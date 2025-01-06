Рождественское богослужение проходит в Вознесенском кафедральном соборе Алматы

В предрождественский вечер 6 января православные отмечают Сочельник, во всех храмах идут торжественные богослужения. Журналисты Zakon.kz побывали в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.

Само празднование второго по важности после Пасхи (Воскресение Христово) для христиан торжества – Рождество наступает после всенощной службы, которую традиционно посещают миллионы православных верующих по всему миру.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на то что Рождество Христово символизирует рождение Сына Божьего, подарившего людям свет, разум и вечную жизнь, оно также олицетворяет обновление, мир, справедливость, добро и любовь, коими следует делиться с ближним своим. Наверное, оттого духом светлого праздника в нашей многонациональной стране проникается большинство людей, вне зависимости от религиозных воззрений.

Фото: Zakon.kz

Вот и в этом году под сенью Вознесенского кафедрального собора Алматы – места проведения основных торжеств для жителей южной столицы, собрались сотни прихожан, готовых провести этот важный вечер в молитвах за близких, далеких, мирное небо и искоренение нетерпимости.

Фото: Zakon.kz

Для сестрер Алены и Марины это важный день. Сюда, в Вознесенский кафедральный собор, они обязательно приходят каждый год. Как сами говорят, верят в святое и лучшее. Женщины пришли с особой молитвой.

– Молимся а первую очередь о том, чтобы все благое было. Самое главное — чтоб все были живы и здоровы, — говорит Алена.

– Особенно, чтобы дети были здоровы, — подхватывает Марина.

Женщины поздравляют казахстанцев и желают, чтобы все на белом свете было хорошо, в мире, согласии и без зла.

Фото: Zakon.kz

Богослужение началось в 23:00.

Между тем в Успенском кафедральном соборе Астаны праздничную службу совершает преосвященный епископ Каскеленский Геннадий.