Что пишут мировые СМИ об интервью президента Токаева

Интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева республиканской газете "Ana tili" вызвало многочисленные отклики практически во всех странах мира. О некоторых них – в материале Zakon.kz.

Казахстан обеспечил объективное и беспристрастное расследование причин крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау

Azernews (Азербайджан) отмечает, что РК заинтересована в справедливом расследования недавней трагедии.

"Передача в Бразилию "черных ящиков" с азербайджанского лайнера AZAL, потерпевшего крушение под Актау, позволит провести более объективное расследование инцидента", - пишет агентство со ссылкой на слова Касым-Жомарта Токаева

Для расследования создана правительственная комиссия, приглашены 17 международных экспертов, в том числе представители Международной организации гражданской авиации и Межгосударственного авиационного комитета. "Правительственная комиссия приняла решение отправить бортовые самописцы в Бразилию, где был произведен самолет. Уверен, что это единственно правильное решение", — уточняет Azernews.

Казахский язык становится модным

ТАСС (Россия) обращает внимание читателей на языковую политику в Казахстане. "Привлекательность казахского языка повышается, он становится модным у молодежи в Казахстане, но его продвижение нельзя противопоставлять русскому языку. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев", — пишет агентство.

Президент РК отметил, что у него не вызывает сомнений успешное будущее казахского языка.

"Казахский язык как государственный язык будет играть особую роль в консолидации нашего народа, но его продвижение нельзя противопоставлять другим языкам, прежде всего русскому языку", — цитирует ТАСС главу государства

Согласно Конституции Казахстана, государственным языком в стране является казахский. В государственных организациях наравне с ним официально употребляется русский язык, а государство берет на себя обязанность заботиться о создании условий для изучения и развития языков народов Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев в 2022 году выступил инициатором создания Международной организации по русскому языку, президент России Владимир Путин предложил разместить ее штаб-квартиру в Сочи, напоминает агентство.

Справедливый Казахстан для всех и каждого

Кыргызское издание Vesti.kg акцентировало внимание читателей на усилиях президента Казахстана по построению справедливой страны. "Безусловно, в этом сыграли свою роль январские событие 2022 года, которые показали необходимость реформ в политической плоскости и привлечении в высшие эшелоны власти профессиональных политиков и управленцев, а не клановое и коррупционное правление. С 2022 года в Казахстане на социальные цели (строительство школ, важных объектов инфраструктуры и другие социальные задачи) отправлено более 4,1 млрд долларов.

Стремление объективно проанализировать исторические события, развитие социальной сферы, занятие взвешенной позиции по вопросам внешней политики — все эти факторы свидетельствуют о том, что власти Казахстана продолжают построение "справедливого государства" на деле, а не только в заявлениях. Законодательное совершенствование защиты прав женщин и детей, закон на снижение закредитованности граждан, правовая защита медработников и ужесточение законодательства за производство наркотиков, борьба с лудоманией — мы видим, как в соседней республике развивается правовая база, необходимая для укрепления демократии и верховенства права", — говорится в публикации.

С Пекином нет разногласий

Итальянское издание Аgenzia Nova остановилось на казахстанско-китайских отношениях.

"Китайско-казахстанское сотрудничество приобрело динамичный и многоплановый характер, фактически вышло на уровень вечного стратегического партнерства", — цитирует агентство слова лидера Казахстана.

При этом СМИ обращает внимание на слова председателя КНР Си Цзиньпина, который заявил, что Китай никогда не причинит вреда Казахстану и полностью поддерживает ее суверенитет и независимость.

В 2023 году между Казахстаном и Китаем был установлен взаимный безвизовый режим, что положительно сказалось на расширении торговых отношений между двумя странами. Диалог на высшем уровне продолжится в этом году, в 2025 году, когда Си Цзиньпин, как ожидается, примет участие в саммите Центральной Азии и Китая, — пишет агентство.

