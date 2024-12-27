Вытрезвители в Казахстане: как работают центры адаптации и детоксикации в новогодние праздники

Вытрезвитель – далеко не то место, где каждый желает провести ночь. Однако впереди новогодние праздники, во время которых любой человек может не рассчитать свои силы с алкоголем и оказаться в этом казенном доме. Как работает учреждение, в материале Zakon.kz.

Во времена Советского Союза эти учреждения пользовались дурной славой. Система вытрезвителей подвергалась критике за многочисленные злоупотребления со стороны милиции и сотрудников. Ни для кого не было секретом, что после ночи в "трезвяке" запросто можно было лишиться ценных вещей, а иногда и здоровья.

Сейчас в Казахстане эти заведения называют отделениями временной адаптации и детоксикации, а отличается они от обычных вытрезвителей тем, что пьяных здесь называют пациентами и работают с ними квалифицированные врачи, которые сначала определяют уровень опьянения, а если нужно, оказывают медицинскую помощь и только потом определяют в палату. Сейчас в Алматы только один такой центр и рассчитан он на 30 коек, примерно такое количество пациентов доставляют сюда в сутки.

Каждому положено чистое постельное белье и место для сна. Обычно в отделении пациенты проводят от трех часов до суток. В ночное время "клиентов" отделения адаптации оставляют до утра. После того как человек протрезвел, медики проводят повторный осмотр и принимают решение, можно ли его отпустить домой.

Кого доставляют в центр адаптации и детоксикации?

Большинство постояльцев отделения детоксикации Центра психического здоровья Алматы – мужчины в возрасте от 25 до 50 лет. Медики отмечают, что за последнее время портрет пациента вытрезвителя заметно изменился. Если раньше в отделение детоксикации привозили в основном людей, ведущих асоциальный образ жизни, то сейчас в поле зрения патрульных все чаще попадают вполне обеспеченные люди.

Посетителями этого медицинского учреждения бывают и сказочные персонажи. Обычно это аниматоры, которые увлеклись горячительным перед выступлением "для храбрости" или вовсе не смогли вовремя остановиться. И таких особенно много в новогодние праздники.

"Бывали разные ситуации, например, в прошлом году в нашем отделении трезвели сразу несколько "Дедов Морозов", в другой палате отдыхал "Человек-паук", рядом с ним в комнате спал целый отряд нетрезвых "гномиков", которые подрались с такими же нетрезвыми "эльфами". Вместе с ними к нам на ночь попала невменяемая "Снегурочка". Внучку Деда Мороза пришлось разместить в палате, где в себя приходила "Баба-Яга", – рассказал врач-нарколог Жаксыбек Кистауов.

В последние годы в отделение детоксикации все чаще полицейские привозят женщин. Их возраст – от 25 до 45 лет. Зачастую доставляют их в центр из увеселительных заведений. Медики отмечают, что представительницы слабого пола в алкогольном опьянении ведут себя намного хуже, чем мужчины. Если последние крайне редко буяня, спокойно раздеваются и идут спать, то женщины, наоборот, угрожают и пытаются позвонить своим якобы влиятельным мужьям или любовникам.

"Особенно сильно возмущаются совсем молоденькие девчонки, которых часто привозят из ночных клубов. Но вот утром это совершенно другие люди. Тихие, кроткие и спокойные. Часто извиняются и стараются побыстрей покинуть наше заведение", – рассказал Жаксыбек Кистауов.

Стоит отметить, что раньше после пребывания в вытрезвителе сотрудники учреждения были обязаны уведомить руководителя компании о том, что один из его подчиненных нарушил общественный порядок и был задержан правоохранителями. И в итоге в личное дело работника вносились дополнения, которые могли доставить в будущем немало проблем, но сейчас такой практики уже нет. А значит, ночевать в центре можно хоть каждый день и никто об этом не узнает.

Специалисты центра рассказывают, что для того, чтобы оказаться у них в гостях, достаточно выпить пару бутылок легкого или крепкого алкоголя. Для некоторых этого достаточно, чтобы потерять равновесие и с трудом разговаривать с окружающими.

И как раз тот, кто не рассчитал свои силы и возможности, может быть доставлен в вытрезвитель. Как правило, подвыпивших доставляют из аэропорта, железнодорожного вокзала, речного или морского порта, автовокзала, поезда, электрички и автобуса.

Фото: Zakon.kz

Нередко слишком поднявших градус граждан могут доставить из кафе и ресторанов, парков отдыха, кинотеатров и торговых центров, со стадионов и детских игровых площадок.

Помимо этого, если человек находится в алкогольном опьянении дома, то полицейские могут отвезти его в вытрезвитель только по письменному заявлению родственников.

Как трезвеют в других странах?

Подобные заведения существуют и за рубежом. В Германии, Швейцарии, Польше, Латвии в вытрезвителях работают высококлассные фельдшеры и врачи. Медицинские услуги специалистов этих заведений стоят недешево и стартуют от 300 евро.

В Канаде пьяных людей по улицам собирает волонтерская организация "Красный нос". Если человек способен назвать свой адрес, его везут домой, а если нет, то в специальную клинику. А вот в США и Франции вытрезвителей вовсе нет. Пьяных, если они нарушают общественный порядок, доставляют сразу в полицейский участок, а уже оттуда – в больницу или после протрезвления свои действия они объясняют в суде.

В исламских странах, где употребление алкоголя уголовно наказуемо, не существует такого понятия, как вытрезвитель, – пойманного пьяным в общественном месте ждет тюрьма. В Израиле и Китае запрета на алкоголь нет, как и нет вытрезвителей. Здесь же считается, что и проблемы с алкоголизмом не существует.