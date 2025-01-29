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Общество

К каким больницам можно прикрепиться в Алматы в 2025 году

Регистратура, больница, поликлиника, медицинское учреждение , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 15:11 Фото: akorda.kz
В Управлении общественного здравоохранения Алматы 29 января рассказали, к каким больницам могут прикрепиться горожане в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в распоряжении алматинцев 80 организаций первичной медико-санитарной помощи (поликлиники).

В 2025 году четыре новые клиники заключили договор с Фондом социального медстрахования:

  • ТОО D0CT0R H@USE
  • ТОО "Dr.Orazymbetov plus"
  • TOO Unilab Medical
  • ТОО "Региональный диагностический центр".

Со списком остальных клиник можно ознакомиться ниже.

К каким поликлиникам, больницам можно прикрепиться в Алматы в 2025 году, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 15:11

Фото: УОЗ Алматы

К каким поликлиникам, больницам можно прикрепиться в Алматы в 2025 году, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 15:11

Фото: УОЗ Алматы

К каким поликлиникам, больницам можно прикрепиться в Алматы в 2025 году, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 15:11

Фото: УОЗ Алматы

К каким поликлиникам, больницам можно прикрепиться в Алматы в 2025 году, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 15:11

Фото: УОЗ Алматы

О том, как прикрепиться к поликлинике, мы писали здесь.

Отметим, что 28 января 2025 года на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил до конца текущей сессии Парламента проработать законопроект о системе ОСМС.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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