Россия в военном отношении непобедима, а Украина пытается удержаться в вооруженном конфликте с помощью Запада

Немецкий сайт Weltexpress.info приводит слова президента Казахстана о событиях в Украине:

"Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее". Касым-Жомарт Токаев

Астана поддерживает переговоры по разрешению вооруженного конфликта между Россией и Украиной, но не настаивает на своем посредничестве в этом процессе, отмечает Weltexpress.info.

Также издание рассказало о телефонном разговоре Касым-Жомарта Токаева с избранным президентом США Дональдом Трампом об урегулировании украинского конфликта. Токаев заявил, что считает проблему "чрезвычайно сложной" и что ее решение зависит "от воли и желания глав государств конфликтующих стран и, конечно, от самого Трампа как лидера мировой державы", отмечает СМИ.

Токаев опроверг слухи о досрочных президентских выборах в Казахстане

Сайт "Москва 24" сообщает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о проведении досрочных президентских выборов в стране.

"Токаев заявил, что у него еще множество больших планов по развитию страны на много лет вперед, которые он собирается реализовать. Он также рассказал, что почти три года возглавлял женевский офис ООН будучи заместителем генсека всемирной организации и генсекретарем Конференции по разоружению. Благодаря этому, он смог получить полезный опыт и понимание механизмов международных процессов", — пишет сайт.

Оценка Нурсултана Назарбаева

Токаев отметил, что любая историческая эпоха имеет "свои светлые и темные стороны", но положительных моментов "все же было гораздо больше", — пишет узбекское СМИ Gazeta.uz.

"Нельзя в угоду политической конъюнктуре на ходу перекраивать свою историю и, тем более, опасно переписывать историю с чистого листа", — цитирует газета слова лидера Казахстана.

Главу государства также попросили прокомментировать декабрьскую встречу Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным в Москве, которая, как выразился журналист, "запустила конспирологические версии" по поводу предстоящих президентских выборов в Казахстане.

"Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны", — приводит момент интервью Gazeta.uz.

Кто построит АЭС в Казахстане

Американское СМИ RANE Network пишет: "Заявление Токаева о финализации консорциума для строительства первой атомной электростанции (а в будущем, возможно, и дополнительных объектов) подчеркивает необходимость решения проблемы энергодефицита в Казахстане, прежде чем ситуация усугубится в следующем десятилетии. Кроме того, обсуждения с Россией и Китаем указывают на то, что российский "Росатом" и китайская China National Petroleum Corp. являются вероятными лидерами консорциума. Формирование российско-китайского консорциума может стать предвестником будущей геополитической ориентации Казахстана в сторону соседей, а не Запада".

Новая волна предпринимателей в Казахстане

Турецкое издание Turkic World цитирует слова президента Казахстана о роли малого и среднего бизнеса в экономическом росте Казахстана. Сектор МСБ поддерживается субсидиями, льготными кредитами и гарантиями по кредитам. Сегодня в МСБ занято более 4,3 млн человек, что составляет почти половину рабочей силы Казахстана, — пишет СМИ.

Сосредоточившись на малом и среднем бизнесе, Токаев также подчеркнул поддержку государством крупных предприятий. Он выразил удовлетворение растущей социальной ответственностью, демонстрируемой крупным бизнесом, который все чаще формирует долгосрочные партнерские отношения с местными сообществами для решения социальных проблем, — делает вывод турецкий сайт.

Токаев сделает все, чтобы следующий год стал еще более продуктивным

Бразильское издание Brasilia Infoсo обратило внимание на настрой президента Казахстана.

"Мы продолжим системные реформы и реализуем все запланированные инициативы", — приводит газета слова главы государства.

"Правительство должно провести эффективную работу для обеспечения постоянного роста нашей экономики. Нам необходимо открывать новые предприятия, улучшать условия для ведения бизнеса, продолжать строительство дорог и решать вопросы в сфере госуслуг", — еще одна цитата из интервью.

В конце статьи издание отдельно выделило слова Касым-Жомарта Токаева: "Основная цель всей этой работы — повышение благосостояния наших граждан".

Отметим, что масштабное интервью Касыма-Жомарта Токаева было опубликовано 3 января 2025 года в газете "Ana tili".