Рождественское богослужение прошло в Вознесенском кафедральном соборе Алматы

В предрождественский вечер 6 января православные отметили Сочельник, а во всех храмах начались торжественные богослужения. Журналисты Zakon.kz побывали в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.

Само празднование второго по важности после Пасхи (Воскресение Христово) для христиан торжества – Рождество наступает после всенощной службы, которую традиционно посещают миллионы православных верующих по всему миру.

Фото: Zakon.kz

Кроме того что Рождество Христово символизирует рождение Сына Божьего, подарившего людям свет, разум и вечную жизнь, оно также олицетворяет обновление, мир, справедливость, добро и любовь, коими следует делиться с ближним своим. Наверное, оттого духом светлого праздника в нашей многонациональной стране проникается большинство людей, вне зависимости от религиозных воззрений.

Фото: Zakon.kz

Вот и в этом году под сенью Вознесенского кафедрального собора Алматы собрались сотни прихожан, готовых провести этот важный вечер в молитвах за близких, мирное небо и искоренение нетерпимости.

Фото: Zakon.kz

Для алматинок – сестер Алены и Марины это особенный день. Сюда, в Вознесенский кафедральный собор, они обязательно приходят каждый год. Как сами говорят, верят в святое и лучшее. Женщины пришли в храм с молитвой.

– Молимся в первую очередь о том, чтобы все благое было. Самое главное — чтоб все были живы и здоровы, — говорит Алена.

– Особенно, чтобы дети были здоровы, — подхватывает Марина.

Женщины поздравили казахстанцев и пожелали, чтобы наш народ жил в мире, согласии и без злых помыслов.

Фото: Zakon.kz

Так же в 23:00 началось богослужение и в Успенском кафедральном соборе Астаны. Праздничную службу совершил преосвященный епископ Каскеленский Геннадий.