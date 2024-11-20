Искусство средь красоты: российский хореограф влюбился в Алматы и закружился в танце

Разве можно не полюбить Алматы? Несмотря на его смог, пробки и другие недостатки, про которые можно промолчать. Зато здесь красивые локации, гостеприимные жители и вкусная еда. Именно они покорили танцора из России Ивана Мещерякова.

Zakon.kz расскажет, как россиянин стал пропагандировать южную столицу Казахстана в соцсетях.

25-летний Иван Мещеряков в феврале этого года переехал из российского Санкт-Петербурга в Алматы. Он был много наслышан о городе яблок и ни капельки не пожалел о том, что в одиночку рискнул перебраться сюда.

"Мне кажется, Казахстан очень похож на Россию. Алматы такой же большой город, напоминающий мне Питер или Москву. Когда я впервые приехал сюда, здесь была зима, лютый холод и достаточно серая атмосфера. Но когда я поехал на каток в горы, я сошел с ума. Было настолько сказочно красиво. Я никогда не видел горы настолько близко, чтобы за 15 минут доехать до них. Головокружительные живописные пейзажи. Да и город современный. Здесь есть все, что необходимо для жизни и души". Иван Мещеряков

Алматы не только покорил гостя, но и тепло его встретил. Хореограф сразу трудоустроился и даже обрел хороших друзей по цеху.

"Я прилетел и буквально на следующий день пошел работать. Проблем с поиском работы не возникло. Может быть, из-за того, что здесь ощущается небольшая нехватка специалистов по моей профессии. И приятно, что к российским тренерам казахстанцы относятся с уважением, так же как и к своим. К тому же мне хорошо платят, даже больше, чем я зарабатывал в России". Иван Мещеряков

Иван Мещеряков очень талантливый. Любовь к танцам у него проявилась с малого возраста, а с 10 лет он стал заниматься этим профессионально. Хореография – его кредо жизни. И своими знаниями он с удовольствием делится с казахстанскими фигуристами, а также художественными гимнастами.

"Я обожаю искусство, которым занимаюсь с детства благодаря родителям. Целенаправленно окончил институт на хореографа. Сейчас работаю в школе аэробной гимнастики. Там у детей спортивная подготовка. В гимнастике необходима хореография, она одна из основ этого вида спорта. Мои подопечные представляют Казахстан на международной арене. Недавно они летали в Португалию и Эстонию. Также я работаю в клубе фигурного катания, где так же без хореографии никуда. У нас ребята – мастера спорта. Еще я готовлю очень талантливого и популярного казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова. Он уехал выступать в Китае, представлять Казахстан, бороться за медаль". Иван Мещеряков

Молодой россиянин покоряет своими грациозными танцами Instagram. И самое невероятное то, что он пропагандирует Алматы и Алматинскую область, искусно кружась в танце в красивейших локациях.

"Сначала я снял видео с танцами на природе просто для себя. А потом заметил, что людям это нравится. Решил это делать более интересно. Стал выбирать места. А красоты тут оказалось полно. Я уже побывал на хребте Заилийского Алатау, Иссыкском озере, Чарынском каньоне и так далее. Эти видео за короткий срок набрали 10 млн просмотров". Иван Мещеряков

Хореограф стал настолько популярен в Алматы, что подписчики начали напрашиваться к нему на занятия.

Недавно Иван Мещеряков ездил к друзьям в Дубай, где получил массу впечатлений от поездки и так же снял видео с танцами.

"Тем друзья, к которым я ездил в Дубай, показал видео Алматы, как тут все красиво. Они заинтересовались, хотят на Новый год прилететь сюда, будем вместе праздновать. После жары в ОАЭ я сразу же отправился в любимые алматинские горы. Получился впечатляющий контраст, как раз там уже выпал снег. В основном я люблю быть в горах. Город мне нравится тем, что здесь можно вкусно поесть, еда восхитительная, много разных заведений". Иван Мещеряков

Парень планирует получить вид на жительство и отправиться в другие города Казахстана, чтобы порадовать себя и подписчиков красивыми видео танцев на природе.