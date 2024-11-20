Чем грозит прием антибиотиков без назначения врача

Всем давно набила оскомину фраза о том, что "осень – сезон простуд". И тем не менее люди все чаще болеют и все крепче хватаются за коробочки с лекарствами в попытке избавиться от мешающего жить и работать недуга. Однако насколько дорого может обойтись это "избавление"? Разбирался Zakon.kz.

Многие казахстанцы объясняют нежелание консультироваться с медиками большими очередями в поликлиниках, формальным подходом к пациенту и возможностью нет-нет да и купить безо всяких там назначений рецептурные таблетки. Мол, пока попадешь на прием, уже и сам выздоровеешь за давностью дней. Но есть нюанс – за быстрое исцеление, возможно, придется заплатить. И речь даже не о деньгах.

Где ты, воин?

Помните притчу о мальчике-пастухе, который зазря кричал: "Волк! Волк!"? Несколько раз на шум сбегались взрослые, готовые выручить мальчугана, однако хищника не обнаруживали. Поэтому, когда серый действительно появился на горизонте, а пастушок заголосил во все горло, требуя помощи, "спасатели" взяли – и не откликнулись.

Если опустить мораль об опасности лжи, выяснится, что эта история идеально ложится на длительные взаимоотношения человечества с антибиотиками.

"Бесконтрольный прием антибиотиков чреват тем, что, когда человек заболеет по-настоящему серьезно, будет страдать от тяжелой бактериальной инфекции, будет трудно, а то и вовсе невозможно подобрать ему препарат. Потому что у него уже выработалась резистентность (устойчивость) к большинству антибиотиков. Он принимал и радовался – помогает ведь. Но в самый важный момент лекарство вдруг не поможет", – объясняет известный казахстанский врач Бахыт Туменова.

Грубо говоря, все время бездумно подавая сигнал "SOS", вы рискуете нарваться на потрепанный постоянными вылетами вертолет с вялым отрядом, едва способным держать в руках оружие – не то что отбивать вас у противника. Проверенная временем пилюля может внезапно дать слабину под натиском бактерий, слишком привыкших к регулярным "атакам с воздуха".

И казалось бы, не зря ведь ученые едят свой хлеб. Сейчас поднатужатся – и разработают больше антибиотиков, хороших и разных. Но и тут не все так просто. Процесс создания и исследования очередного чудо-снадобья, от этапа амбициозной идеи до попадания на прилавок, занимает более 10 лет.

Первопроходцем, как известно, был пенициллин – натуральное средство, полученное из плесени. Когда-то он произвел настоящую революцию в медицине своего времени, а сейчас, по словам доктора, знаменитого "революционера" даже маленьким детям назначают нечасто. По причине той самой сопротивляемости микробов.

Пенициллин относится к антибиотикам первого ряда, есть еще второго, третьего и так называемые "резервные". Каждый последующий ряд – более сильный, "резерв" и вовсе тяжелая артиллерия, применяемая как "антибиотик последней надежды". Это когда в попытках поставить больного на ноги перепробовано все, но ничего не подействовало. Так вот, проблема в том, что чем выше вы взобрались по этой иерархической лекарственной лестнице, тем меньше вариантов у вас останется на по-настоящему "черный день".

"Мы с трудом в свое время отвоевали продажу антибиотиков только по рецепту. И фармацевты должны соблюдать это правило – не отпускать без рецепта, и соотечественники должны понимать, почему это важно. Никто не может вам гарантировать, что вы в жизни не встретитесь с серьезной бактериальной инфекцией", – считает собеседница.

К слову, о гарантиях. Вспомнить хоть коронавирусную пандемию, к которой, казалось, на всем земном шаре не был готов вообще никто. Несмотря на вирусную природу заболевания, в дуэте с ним нередко выступала бактериальная пневмония – самое время для антибиотиков! Но трудности с их подбором возникали уже тогда, поскольку ничего "не брало" воинствующую заразу.

Меж тем по миру, подхватываемые самолетами и скоростными поездами, гуляют то оспа обезьян (возбудитель – вирус), то коклюш (бактерия), то еще что.

"Все есть яд и все есть лекарство"

Бахыт Туменова обратила внимание читателей на послание, "зашифрованное" в знакомом каждому символе медицины — Сосуде Гигеи. Речь об изображении чаши, в которую пускает яд обвивающая ее змея. Смысл прост: лишь доза определяет влияние на организм специфического "питья", способного как исцелить, так и уничтожить:

"А слово "антибиотик" в переводе с греческого – "против жизни". Погибают от него как вредные микроорганизмы, так и полезные. Поэтому с такими препаратами следует обращаться особенно осторожно. Когда мы выписываем лекарства, мы говорим, сколько времени принимать, в какой дозировке, следим за осложнениями, можем при необходимости "подключить" второй антибиотик. Спрашиваем, чем и как пациент лечился раньше. При самолечении люди часто хаотично принимают препараты – то один, то другой. Нет регулярности. Два дня попил, температуру снизил – и хватит. Это все приведет к тем осложнениям, о которых я уже сказала".

Вдобавок любое лекарство имеет противопоказания и побочные эффекты. Исторический пример: в советские годы туберкулез лечили, в частности, стрептомицином. Он был крайне эффективен в борьбе со смертельной хворью, но, вспоминает эксперт, провоцировал ухудшение слуха, который впоследствии не поддавался восстановлению.

"Мы предупреждали об этом пациентов, но из двух зол выбирали меньшее. И конечно, контролировали процесс. Вообще никакие препараты нельзя принимать самовольно – только под наблюдением. Тем более детей нельзя лечить самостоятельно. Я лично сталкивалась с осложнениями на практике. Помимо резистентности, развивается дисбактериоз, например. Приходится восстанавливать здоровую флору. Это ведь не шутка – пить антибиотики. Их очень много, разобраться в этом трудно. Вы думаете, почему медики так долго учатся? В частности, год изучается одна лишь фармакология! Это целая наука", – подытожила Бахыт Туменова.

И напомнила: к здоровью, своему и близких, надо относиться бережно. Никогда же не знаешь, какой "волк" возникнет на горизонте, и хватит ли у "отряда спасения" сил и средств прогнать его.