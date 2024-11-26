Властители времени: как редкая профессия алматинских часовщиков передалась от матери к дочери

В современном мире, когда время можно посмотреть в мобильнике, невольно возникает любопытный вопрос, насколько актуальна профессия часового мастера. Оказалось, настолько, что в ней можно встретить целые династии.

Zakon.kz расскажет о семье, которая работу часовщика в Алматы превратила в прибыльное дело.

Анна Волошина уже 47 лет ремонтирует часы в Алматы. Сегодня она с улыбкой вспоминает, как пришла в столь редкую профессию и посвятила ей всю свою осознанную жизнь.

"Даже дату помню – 1 октября 1977 года. Мне было 17 лет. Я закончила торгово-кулинарную школу на повара. Но поработать по профессии не удалось. Меня родители по знакомству устроили в цех, где ремонтировали часы. Друг отца там был начальником. Большое здание, ныне на улицах Габдуллина-Ауэзова, где сейчас расположена аптека, полностью был часовым цехом. Вот там и я научилась всему". Анна Волошина

В те годы Анну Волошину взяла под свое крыло мастер Максуда Шерханова. Она и поделилась главными секретами ремесла. Внутренний мир часов был настолько интересным, что всего за несколько месяцев подопечная уже была готова работать самостоятельно.

"Я очень благодарна мастеру, которая меня многому научила. Начали мы с азов. Были наши часы "Победа". Они очень простые в сборке и разборке. А все остальное пришло с опытом. Мне сразу понравилось копошиться в деталях. Потом я пересела на сборку узла. Сам цех был большой, жизнь в нем "кипела", работы было много. Со всего города поступали заказы. Ремонтировали в основном наручные часы, также небольшой цех был у нас по ремонту крупных часов. Была приемка, куда сдавали часы, что приемщики не могли сделать – везли к нам. У нас трудилось 50-60 мастеров". Анна Волошина

Фото: из личного архива Анны Волошиной

Средь этого потока юная мастерица встретила свою любовь. Ее покойный супруг был знаменитым часовщиком с золотыми руками.

"Мы вместе работали в одном цехе, там познакомились, подружились и поженились. Троих детей родили. Дочь пошла по нашим стопам. В 1989 году меня начальник посадил на точку в Аксае-2. Там была будка. Потом по городу стали ликвидировать будки и нас заодно. Мы пересели в помещение. Там я работаю по сей день. Когда дочери было 14-15 лет, она иногда подменяла меня на работе. Я ей доверяла полностью, потому что умело вникла в это дело. Также у нас есть еще точка на рынке в микрорайоне. За 14 лет мы наработали на славу это место". Анна Волошина

Несмотря на пенсионный возраст алматинка не намерена сдавать позиции, отмечая, что ее работа – любовь всей ее жизни.

"Без нашей профессии никак. Я очень люблю свою работу. Пенсионный возраст совсем мне не мешает. Руки уже наизусть знают, что куда. Шесть лет на пенсии, но сколько позволит здоровье, буду служить часам. Потому что если ходят они, идет и время". Анна Волошина

Как признается собеседница, в ее работе главное усидчивость и терпение. Чтобы лучше видеть, часовщик использует сильные увеличительные стекла. Вся ее работа требует сосредоточенности и внимания. Она имеет дело со сложным техническим устройством. При малейшем неверном движении весь механизм может выйти из строя.

А вот ремонт часов – это всегда ручной труд над каждой мелочью. Сначала мастер разбирает их, определяет масштаб поломки и какие детали следует заменить, а потом доводит дело до ума. После устранения неисправности – "бездыханные" часы получают вторую жизнь.

"Одни часы можно за пять минут отремонтировать, другие за день. Все зависит от причины поломки. Вообще советские часы, как допустим, "Победа", совсем легкие, в них деталей 20 соберется. А в тех, что с автоподзоводами или календарями – там уже мама не горюй мелочи. Тоже самое поиск запчастей, если это реликвия: звоним другим мастерам, спрашиваем, у кого что осталось. Некоторые прям берегут старые часы, говорят для них это память. Хотя советские уже не так много приносят. Обычно просят батарейку поменять, ремешки отремонтировать, цифры или камушки приклеить. В основном сейчас мелкосрочный ремонт". Анна Волошина

Дочь профессионала – Ольга Бережная считает, что их профессия важная и крайне необходимая. Она развеяла миф о том, что наручные часы пережитки прошлого. Аксессуар всегда был в моде независимо от возраста пользователя, потому что придает элегантность и шарм личности. А любое изделие требуют обслуживания, учитывая, что оно ломается, модернизируется или просто переделывается под вкус пользователя. Даже среди клиентов встречаются коллекционеры.

"Я думаю, что популярна наша профессия и она никогда не вымрет. Но опять же все зависит от мастера, качества работы. Кто-то может сидеть целыми днями, а к нему забегут пару клиентов, а другой может трудиться с зари до ночи, не покладая рук. Не могу обобщенно судить, но по мне это довольно прибыльное дело. Часы ремонтируют очень часто, ведь это классика. Разные поколения приходят, кто-то по старинке, а есть те, кто хочет быть в тренде. Встречала даже молодежь, которая, не различая время стрелок, все равно носит часы для красоты, поглядывая на час в гаджетах. Еще есть клиенты, которые ходят к нам десятилетиями, когда-то школьниками приходили, а сейчас уже дяди". Ольга Бережная

Парадокс, но супруг Ольги Бережной тоже часовщик. Он с любопытством наблюдал за ее деятельностью, а потом решил – почему бы не попробовать. И все у него получилось.

Фото: из личного архива Ольги Бережной

Алматинки с уверенностью говорят, что у каждого второго человека когда-нибудь обязательно были часы. И если бы после поломки люди больше давали им шанс на продление работоспособности, тогда нужные вещи не выкидывались просто так.

"У нас существует поверье, что если часы не поддаются ремонту, хотя вроде на глаз процесс не сложный, мы сворачиваем часы и говорим, что не смогли починить. А сами ссылаем на то, что видимо их хозяин вредный человек. Хотя обычно невозможно отремонтировать часы только из-за того, что нет запчастей в наличии". Ольга Бережная

Также мастера добавляют, что сложный механизм из мелких деталей, сначала непонятен и порой пугает, однако завораживает. В часах сочетаются художественное ремесло, инженерный ум, фундаментальная наука и умение ювелирно закрепить детали.