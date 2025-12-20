Зимние забавы без травм: советы для безопасного отдыха на природе

Зима традиционно становится временем активного отдыха. Катки, горки, лыжные трассы и сноуборд-парки ежедневно собирают сотни людей. Как не получить травму во время зимних развлечений и какие правила безопасности стоит соблюдать – в материале Zakon.kz.

Безопасность на льду

На катке особую опасность представляет плотный поток катающихся. Выходить на лед рекомендуется спокойно, держась за бортик и постепенно набирая скорость. Как правило, движение на катке организовано в одном направлении – чаще всего против часовой стрелки, и нарушение этого негласного правила нередко становится причиной столкновений.

Тем, кто чувствует себя на льду неуверенно, опытные спортсмены – конькобежцы советуют держаться ближе к бортику или выбирать менее загруженные участки. Отдельное внимание стоит уделять детям.

Фото: pixabay

Кроме этого, специалисты рекомендуют не пренебрегать защитной экипировкой. Шлемы, наколенники и защита для запястий значительно снижают риск серьезных последствий при падении. Если же падения избежать не удалось, важно не паниковать, не хвататься за окружающих и постараться сгруппироваться, упав на бок. Резкие попытки мгновенно подняться часто приводят к повторным падениям и травмам.

Тюбинги и ватрушки

Катание со снежных горок на тюбингах многие считают безобидным развлечением. Однако именно эти надувные санки чаще всего становятся причиной серьезных ушибов и переломов. Перед катанием рекомендуется тщательно осмотреть тюбинг, убедиться, что он хорошо накачан и не имеет повреждений.

Фото: freepik

Очень важно во время спуска на тюбе сохранять правильное положение тела, крепко держаться за ручки и не пытаться тормозить руками или ногами. Такие действия могут привести к вывихам и переломам. Контроль скорости и дистанции между катающимися остается ключевым фактором безопасности, поскольку столкновения на склоне часто заканчиваются травмами.

Особое значение имеет выбор места для спуска. Помните, что горка должна находиться вдали от дорог, деревьев и оживленных участков.

Материал по теме От хоккея до тюбинга: какие опасности подстерегают зимой и как их избежать

Лыжи и сноуборд

Катание на лыжах и сноуборде, несмотря на высокий уровень организации на курортах, также требует серьезного отношения. Врачи-травматологи отмечают, что одними из самых распространенных травм в этих видах спорта остаются повреждения коленных суставов, в том числе разрывы связок и менисков. Причина зачастую кроется в отсутствии физической подготовки. Резкий переход от малоподвижного образа жизни к активным спускам с горных склонов создает чрезмерную нагрузку на мышцы и суставы.

Инструкторы по этим видам спорта отмечают, что значительная часть травм происходит не во время самого спуска, а внизу трассы, где человек теряет концентрацию и расслабляется. Дополнительный риск создают усталость и алкоголь, который снижает скорость реакции и способность адекватно оценивать ситуацию. Именно поэтому катание в состоянии даже легкого опьянения специалисты считают одной из главных причин зимнего травматизма.

Фото: pixabay

Стоит помнить, что зимний отдых должен оставлять после себя эмоции, а не последствия. Достаточно уделять больше внимания деталям и соблюдать правила безопасности – тогда лед, снег и горные склоны станут источником радости, а не поводом для обращения к врачам.