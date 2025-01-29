К каким больницам можно прикрепиться в Алматы в 2025 году

В Управлении общественного здравоохранения Алматы 29 января рассказали, к каким больницам могут прикрепиться горожане в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в распоряжении алматинцев 80 организаций первичной медико-санитарной помощи (поликлиники).

В 2025 году четыре новые клиники заключили договор с Фондом социального медстрахования:

ТОО D0CT0R H@USE

ТОО "Dr.Orazymbetov plus"

TOO Unilab Medical

ТОО "Региональный диагностический центр".

Со списком остальных клиник можно ознакомиться ниже.

Фото: УОЗ Алматы

Фото: УОЗ Алматы

Фото: УОЗ Алматы

Фото: УОЗ Алматы

О том, как прикрепиться к поликлинике, мы писали здесь.

Отметим, что 28 января 2025 года на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил до конца текущей сессии Парламента проработать законопроект о системе ОСМС.