Танцы звездного неба и игры снежных барсов: как алматинец выбрал фотографию вместо математики

Казалось бы, когда современные технологии доступны всем, красивые кадры мало должны нас удивлять. Однако настоящие профессионалы не перестают восхищать неповторимыми шедеврами. Zakon.kz расскажет, как алматинец Фархат Кабдыкаиров много лет назад решил смотреть на мир через объектив.

63-летний алматинец Фархат Кабдыкаиров 45 лет занимается фотографией, более 40 из которых профессионально. Работает во всех жанрах и для каждого кадра у него своя специфичная техника.

"Когда я учился в Московском государственном университете по специальности "математика" (я, кстати, кандидат физико-математических наук), увлекся фотографией с первого курса. Впоследствии работал старшим научным сотрудником в институте математики и механики КазССР, но со временем выбрал свое хобби – фотографию. Моя стрельцовская натура требует постоянного движения, разнообразия и бродяжничества, что обеспечивает только фотография как профессия". Фархат Кабдыкаиров

Собеседник признался, что в его молодости фотографы редко делились своими навыками. Поэтому многие свои знания он получил из западных журналов и книг. Любимым его местом для саморазвития были библиотеки имени Ленина и иностранной литературы в Москве. Благодаря математическому мышлению он сумел разгадать физику появления изображения, легко вник в секреты оптики.

"Безусловно я прошел все этапы дефицита фототехники: химикатов, пленки, увеличителей, света, фонов, объективов, фотоаппаратов и даже помещения. Проявление и появление изображения – тоже было каким-то чудом. Сейчас для каждой съемки у меня есть специфичные объективы и камеры, как, например, для фэшн, пейзажей и архитектуры, спорта, ночных кадров". Фархат Кабдыкаиров

До сих пор житель Алматы не знает, какая съемка ему больше по душе. Он блестяще проявляет себя во всех направлениях. Его фотографии дикой природы, архитектуры, людей, насекомых – нечто за гранью реальности, будто такое бывает лишь в крутом кино.

"В основном – пейзаж и съемка дикой природы. Хотя с удовольствием сниму и студийную фотографию. Хлопоты огромные в фэшн-индустрии. Очень много факторов необходимо объединить – стилистов, визажистов, моделей, интерьер, самое главное, должна сформироваться идея. А просто так сделать красивую фотографию без особой идеей – уже нет интереса. Ведь когда снимаешь, всегда ориентируешься на единственный критерий – можно ли это повесить на стенке? И сколько она будет висеть и радовать глаз? Увидеть молнию на фотографии – это превосходно. Но видеть это в течение месяца или года – как это повлияет на психологическое состояние человека? Он должен отдыхать, смотря на фотографию, или это должно быть связано с каким-то особым воспоминанием в его жизни". Фархат Кабдыкаиров

Фотограф считает, что его деятельность интересна своим разнообразием. А также, что с помощью камеры можно исполнить любую свою мечту.

"Я обожаю все жанры фотографии. В свое время несколько раз был признан фотографом года в жанре фэшн, то есть моды. Люблю разные эксперименты, где таится загадка построения кадра максимально без фотошопа. Люблю правильно снять архитектуру и интерьер с помощью определенных фотоаппаратов. Люблю спортивные и динамичные кадры – в свое время исполнил свою мечту: получил аккредитацию на чемпионат мира-2018, где поснимал футбол и своих кумиров". Фархат Кабдыкаиров

В карьере мужчины интересных историй достаточно много. Например, в 2002 году его укусили два каракурта на Устюрте, и он чуть не умер. А вот со смешными ситуациями можно даже снять комедийные фильмы.

"Недавно я сделал, как многие говорят, впервые ночной снимок самого высокого водопада Бурхан Булак. И хотя в нашей экспедиции было более 30 человек, все побоялись составить мне компанию из-за медведей. Но преодолев свои страхи, я все-таки сделал этот кадр с выдержкой в 15 минут и освещая снимок всего лишь налобным фонариком, так как луна так и не появилась для освещения пейзажа. Приходилось ломать ноги и с гипсом лезть по пожарной лестнице для съемки городского пейзажа в Ташкенте. Ради животных приходится сидеть по несколько часов в украдке – и такое бывает. И часто безрезультатно". Фархат Кабдыкаиров

Отправляясь в экспедиции, алматинец считает, что парочка "шерпов" не помешает. Ведь никогда не знаешь, какой фотоаппарат и объектив может пригодиться. Где он может застать игры снежных барсов, а где танцы звездного неба.

"Может попасться снежный барс, а может понадобиться огромный панорамный фотоаппарат. И всегда хочется снять на самую лучшую технику, которая только существует, ведь события и состояния неповторимы. Помнится, снял красивый пейзаж в 2009 году, а потом раз 15 ездил на эту точку, чтобы снять на более лучшую технику, но ни разу не попал в такое состояние". Фархат Кабдыкаиров

Сейчас автор смотрит по-другому на поездки, нежели несколько лет назад. Считая, раз поехал куда-то, то нужно снять что-то достойное. И практически всегда возвращается с редкими моментами, которые пополняют его альбом.

"Соответственно, хочется попасть в особое состояние – возможно, это будет закат или восход солнца, может быть, туман, а может быть, звездное небо и луна. Просто так ехать не хочется. Возможно, я утратил радость от простого отдыха и созерцания, и это не есть хорошо, как говорится. Не хотелось бы утратить чувство влюбленности, если вы меня правильно понимаете". Фархат Кабдыкаиров

Многие истории фотограф описывает в Instagram. Его снимки яркие, насыщенны цветами, а самое главное – в них есть история.

"Хотелось бы, чтобы побольше людей знали о нашей красивейшей стране с такими великолепными людьми. Я сделал в свое время 10 авторских альбомов, 52 календаря, как символично, что 2025-м равно сумме кубов от одного до девяти. То есть прибавление 10 в кубе – это будет через одну тысячу лет. Только вдумайтесь! 2025 вот такая удивительная цифра и совпало, что мой календарь 52 по счету. Я делаю огромные фотографии безупречного качества на специальном немецком пластике, привезенном из Бонна, которые украшают интерьеры многих известных домов". Фархат Кабдыкаиров

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Фархат Кабдыкаиров отмечает, что зарабатывать фотографией – сложно. У всех появились крутые смартфоны. И пока у казахстанцев мало культуры и понимания ценности красивого снимка, сколько труда, техники, знаний и денег вложено в него.

Тем не менее работа фотографа – это несравненное наслаждение, которое никогда не надоедает и не вызывает сожаления. Ведь поймать момент во всей ее красе – настоящий талант.