Рождественское богослужение прошло в Вознесенском кафедральном соборе Алматы
Само празднование второго по важности после Пасхи (Воскресение Христово) для христиан торжества – Рождество наступает после всенощной службы, которую традиционно посещают миллионы православных верующих по всему миру.
Фото: Zakon.kz
Кроме того что Рождество Христово символизирует рождение Сына Божьего, подарившего людям свет, разум и вечную жизнь, оно также олицетворяет обновление, мир, справедливость, добро и любовь, коими следует делиться с ближним своим. Наверное, оттого духом светлого праздника в нашей многонациональной стране проникается большинство людей, вне зависимости от религиозных воззрений.
Фото: Zakon.kz
Вот и в этом году под сенью Вознесенского кафедрального собора Алматы собрались сотни прихожан, готовых провести этот важный вечер в молитвах за близких, мирное небо и искоренение нетерпимости.
Фото: Zakon.kz
Для алматинок – сестер Алены и Марины это особенный день. Сюда, в Вознесенский кафедральный собор, они обязательно приходят каждый год. Как сами говорят, верят в святое и лучшее. Женщины пришли в храм с молитвой.
– Молимся в первую очередь о том, чтобы все благое было. Самое главное — чтоб все были живы и здоровы, — говорит Алена.
– Особенно, чтобы дети были здоровы, — подхватывает Марина.
Женщины поздравили казахстанцев и пожелали, чтобы наш народ жил в мире, согласии и без злых помыслов.
Фото: Zakon.kz
Так же в 23:00 началось богослужение и в Успенском кафедральном соборе Астаны. Праздничную службу совершил преосвященный епископ Каскеленский Геннадий.