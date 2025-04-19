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Статьи

Праздничная служба в честь Пасхи проходит в храмах Казахстана

праздничная служба в храме в Пасху, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 00:40 Фото: Zakon.kz
Во всех православных храмах Казахстана в 23:30 началась всенощная служба в честь Пасхи. В главном храме Алматы – Вознесенском кафедральном соборе – праздничную литургию возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, передает корреспондент Zakon.kz.

В ночь с 19 на 20 апреля верующие Казахстана встретили Светлое Христово Воскресение.

Пасха – самый почитаемый праздник христиан, который символизирует обновление и спасение мира, торжество жизни над смертью. В этот день Иисус Христос, Божий сын, взял на себя все грехи человечества, во искупление которых умер на кресте. Но по прошествии трех дней воскрес из мертвых и вознесся на небо.

Каждый год тысячи верующих отмечают это событие благодарственной молитвой в церквях и храмах на праздничном пасхальном богослужении. Кульминацией церковного действия является Крестный ход под торжественный перезвон колоколов.

Фото: Zakon.kz

Ночная служба обычно начинается до полуночи. В храме уютно пахнет благовониями и церковными свечами.

Фото: Zakon.kz

икона Иисуса Христа в храме, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 00:40

Фото: Zakon.kz

Традиционно в Пасху церкви и храмы украшают красно-белыми цветами. В этих же тонах и одежда церковнослужителей.

Фото: Zakon.kz

Сегодня многие казахстанцы приняли участие в праздничных богослужениях, которые проходят во всех православных храмах страны. Люди зажигали свечи и молились о благополучии не только своих близких, но и Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Ночью пришли в храм молиться люди разных возрастов. Многие прихожане посетили праздничную литургию вместе с детьми. Хоть выстоять порядка двух-трех часов службы для них не так просто, дети с удовольствием встречают Пасху этой ночью, держа в руках свечи, а кто-то – корзины с куличами и крашеными яйцами для освящения.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Вечерняя служба предваряет заутреню и служит своего рода переходом от одного церковного действа к другому. Таинство такой службы проходит в приглушенном свете при свечах.

Фото: Zakon.kz

Далее следует крестный ход, во время которого прихожане с молитвой делают круг вокруг храма.

Фото: Zakon.kz

Кульминацией хода становятся долгожданные слова: "Христос Воскресе! Воистину Воскресе".

Под звон колоколов и общую молитву собравшиеся поздравляют друг друга с окончанием Великого поста и началом Пасхи.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Главе Православной Церкви Казахстана во время пасхальной службы в Вознесенском кафедральном соборе сослужили руководители отделов Митрополичьего округа в священном сане и клирики собора. За пасхальной службой молились сотрудники епархиального управления, ктиторы епархии, многочисленные верующие.

Фото: Zakon.kz

После главного пасхального песнопения митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил православных казахстанцев с Пасхой.

"Сегодня Великий праздник христианский, который мы называем торжеством из торжеств, именуем праздником праздников – это святая Пасха Христова! Мы готовились к этому дню, пройдя сорокадневный пост. И сегодня великое торжество во всех православных храмах. Мы получили известие, что сошел Благодатный огонь в главном Храме Иерусалимском. И эта святыня будет доставлена завтра к вечерней службе в Казахстан. Пользуясь случаем, я хотел бы всех поздравить с этой великой радостью – радостью Пасхи! Пожелать всем крепости духа, сил, радости духовной, и чтобы в нашем государстве всегда были мир, согласие, чтобы мы все стремились ко благу и пользе для нашей Родины. Поздравляю всех православных христиан и всех жителей Великой степи с великой радостью Христова Воскресения. И хотел бы воскликнуть те слова, которые мы называем гимном жизни, гимном победы Христа над смертью: "Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Мира и благословения божьего нашей земле. Храни всех Господь!" – в завершение праздничного богослужения сказал глава Православной Церкви Казахстана.

Праздничное пасхальное богослужение из Вознесенского кафедрального собора Алматы можно было смотреть через прямую трансляцию по ссылке.

Фото: Zakon.kz

Особым событием праздника Пасхи станет прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Казахстан. Вечером 20 апреля – в сам день Пасхи – Благодатный огонь будет принесен в Вознесенский кафедральный собор города Алматы.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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