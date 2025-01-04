Топ-5 самых ожидаемых сериалов 2025 года

Новый 2025 год обещает быть очень насыщенным для любителей провести время за просмотром сериалов. Самые ожидаемые многосерийные премьеры и даты выхода продолжения уже полюбившихся теленовелл – в подборке Zakon. kz.

"Игра в кальмара" 3 сезон

Популярный сериал получит третий и заключительный сезон. Съемки картины завершены, а премьера запланирована на середину 2025 года. Второй сезон сериала закончился неудачным восстанием, после которого Сон Ки Хун лишился многих союзников и оказался в весьма сложном положении. Сцена после титров сезона показывает игроков 096, 100 и 353, приближающихся к кукле Ен Хи вместе с новой куклой-мальчиком. Игра продолжается.

Сценаристы сериала пообещали, что в третьем сезоне картины большой акцент будет сосредоточен на эмоциональном состоянии главного героя после провала бунта.

"Уэнсдэй" 2 сезон

Второй сезон сериала "Уэнсдэй" был анонсирован еще в 2023 году. Однако его выход постоянно откладывался из-за занятости актеров и забастовок сценаристов в США. Когда анонсировали второй сезон "Уэнсдэй", его авторы обещали, что главную героиню ждет еще много испытаний. Разработчики хотят, чтобы в сериале было больше элементов ужасов. Также планируют ввести новых персонажей семьи Аддамс.

Кроме того, отмечается, что сценаристы сделают акцент на отношениях Уэнсдэй и Мортиши. В первом сезоне мы видим, что отношения матери и дочери складываются не лучшим образом. Ожидается, что премьера второго сезона состоится в августе-сентябре 2025 года. Стоит отметить, что исполнительница главной роли Дженна Ортега во втором сезоне выступит не только как актриса, но и как продюсер.

"Рыцари семи королевств: Межевой рыцарь"

Сериал начинается за 100 лет до событий сериала "Игра престолов". Главный герой — скромный и честный Дункан Высокий, мечтающий стать рыцарем. Вместе со своим верным другом Эггом он путешествует по опасным землям королевств, сталкиваясь с интригами, предательством и магией. Их подвиги, впоследствии ставшие легендами, вдохновляли знакомых персонажей, например Бриенну.

Героям предстоит столкнуться с эпидемией, а также оказаться втянутыми в политические интриги. Тем временем зрителю представится возможность узнать, что стало причиной разрушения дома Таргариенов.

"Первобытная Америка": Путешествие на Запад"

Многосерийный вестерн от режиссера Питера Берга выйдет на стриминге Netflix 9 января 2025-го. Действие сериала происходит в Америке 1850-х годов, когда тысячи переселенцев отправились заселять непокорный Дикий Запад. Им пришлось столкнуться с суровыми силами природы, непроходимой местностью, враждебными племенами коренных американцев и собственными согражданами, готовыми убивать своих ради заветного кусочка земли.

В центре картины история поселения Форт Бриджер, где собрались наемники, бандиты, охотники и обычные жители, мечтающие о выживании и светлом будущем.

"Сорвиголова: Рожденный заново"

Сериал продолжит историю Мэтта Мердока, слепого адвоката, который по ночам становится супергероем Сорвиголовой и борется с преступностью. Актер Чарли Кокс вернется к роли Мердока, которую он исполнял в сериале Netflix с 2015 по 2018 год.

К главной роли вернется Чарли Кокс. В проекте также появятся Джо Бернтал, Дебора Энн Уолл, Маргарита Левиева, Майкл Гандольфини и др.

Несколько серий срежиссировали Джастин Бенсон и Аарон Мурхед. Всего в первом сезоне запланировано 18 серий, первые из которых выйдут 4 марта 2025 года.