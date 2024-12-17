Вдохновленный Парижем: алматинский художник представил казахские мотивы в уникальной технике

Художник Рысбек Искаков долгие годы жил и творил во Франции, описывая ее в своих картинах. Вдохновленный, вернувшись на Родину, он придал необычный взгляд казахским историям, наполняя их теплыми бликами. Zakon.kz предлагает окунуться в произведения алматинца.

Рысбек Искаков родился в 1956 году в городе Уштобе Талды-Курганской области. С раннего детства он посвятил свою жизнь любимому делу – изобразительному искусству. Год обучался в Гурьевском училище искусств, позже окончил художественное училище имени Николая Гоголя. Несколько лет работал художником-декоратором в театре имени Мухтара Ауэзова.

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

"Если Всевышний подарил такой талант, значит, моя миссия заключается в том, чтобы доносить это до сердец других. Живопись, как язык, на котором художник стремится описать свой мир. Для меня – это прежде всего богатая природа и самобытная культура нашего народа". Рысбек Искаков

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

Особенно близка художнику национальная тематика. В своих картинах он изображает реальность с романтическим уклоном. Наверное поэтому его полотна заполнены теплотой, любовью, улыбками и нежностью. Однако, как признается собеседник, человек находится в поиске всю жизнь. Возможно, когда-нибудь автор пересмотрит свои взгляды, но сейчас он искусно передает связь героев с животными, а также природой.

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

"Как мне кажется, мои картины – совсем не шедевры, это просто мое отношение к действительности и образам. Для каждого сюжета я выдумываю разные персонажи. Отдельное место в творчестве занимают сцены, посвященные традициям и обычаям. Люблю изображать обряды, народные праздники, быт и кочевой уклад жизни так, чтобы зритель буквально окунался в эту атмосферу, прочувствовал то, что есть в изображении, и ощутил тепло казахского шанырака". Рысбек Искаков

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

Разглядывая почерк Рысбека Искакова, можно наблюдать, как буквально на холстах "воет" ветер, колышется трава и по воздуху разлетается казахский национальный костюм красавицы. Фишка автора – солнечные блики, которые переливаются в основе сюжета.

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

Достаточно часто живописец в своих работах поднимает тему пейзажей. Ведь алматинцам и вправду есть чем гордиться – это невероятные горные виды, за которыми круглый год любит наблюдать Рысбек Искаков.

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

Казахстанец проработал много лет во Франции и впитал в музеях мира все лучшее и полезное от искусства.

"Во Франции я работал на галерею Натальи Бондаревой, она заслуженная артистка Российской Федерации. График работы был плотный. Писал виды Парижа, выполнял заказы на портреты, печатал и тиражировал офсеты и графику. Мое самое любимое занятие было живопись с натуры, которое не всегда доходило до галереи, а покупалось там же на месте туристами. Немало времени занимало создание копий известных картин". Рысбек Искаков

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

Рысбек Искаков состоял в Ассоциации художников Парижа в 1995-2003 годы. Он написал множество картин во Франции. Серия романтичных силуэтов влюбленных, застывших в объятиях под дождем, или длинноногая модница-француженка – сегодня заслуживают пристального внимания.

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

"Жаль, что многое не запечатлелось на снимках, потому что в то время не было сотовых телефонов. Лувр был главным источником и мотиватором для моих дальнейших работ. Я наслаждался живописью Рембрандта Харменс ван Рейна, Винсента ван Гога и Антониса Ван Дейка. Также ярко сохранились в памяти прекрасные скульптуры Огюста Родена и Микеланджело Буонарроти. Мне нравилось проводить время в музеях современного искусства имени Д`Орсей, Жорж Помпиду и других". Рысбек Искаков

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

К слову, все эти шедевры можно лицезреть в Алматы. Персональная выставка Рысбека Искакова открылась 4 декабря и будет проходить по 28 декабря включительно. Открытие состоялось в честь Дня рождения художника и приурочено ко Дню Независимости Казахстана, потому что все его картины отражают праздничное настроение казахского народа.

"Рысбек Искаков – опытный художник. У него выработан свой стиль, он работает разными живописными техниками. Скорей всего, на его творчество повлияло то, что он восемь лет работал в Париже. Сотрудничал с французской галерей, писал пейзажи и жизнь французов. Это первая дебютная выставка художника в галерее союза художников "Улар". На выставке 40 работ, они посвящены национальной культуре и традициям казахского народа. На них отражены бытовые сцены, свадебные обряды, праздничные гуляния, конные игры. Посетители в восторге от ярких цветов и интересных сюжетов". Директор галереи "Улар" Юрий Маркович

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

Фото: из личного архива Рысбека Искакова

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Творчество Рысбека Искакова – это не только эстетическое наслаждение, но и возможность задуматься о глубоких связях между человеком, природой и культурой. Его работы напоминают, как важно ценить и сохранять то, что делает нас уникальными – нашу природу, традиции и идентичность.