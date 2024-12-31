Переломы, ожоги и отравления: с какими жалобами поступают казахстанцы в больницы на Новый год

Праздники – это не только весело, но и, к сожалению, как показывает практика, опасно. Ежегодно первая неделя января – самая горячая пора в травмпунктах и больницах. Zakon.kz послушал, с какими пациентами сталкиваются врачи в Новый год.

Осторожно, скользко

Врач-травматолог Алматинской многопрофильной клинической больницы Даулет Тастанбеков отметил, что зима – самый травматичный период времени. Именно в этот сезон высока вероятность поскользнуться на скользких участках дороги. Из-за этого чаще всего повреждаются связки голеностопного, коленного, локтевого и практически всех других суставов. Также встречаются переломы лодыжки, надколенника, ключицы, ребра – и этот список легко продолжить, ведь зимой сломать можно что угодно.

"Чтобы избежать травм на прогулках в новогоднюю ночь, надевайте обувь на толстой рельефной подошве с протектором, это снизит риск поскользнуться. Не ускоряйте шаг и не бегите, наступайте на лед всей подошвой. Также при ходьбе будьте осторожны, сконцентрированы и не пользуйтесь телефоном, ведь это может отвлечь и привести к падению", – рекомендовал Даулет Тастанбеков.

Фото: Алматинской многопрофильной клинической больницы

"Веселые" горки

Казахстанцы любят активный отдых. Зимой даже веселое катание на коньках, санках и лыжах может обернуться травмой. Чаще всего причина в невнимательности, неподходящей одежде или же алкогольном опьянении. То есть люди сами подвергают себя опасности, считает травматолог. К примеру, на его практике был случай, когда друзья, пытаясь вспомнить детство, попали в травмпункт.

"Молодые люди в компании из шести человек приехали с вывихами и переломами. Оказалось, что они "паровозиком" на линолеуме спустились с горы, катались так, что упали в небольшую яму и улетели кто куда. Половину отправили амбулаторно, другую половину положили в больницу и взяли на операцию". Даулет Тастанбеков

Чтобы снизить риск получения травмы, необходимо соблюдать меры предосторожности:

надевайте индивидуальные средства защиты: наколенники, налокотники или другую защитную экипировку;

перед началом занятия пройдите вводный инструктаж, а кататься на лыжах или сноуборде лучше сначала под присмотром тренера;

используйте качественный спортивный инвентарь. Особенно будьте внимательны, когда берете его напрокат. Например, тщательно осматривайте лезвия коньков: если на них есть сколы, лучше отказаться от инвентаря, а если при касании ногтем не остается след, то они не заточены и могут быть травмоопасны;

в состоянии алкогольного опьянения избегайте активных развлечений;

умение правильно падать будет полезным навыком. Если не смогли удержаться, постарайтесь сгруппироваться при падении. Помните, самое опасное – это упасть на ягодицы, колени, локти и кисти рук.

Привет, салют!

По словам Даулета Тастанбекова, также в новогоднюю ночь распространенными травмами считаются травмы от пиротехники. Красочные салюты могут нанести колоссальный вред здоровью – это ожоги различной степени и повреждения конечностей.

"Был случай, когда в новогоднюю ночь к нам поступил 26-летний пациент. У него руки были в ожогах. Из истории узнали, что дядя этого парня зажег маленькую петарду прямо на его руке и она взорвалась. Мы сделали перевязку и обезболили рану. Это очень безответственный поступок. Пострадавший легко отделался, хотя мог остаться без пальцев". Даулет Тастанбеков

О своем опыте рассказал и врач травматолог-ортопед городской клинической больницы №7 по Алматы Жасулан Аргынбаев. Он подчеркивает, что поток пациентов зимой и так высок, а в новогодние праздники он увеличивается в разы.

"Поступают чаще в новогодние дни, в ночь с 31 декабря на 1 января. Чаще всего это пациенты, пострадавшие от фейерверков, салютов и пиротехники. Причины банальны: несоблюдение правил собственной безопасности. Был случай, когда экстренно поступил молодой человек (около 35 лет) с термическим ожогом обеих кистей второй степени в тяжелом состоянии. Он был в алкогольном опьянении, вероятно, что и привело к получению ожога. И таких ожогов, вплоть до ампутации конечностей, в новогоднюю ночь большое количество". Жасулан Аргынбаев

Фото: из личного архива Жасулана Аргынбаева

В центре внимания – дети

Без травм не обходятся и дети. Врач-травматолог приемного покоя Центр детской неотложной медицинской помощи Адилжан Нуров перечисляет, с чем они сталкиваются: ожоги, ранения острыми предметами, осколками посуды, переломы. В этом перечне лидируют травмы, связанные с пиротехникой.

"Был случай, когда одна семья, понимая опасность пиротехники, не купила ее своим детям. Однако в полночь родители с детьми вышли на улицу посмотреть на фейерверк других. В этот момент с соседнего двора прилетел заряд прямо в куртку их сына. Как следствие: комбинированные травмы – ожоги, ранения и шок. Еще один пример, когда семилетний ребенок на новогоднее утро играл во дворе с детьми старше. Они поджигали несработавшие петарды. Одна из них взорвалась в руке у первоклассника. Его кисть, как бы ужасно это ни звучало, раскрылась как "бутон красной розы". Адилжан Нуров

Фото: из личного архива Адилжана Нурова

Новогодний атрибут

Врач-травматолог Алматинской многопрофильной клинической больницы Даулет Тастанбеков, чтобы обязательный новогодний атрибут не омрачил праздник, советует:

необходимо покупать только сертифицированные пиротехнические изделия и строго следовать прилагаемым инструкциям;

запуски следует проводить на безопасном расстоянии от людей и зданий;

не запускать фейерверки и салюты из рук;

не наклоняться над петардами, салютами и помнить, если они не сработали, не нужно пытаться повторно поджечь фитиль;

не направлять салюты, фейерверки и петарды на людей;

если на улице сильный ветер, воздержаться от запуска салютов. А если с вами есть дети, не подпускайте их к пиротехнике. Идеально, если они не будут находиться на улице во время запусков фейерверков и петард.

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Только свежее и в меру

Новогодние праздники полны радости и веселья, но, чтобы они прошли безопасно, важно быть осведомленным о потенциальных рисках получения травм. Не менее важной проблемой могут стать пищевые отравления. Во время праздников ассортимент блюд на столе велик, и зачастую нарушаются условия хранения и приготовления пищи. Чтобы избежать этого, необходима строгая гигиена: руки и кухонные принадлежности должны быть чистыми, продукты храниться в правильных условиях, а сроки годности соблюдаться. Не забывайте о важности умеренности в еде.