Граждане или банки: кто должен нести ответственность за долги по кредитам из-за мошенников?

В Астане прошла конференция "Интернет-мошенничество: противодействие, превенция, коммуникация", в ходе которой спикеры обсудили, как должна выстраиваться межведомственная коммуникация в противодействии интернет-мошенничеству, сообщает Zakon.kz.

Представитель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Дмитрий Акмаев отметил проблему, что в вопросе борьбы с интернет-мошенничеством не все казахстанцы четко понимают, кто из госорганов за что отвечает.

"Мы отвечаем за финансовый рынок. Проблема в том, что мы можем регулировать банки и финансовые организации, можем сохранять для них новые барьеры, и мы этим занимаемся системно. В этом году речь идет о большом блоке поправок, границ с кредитованием. 99,9% случаев ошибок совершают сами граждане, как бы это ни было прискорбно", – озвучил спикер.

Фото: Zakon.kz

Поэтому, по мнению спикера, очень важно не перетягивать палку со стороны регулирования, а с другой стороны – сделать механизмы защиты населения максимальной прозрачности.

"Большой блок поправок прямо сейчас в Администрации президента. Одна из инициатив, которая сейчас обсуждается, – это "период охлаждения". Это будет прерогатива банков, как раз обсуждали ответственность финансовых институтов. Они должны будут полностью сопровождать своего клиента до конца, предоставлять ему эффективную стратегию и принятие эффективных мер", – рассказал Дмитрий Акмаев.

Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции Марат Башимов на правах модератора отметил, что закон о правах потребителей был предложен депутатами. По его мнению, должна быть определена уголовная ответственность для банков, чтобы они в полной мере отвечали, как и в других странах мира.

Фото: Zakon.kz

Дмитрий Акмаев пояснил, что помимо "периода охлаждения", в рамках законодательства был внесен большой блок поправок, которые предусматривают непосредственную ответственность банков.

"Мы настаиваем на том, чтобы банки принимали исчерпывающие меры по минимизации рисков для клиентов в первую очередь. Если они эти меры не принимают, то ответственность будет перенесена на финансовую организацию, которая выдала этот займ или сделала этот перевод. А второе, что мы сделали уже в этом году, и опять же для граждан, – мы совместно с другими органами создали сервис – "Стопкредит". Если гражданин выставил себе запрет на получение потребительского кредитования, а финансовый институт оформляет его, то это уже проблема исключительно самого финансового института. Поэтому, чтобы граждане могли обезопасить себя, можно установить запрет. В данном случае он защищен: если кредит или операция были проведены при запрете, то такая операция будет на стороне банка и исключительно на его ответственности", – дополнил Акмаев.

Фото: Zakon.kz

Марат Башимов заметил, что такой способ работает не особо надежно, потому что те люди, которые сталкиваются с интернет-мошенниками, зачастую не знают, как зарегистрировать ЭЦП и как поставить запрет на получение потребительского кредита. Он подчеркнул, что должен быть и другой способ, как предотвратить интернет-мошенничество.

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов обратил внимание, что у цифровизации, помимо положительных моментов, есть и вторая сторона, которая играет на руку интернет-мошенникам.

"Только за текущий год было оказано почти 19 млн услуг в электронной форме. Это и сдача отчетности, и уведомления – все в электронном формате. Но, с другой стороны, когда мы увеличиваем электронный формат взаимодействия, увеличивается и количество тех, кто пытается воспользоваться упрощенной формой взаимодействия с государством. Допустим, регистрация юридического лица в качестве ТОО. Все регистрируется буквально в течение "клика", до 15 минут. Когда мы начинаем анализировать, то видим, что есть и компании, которые фиктивно созданы, и от них выписываются миллиардные электронные счета-фактуры. Потом мы уже доказываем в судах, и за год было почти 1300 таких дел. Это только те, которые дошли до суда и получили судебное решение. Им была отменена регистрация", – рассказал Ержан Биржанов.

Фото: Zakon.kz

Спикер заметил, что при такой быстрой регистрации и наличии такого количества информации должна быть обеспечена ее сохранность. Поэтому сейчас внедряются новые информационные системы для обеспечения этой безопасности. В этой связи он напомнил, что одна из сфер деятельности их ведомства – банкротство физических лиц с прошлого года.

"На сегодня уже поступило 146 тыс. заявок, по которым мы проводили проверочные мероприятия. То есть огромный пласт клиентов и огромное количество информации взаимодействия со всеми госорганами, со всеми институтами и банками. Мы эту информацию каждый день видим и, естественно, мы тоже становимся условно объектами кибермошенничества. Вот буквально в октябре от органов госдоходов была массовая рассылка с требованием пройти по определенной ссылке и выполнить уведомление. Благо мы быстро это обнаружили и сразу заблокировали. Но это была не разовая акция. Таких рассылок происходит очень много", – заявил Биржанов.

