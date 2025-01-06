Рождественское богослужение проходит в Вознесенском кафедральном соборе Алматы
Само празднование второго по важности после Пасхи (Воскресение Христово) для христиан торжества – Рождество наступает после всенощной службы, которую традиционно посещают миллионы православных верующих по всему миру.
Фото: Zakon.kz
Несмотря на то что Рождество Христово символизирует рождение Сына Божьего, подарившего людям свет, разум и вечную жизнь, оно также олицетворяет обновление, мир, справедливость, добро и любовь, коими следует делиться с ближним своим. Наверное, оттого духом светлого праздника в нашей многонациональной стране проникается большинство людей, вне зависимости от религиозных воззрений.
Фото: Zakon.kz
Вот и в этом году под сенью Вознесенского кафедрального собора Алматы – места проведения основных торжеств для жителей южной столицы, собрались сотни прихожан, готовых провести этот важный вечер в молитвах за близких, далеких, мирное небо и искоренение нетерпимости.
Фото: Zakon.kz
Для сестрер Алены и Марины это важный день. Сюда, в Вознесенский кафедральный собор, они обязательно приходят каждый год. Как сами говорят, верят в святое и лучшее. Женщины пришли с особой молитвой.
– Молимся а первую очередь о том, чтобы все благое было. Самое главное — чтоб все были живы и здоровы, — говорит Алена.
– Особенно, чтобы дети были здоровы, — подхватывает Марина.
Женщины поздравляют казахстанцев и желают, чтобы все на белом свете было хорошо, в мире, согласии и без зла.
Фото: Zakon.kz
Богослужение началось в 23:00.
Между тем в Успенском кафедральном соборе Астаны праздничную службу совершает преосвященный епископ Каскеленский Геннадий.