Сколько водохранилищ в Казахстане и какую функцию они выполняют

Водохранилища играют важную роль в экономической безопасности страны. Они формируют запасы питьевой воды и обеспечивают работу ГЭС. Подробнее о том, какую функцию выполняют пять крупнейших искусственных водоемов Казахстана, читайте в материале Zakon.kz.

Бухтарминское водохранилище

Это крупнейший искусственный водоем Казахстана и один из самых масштабных в Центральной Азии. Он появился благодаря строительству гидроэлектростанции на реке Иртыш, а наполнение водохранилища началось в 1960 году.

Сегодня его площадь достигает 5490 квадратных километров, объем – около 49,6 кубокилометра. Протяженность водоема превышает 425 километров, максимальная ширина составляет до 35 километров, а средняя глубина – порядка 9,6 метра. Такие масштабы делают Бухтарминское водохранилище ключевым регулятором водного режима всего иртышского бассейна.

С гидрологической точки зрения водохранилище выполняет сразу несколько задач: оно регулирует сезонный сток Иртыша, снижает риски паводков, обеспечивает стабильную работу гидроэнергетики и формирует водные запасы для хозяйственных нужд.

При этом специалисты отмечают, что Бухтарминское водохранилище – не просто инженерное сооружение, а сложная и живая экосистема, от устойчивости которой напрямую зависит природный баланс региона.

"Здесь сформировались уникальные водно-болотные угодья, места нереста рыбы и важные участки для биоразнообразия Восточного Казахстана. Любые изменения уровня воды, температурного режима или качества воды напрямую отражаются на состоянии экосистемы и могут нарушить баланс", – сообщила эколог-эксперт Общественной палаты при Мажилисе РК Айжан Скакова.

Капшагайское водохранилище

Капшагайское водохранилище, расположенное в Алматинской области, занимает второе место по площади среди водоемов Казахстана. Оно было создано для регулирования стока реки Или, а наполнение водоема началось в 1970 году.

В Капшагайское водохранилище впадают реки Турген, Чилик, Иссык, Талгар и Каскелен, создавая единую водную систему региона. Общая площадь водохранилища составляет 1847 квадратных километров, а объем – 18,14 кубокилометра и глубина больше 40 метров.

Водоем используется для ирригации, водоснабжения и рыбоводства, а также выполняет рекреационную функцию. Сегодня Капшагайское водохранилище – одна из популярных туристических точек Алматинской области и одновременно важный источник воды для промышленных и сельскохозяйственных нужд региона.

Шардаринское водохранилище

Шардаринское водохранилище расположено на юге Казахстана на реке Сырдарья и введено в эксплуатацию в 1967 году. Его площадь составляет 783 квадратных километра, средняя глубина – 6,3 метра. Шардара имеет стратегическое значение для южного региона страны. Она регулирует трансграничный сток Сырдарьи, а от режима ее работы зависят урожайность сельхозугодий, стабильность аграрного сектора и социально-экономическое благополучие тысяч населенных пунктов.

"Эта акватория выполняет функцию сезонного накопления воды и сглаживает резкие колебания стока Сырдарьи, особенно в периоды весенних и зимних сбросов из верхних стран бассейна. Это позволяет снижать риски подтоплений и поддерживать водообеспечение в засушливый период", – рассказала Айжан Скакова.

Стоит отметить, что Шардаринское водохранилище сегодня остается экологически уязвимым. Заиление, повышение минерализации и резкие колебания уровня воды напрямую сказываются на ее качестве, состоянии рыбных ресурсов и прибрежных экосистем.

Шульбинское водохранилище

Шульбинское водохранилище находится в области Абай и было образовано после строительства одноименной гидроэлектростанции.

Площадь водохранилища составляет 255 квадратных километров, объем – 2,39 кубокилометра, а глубина 9 метров, но есть участки, где этот показатель достигает 30 метров. Его основная задача – сезонное регулирование притока воды на участке между Бухтарминской и Шульбинской ГЭС. За счет этого сглаживаются резкие колебания стока, а весь энергетический каскад на Иртыше работает стабильно и предсказуемо, без экстремальных нагрузок.

Сергеевское водохранилище

Сергеевское водохранилище расположено на севере Казахстана и является одним из ключевых источников воды для региона.

Его площадь составляет 117 квадратных километров, объем – 693 миллиона кубометров, средняя глубина – 5,9 метра.

Объект был введен в эксплуатацию в 1969 году и с тех пор выполняет сразу несколько жизненно важных функций. В первую очередь водные ресурсы этой акватории обеспечивают работу Сергеевской гидроэлектростанции, а также используются для энергетических, коммунально-бытовых и ирригационных нужд. Для северных регионов Казахстана этот водоем остается важным фактором водной безопасности.

Отметим, что в Казахстане сейчас 405 водохранилищ, из них 5 считаются самыми крупными: Бухтарминское, Капшагайское, Шардаринское, Шульбинское и Сергеевское, которые собирают порядка 80 млрд кубометров воды.