АФМ накрыло 17 майнинг-ферм с ущербом в 1,3 млрд тенге
В ведомстве уточняют, что наиболее часто нелегальные фермы были выявлены в Астане – 6, Шымкенте и Костанае – по 3.
Также сказано, что в рамках данных дел арестованы и конфискованы в цифровых активах 642 тысячи долларов.
"Часть нелегальных майнинговых ферм осуществляли свою деятельность путем кражи электроэнергии (5 ферм), объем которой сопоставим с потреблением крупного города. Также зафиксированы случаи нарушения прав жителей, проживающих рядом с шумными фермами".Пресс-служба АФМ РК
В результате незаконного потребления электроэнергии ресурсы не направляются на реализацию реальных бизнес-проектов, развитие промышленности и обеспечение социальных объектов.
В Агентстве напомнили:
"Майнинг в Казахстане разрешен только при наличии лицензии. Легальная деятельность требует подтверждения оборудования, договора на энергоснабжение и соблюдения налоговых обязательств".
В очередной раз специалисты уточняют, что незаконный майнинг влечет уголовную ответственность, наносит ущерб экономической безопасности страны и приводит к перебоям в энергоснабжении.
