизнес-проектов, развитие промышленности и обеспечение социальных объектов.

В Агентстве напомнили:

"Майнинг в Казахстане разрешен только при наличии лицензии. Легальная деятельность требует подтверждения оборудования, договора на энергоснабжение и соблюдения налоговых обязательств".

В очередной раз специалисты уточняют, что незаконный майнинг влечет уголовную ответственность, наносит ущерб экономической безопасности страны и приводит к перебоям в энергоснабжении.

