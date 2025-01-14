Как прокачанный аташка из Агадыря открыл бесплатную секцию по пауэрлифтингу для молодых

Пенсионер Дарибай Оспанов стариком быть явно не умеет. Вместо того, чтобы, как большинство его ровесников, считать болячки и глотать таблетки, аташка вооружился штангой, стал абсолютным чемпионом мира и открыл бесплатную спортивную секцию для молодых людей, передает корреспондент Zakon.kz.

Глядя на него, вспоминаются строчки из стихотворения Андрея Дементьева: "Быть стариками – не простая штука. Не все умеют стариками быть". Прокачанный аксакал живет в поселке Агадырь Карагандинской области. Население этого поселка составляет более 11 тысяч человек. Здесь Дарибая ата не знают разве что младенцы.

Гантели из коленвала

Секцию пауэрлифтинга Дарибай Оспанов ведет вместе со своим младшим сыном. Караман Абдулкарим – заслуженный тренер и мастер спорта РК по пауэрлифтингу и тоже является чемпионом мира. На сегодня в "качке", – так называют в поселке секцию Дарибая Оспанова, занимаются младшая, средняя и взрослая группы. В общей сложности 55 человек в возрасте от 9 до 23 лет. Тренировки проходят в небольшом помещении местного Дома культуры. Каждый уголок этого спортивного зала наполнен историей длиной в 20 лет. Именно столько пенсионер занимается пауэрлифтингом.

Фото: Zakon.kz/Сандугаш Сарсембаева/Гантели из коленвала

"Начинал заниматься у себя в гараже. Спортивный инвентарь делал из всего, что удавалось раздобыть — запчастей от трактора, мотоцикла, электровоза. Даже стрелочный перевод для тренировок использовал, — улыбается пенсионер. — Например, вот эти гантели сделал из коленвала мотоцикла, а гири покупал в пунктах приема металла, а потом утяжелял их до нужного мне веса".

Фото: Zakon.kz/Сандугаш Сарсембаева/Гантели из стрелочного перевода

Подарок президента Касым-Жомарта Токаева

С открытием секции плоды многолетних трудов аксакала "переехали" из гаража в спортивный зал и служат сегодня дополнением к профессиональному инвентарю, часть из которого приобрели местные власти. А самый "навороченный" комплект HS Power, состоящий из специальной лавки и жимовой штанги на 450 кг – подарок главы государства в честь прошлогодней победы на чемпионате мира в США. К слову, годом ранее за победы на других чемпионатах мира мужчина получил от президента страны благодарственное письмо, часы и путевку в дом отдыха.

Фото: Zakon.kz/Сандугаш Сарсембаева/подарок президента

Тренировки для начинающих спортсменов длятся около 2-х часов 5 дней в неделю, а вот себе Дарибай ата спуску не дает. Он работает со штангой по 4 часа ежедневно – 5 дней в неделю.

"Спорт – это моя болезнь. Летом, после поездки в США, я перенес инсульт, и врачи запретили мне заниматься спортом полгода, но я выдержал только четыре месяца", — признается пауэрлифтер.

Фото из семейного архива Дарибая Оспанова

То, что чемпион называет "болезнью", помогает ему быстрее восстанавливаться после травм, операций и болезней вполне реальных и настоящих. В минувшие годы на пути к рекордам и медалям его не остановили ни сложная операция на глаз, ни вывих плеча. А сейчас Дарибай Оспанов усиленно готовится к чемпионату мира, который пройдет в мае 2025 года в Норвегии.

"В данный момент мировой рекорд по жиму лежа 145, а в экипировочном жиме 167 килограммов, моя мечта побить хотя бы один, но лучше оба этих рекорда сразу", — делится планами спортсмен и добавляет "с позволения Аллаха".

До прихода в большой спорт Дарибай Оспанов работал путейцем, строителем и инженером-геодезистом.

"В 56 лет я стал следовать по пути Всевышнего, начал молиться, заниматься спортом, и в моей жизни произошли большие перемены", — говорит аксакал.

Сейчас Дарибай Оспанов является заслуженным тренером, неоднократным чемпионом Казахстана, Азии и мира по пауэрлифтингу. Кроме этого он — абсолютный чемпион мира по экипировочному жиму среди ветеранов. Мужчина 12 раз устанавливал новые мировые рекорды. На сегодня в копилке Дарибая Оспанова 20 медалей чемпионатов международного уровня.

Фото: Zakon.kz/Сандугаш Сарсембаева

Цена крепкого словца

Вопрос о том, какой возраст сложнее всего тренировать, заставил спортсмена ненадолго задуматься.

"Все зависит от человека, — считает аксакал. – Если есть сила воли, дисциплина, настойчивость, взаимное уважение – все получится. Бывает, что на тренировках у кого-то вылетает крепкое словцо, за это у нас предусмотрен штраф – 75 отжиманий, вне зависимости от возраста".

Не знаю, как часто, но, судя по довольно интенсивным физическим нагрузкам, применение этого штрафа все же практикуется.

Фото: Zakon.kz/Сандугаш Сарсембаева

Спортивная семья

Дарибай Оспанов воспитал троих сыновей, его дети и внуки тоже профессионально занимаются спортом. В семье Оспановых на четверых (отец, два сына и внук) – 44 медали различных международных чемпионатов.

Фото: Zakon.kz/Сандугаш Сарсембаева/Дарибай Оспанов с воспитанниками

К примеру, младший сын Дарибая — Караман Абдулкарим – на данный момент является пятикратным чемпионом мира и автором пяти мировых рекордов по пауэрлифтингу. А на днях Дарибай Оспанов и его сын были признаны лучшими пауэрлифтерами РК по итогам 2024 года.

Фото из семейного архива Дарибая Оспанова

Благодаря стараниям Дарибая Оспанова пауэрлифтинг стал очень популярным видом спорта в поселке Агадырь. За последние годы отец и сын воспитали два десятка медалистов, среди которых мастера международного класса, чемпионы мира и Азии, 20 мастеров спорта и почти 50 кандидатов в мастера спорта по пауэрлифтингу. И останавливаться на этой цифре аксакал не намерен.

Автор: Сандугаш Сарсембаева