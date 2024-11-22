Эдуард Полетаев: Казахстан как средняя держава неравнодушен к происходящему в Украине

Анализируя геополитическую ситуацию, политолог Эдуард Полетаев отметил, что закон и порядок в Казахстане – это не просто идеологический конструкт, данные понятия принадлежат к функциям государства, сообщает Zakon.kz.

Сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка – главная стратегическая цель нашего государства. Об этом заявил советник президента Казахстана Берик Уали. На странице в Facebook пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева написал о том, что в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины глава государства дал поручение премьер-министру, руководителю Администрации Президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов.

По мнению политолога Эдуарда Полетаева, речь идет об обеспечении государственной безопасности, а также общественной.

"Все это относится как к внешним, так и к внутренним делам страны. Поэтому в настоящее время Казахстану нужна четкая система принятия и исполнения решений, чтобы реагировать на происходящие изменения и выбрать адекватную стратегию дальнейших действий. Заявление пресс-секретаря президента и совещание по ситуации, которое провел премьер-министр, это, скажем так, встряска нашей управленческой системы в связи с нагнетанием геополитической ситуации за внешними контурами наших границ. Просто-напросто лучше сейчас перестраховаться, быть более оперативными и четче реагировать на ситуацию в мире, чем сидеть и ничего не делать. Меня, кстати, радует то, что в Казахстане это достаточно оперативно проявилось, фактически после полуночи появился пост пресс-секретаря Берика Уали. Другие страны постсоветского пространства так не среагировали". Эдуард Полетаев

Эдуард Полетаев детально объяснил, для чего это необходимо:

"Мы видим, ситуация в мире такова, что в стороне остаться так или иначе не получится, в случае гипотетического разрастания конфликта, который называют возможной третьей мировой или гибридной войной. Тем более, что Казахстан проводит многовекторную политику, у него хорошие взаимоотношения фактически со всеми странами мира. Еще я думаю, что происходящая оперативная реакция несет определенный символизм. Это показатель того, что Казахстан как средняя держава неравнодушен к происходящему. Ведь даже в посте было указано, что страна предпринимает миротворческие определенные инициативы, пытается способствовать нейтрализации ситуации и абсолютно не приветствует разрастания конфликтогенного потенциала, как минимум на пространстве Евразии".

В конечном счете, по словам политолога, это очень важно и для внутренней политики Казахстана.

"Во-первых, важно показать и населению, и самому госаппарату, что система работает, что все находится под контролем главы государства, что происходящее в мире так или иначе не должно касаться стабильности, закона и порядка, которые не просто анонсированы, а в определенной степени воплощаются в реальность в нашей стране. Вот эта турбулентность влияет на многие государства, важно проявлять реакцию, чтобы не ошибиться, чтобы сохранить устойчивость политическо-экономической системы нашей республики. Не секрет, что мы находимся в глубине континента, в конечном итоге любые масштабные конфликты и военные действия очень сильно могут на нас повлиять. Например, у нас нефть идет через третьи страны конечным потребителям. Это значит, что в случае повреждения, к примеру, нефтепровода или закрытия его наш бюджет останется без дохода в значительной степени". Эдуард Полетаев

Именно поэтому нужны очень быстрые и правильные реакции, считает Эдуард Полетаев. Собственно говоря, Казахстан поэтому так и среагировал на обострение обстановки, резюмировал эксперт.