Танцы звездного неба и игры снежных барсов: как алматинец выбрал фотографию вместо математики
63-летний алматинец Фархат Кабдыкаиров 45 лет занимается фотографией, более 40 из которых профессионально. Работает во всех жанрах и для каждого кадра у него своя специфичная техника.
"Когда я учился в Московском государственном университете по специальности "математика" (я, кстати, кандидат физико-математических наук), увлекся фотографией с первого курса. Впоследствии работал старшим научным сотрудником в институте математики и механики КазССР, но со временем выбрал свое хобби – фотографию. Моя стрельцовская натура требует постоянного движения, разнообразия и бродяжничества, что обеспечивает только фотография как профессия".Фархат Кабдыкаиров
Собеседник признался, что в его молодости фотографы редко делились своими навыками. Поэтому многие свои знания он получил из западных журналов и книг. Любимым его местом для саморазвития были библиотеки имени Ленина и иностранной литературы в Москве. Благодаря математическому мышлению он сумел разгадать физику появления изображения, легко вник в секреты оптики.
"Безусловно я прошел все этапы дефицита фототехники: химикатов, пленки, увеличителей, света, фонов, объективов, фотоаппаратов и даже помещения. Проявление и появление изображения – тоже было каким-то чудом. Сейчас для каждой съемки у меня есть специфичные объективы и камеры, как, например, для фэшн, пейзажей и архитектуры, спорта, ночных кадров".Фархат Кабдыкаиров
До сих пор житель Алматы не знает, какая съемка ему больше по душе. Он блестяще проявляет себя во всех направлениях. Его фотографии дикой природы, архитектуры, людей, насекомых – нечто за гранью реальности, будто такое бывает лишь в крутом кино.
"В основном – пейзаж и съемка дикой природы. Хотя с удовольствием сниму и студийную фотографию. Хлопоты огромные в фэшн-индустрии. Очень много факторов необходимо объединить – стилистов, визажистов, моделей, интерьер, самое главное, должна сформироваться идея. А просто так сделать красивую фотографию без особой идеей – уже нет интереса. Ведь когда снимаешь, всегда ориентируешься на единственный критерий – можно ли это повесить на стенке? И сколько она будет висеть и радовать глаз? Увидеть молнию на фотографии – это превосходно. Но видеть это в течение месяца или года – как это повлияет на психологическое состояние человека? Он должен отдыхать, смотря на фотографию, или это должно быть связано с каким-то особым воспоминанием в его жизни".Фархат Кабдыкаиров
Фотограф считает, что его деятельность интересна своим разнообразием. А также, что с помощью камеры можно исполнить любую свою мечту.
"Я обожаю все жанры фотографии. В свое время несколько раз был признан фотографом года в жанре фэшн, то есть моды. Люблю разные эксперименты, где таится загадка построения кадра максимально без фотошопа. Люблю правильно снять архитектуру и интерьер с помощью определенных фотоаппаратов. Люблю спортивные и динамичные кадры – в свое время исполнил свою мечту: получил аккредитацию на чемпионат мира-2018, где поснимал футбол и своих кумиров".Фархат Кабдыкаиров
В карьере мужчины интересных историй достаточно много. Например, в 2002 году его укусили два каракурта на Устюрте, и он чуть не умер. А вот со смешными ситуациями можно даже снять комедийные фильмы.
"Недавно я сделал, как многие говорят, впервые ночной снимок самого высокого водопада Бурхан Булак. И хотя в нашей экспедиции было более 30 человек, все побоялись составить мне компанию из-за медведей. Но преодолев свои страхи, я все-таки сделал этот кадр с выдержкой в 15 минут и освещая снимок всего лишь налобным фонариком, так как луна так и не появилась для освещения пейзажа. Приходилось ломать ноги и с гипсом лезть по пожарной лестнице для съемки городского пейзажа в Ташкенте. Ради животных приходится сидеть по несколько часов в украдке – и такое бывает. И часто безрезультатно".Фархат Кабдыкаиров
Отправляясь в экспедиции, алматинец считает, что парочка "шерпов" не помешает. Ведь никогда не знаешь, какой фотоаппарат и объектив может пригодиться. Где он может застать игры снежных барсов, а где танцы звездного неба.
"Может попасться снежный барс, а может понадобиться огромный панорамный фотоаппарат. И всегда хочется снять на самую лучшую технику, которая только существует, ведь события и состояния неповторимы. Помнится, снял красивый пейзаж в 2009 году, а потом раз 15 ездил на эту точку, чтобы снять на более лучшую технику, но ни разу не попал в такое состояние".Фархат Кабдыкаиров
Сейчас автор смотрит по-другому на поездки, нежели несколько лет назад. Считая, раз поехал куда-то, то нужно снять что-то достойное. И практически всегда возвращается с редкими моментами, которые пополняют его альбом.
"Соответственно, хочется попасть в особое состояние – возможно, это будет закат или восход солнца, может быть, туман, а может быть, звездное небо и луна. Просто так ехать не хочется. Возможно, я утратил радость от простого отдыха и созерцания, и это не есть хорошо, как говорится. Не хотелось бы утратить чувство влюбленности, если вы меня правильно понимаете".Фархат Кабдыкаиров
Многие истории фотограф описывает в Instagram. Его снимки яркие, насыщенны цветами, а самое главное – в них есть история.
"Хотелось бы, чтобы побольше людей знали о нашей красивейшей стране с такими великолепными людьми. Я сделал в свое время 10 авторских альбомов, 52 календаря, как символично, что 2025-м равно сумме кубов от одного до девяти. То есть прибавление 10 в кубе – это будет через одну тысячу лет. Только вдумайтесь! 2025 вот такая удивительная цифра и совпало, что мой календарь 52 по счету. Я делаю огромные фотографии безупречного качества на специальном немецком пластике, привезенном из Бонна, которые украшают интерьеры многих известных домов".Фархат Кабдыкаиров
Фархат Кабдыкаиров отмечает, что зарабатывать фотографией – сложно. У всех появились крутые смартфоны. И пока у казахстанцев мало культуры и понимания ценности красивого снимка, сколько труда, техники, знаний и денег вложено в него.
Тем не менее работа фотографа – это несравненное наслаждение, которое никогда не надоедает и не вызывает сожаления. Ведь поймать момент во всей ее красе – настоящий талант.