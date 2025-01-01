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Общество

В ВКО в новогоднюю ночь поздравили врачей скорой помощи, полицейских, сотрудников ЧС и теплоэнергетиков

Аким ВКО Ермек Кошербаев, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 14:29 Фото: пресс-центр ВКО
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев и его заместители в новогоднюю ночь посетили учреждения, которые в праздники работают в особых условиях, и поздравили специалистов ключевых рабочих отраслей, сообщает Zakon.kz.

Во время поездки посетили Левобережный отдел полиции Усть-Каменогорска, специализированный отряд службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО, а также областную больницу скорой медицинской помощи, Центр матери и ребенка, "УКа ТЭЦ" и Левобережный РЭС АО "ОЭСК".

"В новогоднюю ночь, когда все встречают праздник, врачи и фельдшеры продолжают оказывать помощь и спасать жизни. Уже привыкли не первый год. 27 лет работаю. Случаи бывают разные. В основном это ушибы, травмы. Для операторов скорой помощи новогодняя ночь – это бесконечный поток звонков. Они не выезжают на вызовы, но именно их спокойный и уверенный голос становится первым шагом к спасению. Словом, для медиков Новый год – не праздничный стол и елочные огни. Иногда это тяжелый труд, облегчение и благодарные улыбки пациентов", – рассказала старший врач смены скорой помощи Лунара Карабалина.
Аким ВКО Ермек Кошербаев, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 14:29

Фото: пресс-центр ВКО

В новогоднюю ночь в регионе работали 25 бригад скорой помощи. В усиленном режиме находился и весь гарнизон Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, при этом более 300 человек были непосредственно на службе. Также службу по охране порядка в областном центре несли свыше 300 полицейских.

"Желаю всем восточноказахстанцам мирного и радостного праздника. Коллегам и сотрудникам всех служб, находящимся на дежурстве в новогоднюю ночь, – спокойной работы. В полночь меня пришли поздравить супруга и сын. Вот так встретили праздник на службе", – отметил заместитель начальника Левобережного ОП Даурен Балыкшынов.

Первыми поздравить полицейских и сотрудников ДЧС пришли их жены с детьми. Праздники, особенно новогодняя ночь, для этих служб – наиболее сложное время. Множество людей встречает Новый год на улице или за праздничным столом. И редко, но бывает, что в такие времена возможны неожиданные неприятности, предотвратить которые или помочь людям как раз и призваны круглосуточно работающие оперативные службы. От них зависит не только спасение жизней, но и спокойствие, а также порядок в городе.

Аким ВКО Ермек Кошербаев, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 14:29

Фото: пресс-центр ВКО

Энергетиков Левобережного РЭС АО "ОЭСК" с праздником поздравил первый заместитель акима ВКО Нурымбет Сактаганов. Он отметил, что комфорт в домах на предприятиях и в социальных объектах не только в эти праздничные дни, но и каждый день – заслуга энергетиков.

Аким ВКО Ермек Кошербаев, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 14:29

Фото: пресс-центр ВКО

ВКО, акимат, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 14:29

Фото: пресс-центр ВКО

Также заместители акима области и акимы городов и районов посетили работников, которые трудились в новогоднюю ночь, и поздравили их с Новым годом. В любой нештатной ситуации их профессионализм и четкость действий позволяют предотвратить серьезные ЧС и аварии. Именно поэтому власти региона особое внимание обращают на работу и поддержку сотрудников экстренных и жизненно важных служб, чья смена пришлась на праздничную ночь.

ВКО, акимат, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 14:29

Фото: пресс-центр ВКО

В Центре матери и ребенка отметили, что по Восточно-Казахстанской области в новогоднюю ночь родились 14 детей, из них 12 малышей появились на свет в Усть-Каменогорске, двое – в районе Алтай и в Риддере.

Андрей Дюсупов
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