Со слов вице-министра финансов, постоянно появляются новые схемы мошенничества, на которые госорганы оперативно реагируют. Однако также необходимо проводить и разъяснительную работу с населением, повышать общую финансовую грамотность.

Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков дополнил, что их ведомство также сталкивалось с мошенниками – от их имени делались рассылки. И напомнил, что все, что касается сервисов Минюста, проходит через номер 1414.

Фото: Zakon.kz

Директор Института законодательства и правовой информации МЮ РК Индира Аубакирова, продолжая тему банковской деятельности, подчеркнула, что стоит задуматься о разделении публичных и частных функций.

"У частного субъекта другие интересы, и это, прежде всего, получение прибыли. Насколько это вообще с точки зрения национальной безопасности, сохранения персональных данных допустимо, что у нас в банках находится практически вся информация? Например, налоговые декларации – это государственная функция, публичная, и переносить ее в частный сектор – это просто недопустимо. Собственник банка может поменяться, это их право, и кто будет владельцем этого банка, неизвестно. А вся база данных с вкладчиками может оказаться в чужих руках. Оставлять такие вопросы на волю случая, мне кажется, нельзя", – продолжила Индира Аубакирова.

Фото: Zakon.kz

По мнению спикера, этот проблемный вопрос затрагивает большое количество граждан.

"Сфера интернет-пространства – это сфера быстрого реагирования, моментального. А, послушав выступления представителей госорганов, создалось впечатление, что у них некоторые функции дублируются. В этом аспекте у меня такое предложение – рассмотреть возможность создать отдельный, самостоятельный государственный орган, наделенный функцией противодействия кибермошенничеству с отдельными структурными подразделами, которые бы специализировались на интернет-мошенничествах, финансовых пирамидах, сохранении персональных данных и иных формах преступлений в киберпространстве", – заявила Индира Аубакирова.

Она также предложила Казахстану выступить с инициативой о создании глобальной программы или установлении международных стандартов противодействия кибермошенничеству.

Фото: Zakon.kz

Исполнительный директор Института парламентаризма Алмас Канатов не согласился с тем, что Казахстану нужен отдельный орган, который будет заниматься киберпреступлениями. По мнению спикера, правильнее идти по пути Fusion centre – собрать в нем около 50 человек, по три-пять специалистов от каждого ведомства. А еще нужно ответить на вопрос: что важней – национальная безопасность или права человека?

"Интернет-мошенничество – тяжкое преступление. Может возникнуть такая же ситуация, как с распространением наркотиков, когда какой-нибудь депутат выступит и правильно скажет, что за такое надо сажать на 25 лет. Мы все поддержим. Но еще один момент – чтобы не было злоупотреблений из-за активной цифровизации. Идея-то правильная, а в конце – практика опережает законодательство. Дополнительно хотелось бы отметить, что необходимо единообразие в применяемой терминологии по борьбе с интернет-мошенничеством. Чтобы было удобно для граждан. Например, термин киберполиция. Удобно и понятно", – резюмировал спикер.

Руководитель Управления превенции Департамента превенции и аналитических разработок АФМ Андрей Давыдов отметил, что аналогом Fusion Centre должен стать Антифрод-центр, созданный на базе Национального банка, который призван объединить все усилия государственных и правоохранительных органов, обеспечить взаимодействие в борьбе с интернет-мошенничеством.

Фото: Zakon.kz

"Это позволит оперативно реагировать на вызовы и угрозы, моментально блокировать мошеннические транзакции. Насколько мне известно, в скором времени в Антифрод-центре заработает колл-центр для граждан. При поступлении информации сотрудники уполномоченных ведомств будут незамедлительно реагировать, каждый должен выполнять свою функцию: банки блокировать транзакции, правоохранительные органы проводить свои мероприятия по оперативному установлению злоумышленников. Это будет эффективно и позволит минимизировать финансовые потери наших граждан, защитив их от мошенников", – резюмировал Давыдов.

Фото: Zakon.kz

Подводя итоги второй сессии, модератор Дана Токмурзина отметила, что взаимодействие между государственными органами налажено, и со стороны выглядит так, что их базы данных надежно защищены.

"Но также напрашивается вывод, что наши именно персональные данные все-таки уязвимы. Где-то мы сами по незнанию их предоставляем, где-то остается подозрение, что организации "сливают" эти данные. Получается, что госорганы защищены, но физические лица – еще не до конца. Скорее всего, самый эффективный способ защиты от интернет-мошенничества – это все-таки пропаганда. К сожалению, МВД РК вряд ли сможет нас всех защитить, потому что ресурсы ограничены", – подчеркнула Дана Токмурзина.

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