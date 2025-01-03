Адресатом выступает вся страна: Эдуард Полетаев высказался об интервью президента

По словам политолога Эдуарда Полетаева, интервью, которое Касым-Жомарт Токаев дал газете "Ana tili",стало важным медийным событием начала 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По мнению эксперта, этот диалог предоставляет обширный материал для размышлений и имеет такое же знаково-символическое значение, как и интервью, которое президент дал газете Egemen Qazaqstan в январе 2024 года.

"Президент как был, так и остается главным генератором политических новостей. В интервью он осветил проблематику внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны, ответив на ряд актуальных вопросов и подчеркнув, что минувший год выдался для Казахстана насыщенным на значимые события", – сказал политолог.

Полетаев отметил, что в регулярном донесении информации до населения не последнюю роль играют медиа. По его мнению, одним из посылов можно считать стремление главы государства с помощью них вовлечь в диалог по реформам более широкие слои казахстанцев. Ведь СМИ являются пространством создания власти, а коммуникация есть важнейшая функция руководителя и президент Казахстана это хорошо понимает.

"По сути, это интервью стало инструментом для продвижения актуальных политических идей. В конечном счете оно играет важную коммуникативную роль и является звеном в формировании национальной сопричастности и единения, уверенности в будущем. Токаев, как политический лидер в нем подчеркивает совместные достижения, победы, обозначает пути решения общих проблем", – подчеркнул политолог.

Политолог считает, что усиление активной лидерской роли Токаева не вызывает сомнений и находит свое отражение в цитате президента о том, что у него большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые он намерен реализовать. При этом, по мнению Полетаева, в настоящее время в современной политической коммуникации модернизируются формы общения первого лица страны с обществом и прессой, в частности, отмечается тенденция к преобладанию диалогических жанров над монологическими:

"При этом именно в жанре интервью признаки искренности и откровенности получают наиболее полное выражение. И Касым-Жомарт Токаев вполне открыто позиционировал себя, серьезность разговора сочетая с доверительностью интонации. Тем более это важно, что в последнее время люди больше интересуются политическими событиями и не боятся выражать свою гражданскую позицию".

Эксперт отмечает, что основная цель интервью Токаева состоит не столько в том, чтобы подвести итоги, выразить свои пожелания на будущее, но и объединить казахстанцев на основе общих ценностей, достижений, побед, которыми ознаменовался уходящий год, создать эмоционально положительный настрой у граждан, подчеркнуть важность проводимых реформ.

"Адресатом интервью президента выступает вся страна и каждый гражданин в отдельности. Это не просто ритуальные ответы главного человека страны. Это озвучивание ее идеологии. Как указал глава государства, "нельзя недооценивать значение письменных текстов, они все же служат важным источником информации о государственной политике", – уверен политолог.

Таким образом, по его словам, интервью отражает текущие вопросы и проблемы, а также размышления Касым-Жомарта Токаева о том, что несмотря на сложности ушедшего года, стратегия созидания продолжила свое развитие.

"Интервью дало возможность показать главу государства, как человека неравнодушного, участливого к стране и гражданам, создало возможность представить, что стабильность казахстанской политической системы является одним из важнейших императивов", – резюмирует политолог.

3 января 2025 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ana tili" в котором подвел итоги ушедшего года, рассказал об основных событиях во внешней и внутренней политике страны, а также оценил ключевые моменты на мировой арене.