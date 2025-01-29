К каким больницам можно прикрепиться в Алматы в 2025 году
Фото: akorda.kz
В Управлении общественного здравоохранения Алматы 29 января рассказали, к каким больницам могут прикрепиться горожане в 2025 году, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, в распоряжении алматинцев 80 организаций первичной медико-санитарной помощи (поликлиники).
В 2025 году четыре новые клиники заключили договор с Фондом социального медстрахования:
- ТОО D0CT0R H@USE
- ТОО "Dr.Orazymbetov plus"
- TOO Unilab Medical
- ТОО "Региональный диагностический центр".
Со списком остальных клиник можно ознакомиться ниже.
Фото: УОЗ Алматы
Фото: УОЗ Алматы
Фото: УОЗ Алматы
Фото: УОЗ Алматы
О том, как прикрепиться к поликлинике, мы писали здесь.
Отметим, что 28 января 2025 года на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил до конца текущей сессии Парламента проработать законопроект о системе ОСМС.
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