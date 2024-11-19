Мир через объектив: топовый фотограф Алматы раскрыл секреты удачных кадров

Фотографии, сделанные алматинцем Дмитрием Доценко, невероятны. Они насыщенны красками, повествуют истории и красивы настолько, что с трудом верится – волшебство вокруг нас. Zakon.kz узнал у автора: словить хороший кадр – удача это или мастерство.

Красивые кадры с детства манили Дмитрия Доценко. Его отец Андрей любил запечатлеть на пленку время, проведенное с семьей. Вместе они укрывались в темной комнате и проявляли красочные снимки. Эта атмосфера казалось магической.

Вообще фотоаппарат для тех времен был диковинкой. Это как купить новенький автомобиль. Когда у Дмитрия появилась собственная пленочная камера, он дополнил ее объективами и начал делать свои снимки.

"В старших классах у нас был фотокружок. Я ходил на него. Там получил базовые знания, научился обращаться с техникой, выполнял простые задания. Но почему-то окончил энергетический университет. Однако любимое дело вновь перетянуло. Так сложилось, что я стал работать в журналистике. С этого началась моя профессиональная карьера фотографа". Дмитрий Доценко

Особенность почерка Дмитрия Доценко в том, что он превосходно передает дикую природу и городской пейзаж.

"В общем, снимаю 20 лет, но половину из них я зарабатываю фотографией. Люблю свою профессию за возможность не сидеть на месте, быть постоянно в движении, наслаждаться красотами вокруг. В блокноте я записываю, что хочу снять. Список уже довольно большой, не знаю, хватит ли у меня времени все это отснять. Тем не менее стараюсь реализовывать планы. Целенаправленно выезжаю на съемку. Например, если хочу снять цветение тюльпанов Грейга, я дожидаюсь апреля и еду на юг Казахстана, иду пешком в горы. Там свои нюансы бывают, иногда погода может подвести". Дмитрий Доценко

Фотографии дикой природы порой подразумевают опасность, потому что чаще всего в экспедиции алматинцу приходится отправляться одному. Так больше вероятность не спугнуть зверей и вернуться с хорошими кадрами.

"Я готов ко всему. Осознаю, что в природе могу столкнуться с любыми приключениями. Поэтому знаю правила хождения в горы, чтобы вовремя вернуться, не заблудиться, ориентироваться по компасу. В алматинских горах можно везде пешком походить, а в удаленных местах, таких как горы Каратау или Джунгарский Алатау, обычно половину пути я проезжаю на машине, а дальше иду пешком". Дмитрий Доценко

Чтобы отправиться в дальнюю дорогу, важно быть физически крепким и здоровым, считает собеседник.

"Все расстояния я преодолеваю с тяжелым рюкзаком. Только моя фототехника весит около 15 кг. Еще беру с собой необходимые вещи и предметы. В итоге вес рюкзака достигает 40 кг. Так, если еще и нужно с ночевкой остаться, прибавляется палатка и спальный мешок. Иной раз походы занимают по пять-семь дней. В этом году мы были в горах Центрального Тянь-Шаня, жили в палатках на Хан-Тенгри". Дмитрий Доценко

Для удачного кадра фотографу важно оказаться в нужное время в нужном месте, не упустить шанс. И порой этого момента приходится ждать часами.

"Когда я сталкиваюсь с редкими или красивыми животными, либо интересными природными явлениями – мне кажется, что мне везет. Но, с другой стороны, понимаешь, что тут больше труда. Когда ты сначала пробуешь, потом неустанно делаешь, то в какой-то момент у тебя начинает получаться". Дмитрий Доценко

Одним из везений фотограф считает оказаться носом к мордочке обитателей дикой природы. И таких ярких встреч в его жизни было множество. Главное – не спугнуть животное, притаиться и ждать, чтобы оно само шло в твою сторону. Но иногда можно подкрасться самому.

"Однажды я встретил кабанов. Они были в 10 метрах от меня. Первая мысль: надо срочно фотографировать. Никакого страха не было. А потом знающие люди сказали, что кабан опасный зверь, может напасть. Недавно в экспедиции я увидел горного козла, его у нас называют "таутеке". Он был в 50 метрах. Он не видел меня. Я подкрался максимально близко и сделал неплохие фото. Еще мне понравилось наблюдать за серым сурком. К нему тоже полз мелкими шагами и без резких движений. Он долго занимался своими делами, не придавая мне значения. Поэтому нужно стать частью этой природы, чтобы никого не спугнуть". Дмитрий Доценко

Работа и опыт научили мужчину хорошо разбираться не только в животных, но и в растениях, местности, погодных условиях. А также в умении вести соцсети. В Instagram за его творчеством наблюдают 285 тыс. пользователей.

"Для фотографа важно показать необычное в обычном. Чтобы жители Алматы постоянно проходили через какое-то место, а ты снял и подал это под необычным углом. Тогда люди смотрят и говорят: "Мы столько здесь живем, а такого не замечали". Это и есть лучший отклик". Дмитрий Доценко

Молодой человек рассказал, как относится к хейту и нарушению авторских прав.

"Если хейт обоснованный, я стараюсь на него ответить. Но если это просто хейт ради хейта, я пропускаю такое. Я делюсь своими фотографиями с радостью, чтобы больше людей увидели это. Если их где-то публикуют, прошу, чтобы указали мое авторство. Был случай, когда мои фото использовали в коммерческих целях, я с ними связался, сказал, что так нельзя делать. Но они не пошли на контакт. Пришлось разбираться, через суд добиваться справедливости. В последнее время в Казахстане стали более осознанно к этому подходить, если выложат, обязательно отметят". Дмитрий Доценко

У Дмитрия Доценко есть супруга и восьмилетний сын. Он отмечает, что первым делом показывает им эксклюзивные кадры. И благодаря их поддержке вдохновляется на новые идеи. Однако семья переживает за кормильца, когда он отправляется в долгие экспедиции.

"Супруга мне очень помогает в плане организационных работ, когда у меня выезды куда-то. Она иногда переживает, что один хожу в горы. Когда восход луны или снегопад, я бегу на улицу. Жена немножко ревнует. Но, видя результат, радуется за меня". Дмитрий Доценко

Кроме творческих съемок фотограф ведет коммерческие проекты, снимает архитектуру, репортажи, мероприятия. Проводит мастер-классы, делает календари и фотокартины.

Он признается, что не ощущает усталости со своим 40-килограммовым рюкзаком за спиной, а с азартом гонится за удачными кадрами. В его планах – снять все интересные места Казахстана.