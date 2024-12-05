Как Бухтарминское водохранилище влияет на сток реки Иртыш и природу трех регионов Казахстана

Что объединяет энергию, сельское хозяйство и экосистему? Ответ кроется в Бухтарминском водохранилище – самом крупном по площади искусственном водоеме Казахстана. Его длина составляет 425 км, а наибольшая ширина 35 км. Как был создан водоем и на что он повлиял, материале Zakon.kz.

Бухтарминское водохранилище расположено в Восточно-Казахстанской области. Оно было создано в 1960-е годы. Его заполнение началось с помощью плотины Бухтарминской ГЭС. Водохранилище было введено в эксплуатацию в 1967 году. Искусственный водоем состоит из двух участков: речной простирается по долине реки Иртыш и озера Зайсан.

Фото: из журнала "Казахская ССР" 1978 года

Бухтарминская ГЭС была введена в эксплуатацию 12 августа 1968 года. Для обеспечения прохода судов через гидроузел был построен четырехкамерный судоходный шлюз, который включает верхний и нижний проходные каналы с причальными стенками, а также туннельный водосброс из второй камеры.

Фото: pastvu.com/Владимир Первенцев

По информации Министерства водных ресурсов РК, объект является многофункциональным резервуаром, ресурсы которого используются в энергетике, водной транспортировке, промышленности, питьевом водоснабжении, рыбном и сельском хозяйствах. При этом Бухтарминское водохранилище много лет выполняет важную роль в стабилизации течения реки Иртыш, что в свою очередь улучшает условия для перемещения судов.

Фото: pastvu.com/из личного архива Вадима Павлова

Для начала отметим, что на реке Иртыш расположены три крупнейшие гидроэлектростанции Казахстана: Бухтарминская, Усть-Каменогорская и Шульбинская. Они производят значительную часть гидроэлектроэнергии страны.



По словам эксперта в области водного хозяйства Маниры Алагуджаевой, сначала в целях регулирования стока реки Иртыш был спроектирован Верхне-Иртышский каскад водохранилища. В 1950-е годы было возведено Усть-Каменогорское водохранилище суточного регулирования, которое ночью накапливает воду, а днем спускает тот объем, который сбрасывает Бухтарминское водохранилище.

"А вот после Усть-Каменогорского водохранилища всего лишь за четыре года было построено само Бухтарминское водохранилище. Оно многолетнего регулирования, то есть оно накапливает воду в многоводные годы и отпускает больше воды в маловодные годы, используя запасы, накопленные в периоды многоводья. В целом это одна из задач практических всех искусственных водоемов". Манира Алагуджаева

Далее в 1980-е годы было построено Шульбинское водохранилище сезонного регулирования. Оно удерживает воду в течение года, регулируя часть стока во время весеннего половодья и распределяя ее в течение всех сезонов. Вместе все три водохранилища работают как единое целое, взаимодополняя друг друга и регулируя сток реки Иртыш.

"Зимой воды обычно мало, а водохранилище сохраняет небольшой объем, чтобы сбросить его в нужный момент, поскольку вниз по течению расположены промышленные объекты, которые работают круглогодично. Изначально, еще во времена Советского союза, у государства была такая задумка по поэтапно созданным водохранилищам: поддерживать работу крупных промышленных объектов и городов в периоды маловодья". Манира Алагуджаева

При этом она отмечает, что эти водохранилища также должны сбрасывать воду в период весеннего половодья для обводнения поймы реки Иртыш. А сенокосные угодья поймы в свою очередь способствуют развитию сельского хозяйства в Павлодарской области.

"В Павлодарской области в пойме реки Иртыш расположены сенокосные угодья. Пойма является уникальной геосистемой, особо охраняемой природной территорией, высота травостоя которой может достигать двух метров. Причем это зерновые культуры – грубые корма. То есть обводнение поймы реки Иртыш улучшает качество почвы, увеличивает урожайность и обеспечивает кормами сельскохозяйственных животных", – говорит Алагуджаева.

По ее словам, Бухтарминское водохранилище работает в энергетическом режиме, особенно в последние несколько лет. Зимой идут повышенные сбросы воды в целях выработки электроэнергии с ГЭС Верхне-Иртышского каскада водохранилищ.

Фото: wikimedia/Dmitry A. Mottl

Эксперт отмечает, что в последние годы пойменные протоки и основное русло реки Иртыш заиливаются, и в этом году она не смогла пропустить максимальный расход 3500 куб. м/с, что привело к риску затопления города Семея. К тому же в этом году ледоход начался значительно раньше – если годами ранее лед сдвигался в середине апреля, то в этом году он прошел уже 10 апреля.

Таким образом, Верхне-Иртышский каскад водохранилищ на сегодня выполняет важную роль в сохранении экосистемы поймы, развитии судоходства, сельского хозяйства, в энергетике и обеспечении водными ресурсами трех стратегически важных регионов Казахстана (ВКО, Павлодарской и Абайской областей), поясняет Алагуджаева.

Фото: primeminister.kz

Как это часто бывает возле искусственных водоемов, в том числе на Бухтарминском водохранилище, в последние десятилетия были построены рекреационные зоны. Даже был случай, когда эти зоны были затоплены. Наша собеседница рассказала, что это произошло в 2014 году, когда на выступающем участке дна (ложе водохранилища) были построены зоны отдыха, которые в итоге оказались под водой.

Фото: primeminister.kz

В октябре 2024 года через Бухтарминское водохранилище был открыт самый длинный мост в Казахстане общей протяженностью 1316 метров. Двухполосный мост построен для круглогодичного бесперебойного движения транспортных средств между Жарминским, Катон-Карагайским, Курчумским, Кокпектинским, Зайсанским и районом Алтай, что в Восточно-Казахстанской области.

Фото: primeminister.kz

Отметим, что природа Восточно-Казахстанской области удивительна красива, и выгодное расположение Бухтарминского водохранилища способствует привлечению туристов со всей страны. Это место окружено живописными горами, имеет свежий воздух из-за водоема и различные разновидности рыб.

В настоящее время на побережье водохранилища расположены частные базы, домики, кафе и многое другое. Само водохранилище иногда называют "морем" из-за его внушительных размеров. Помимо решения государственных вопросов, сегодня Бухтарминское водохранилище стало одним из самых любимых мест туристов.