Выходцы из Абайской области открыли в Германии боксерский клуб для трудных подростков

Выходцы из Абайской области, проживающие в Германии чемпионы по боксу братья Франк, прославляют Казахстан добрыми делами. Недавно они исполнили заветную мечту – открыли спортивный клуб. Первым делом мужчины украсили его казахстанским флагом, передает корреспондент Zakon.kz.

Юрий, Александр и Иван Франк родились в селе Коростели Бородулихинского района Абайской области. До 2000 года ребята трудились на селе, учились в школе, помогали родителям вести нелегкий деревенский быт. Затем семья переехала в Германию, обосновавшись в городе Изерлон на западе Федеративной Республики.



Рослые ребята еще в детстве грезили о спортивной карьере, но возможностей реализоваться не было. Поэтому, приехав на ПМЖ, братья быстро подружились с активным образом жизни. Самый старший из них, Юрий, увлекся баскетболом, затем боксом, который привел его к чемпионству в супертяжелом весе. В результате он стал не только достоянием, но и спортивной достопримечательностью Германии. Его рост – 217 см. Выйдя на профессиональный ринг, он получил негласное звание самого высокого боксера современности, обойдя Николая Валуева на 4 см. В мире спорта за Юрием закрепилось прозвище Гигант.

Братья всегда удивляли прохожих своими антропометрическими данными. Рост среднего брата Александра – 182 см, а младшего – Ивана – 208 см.

"Я пришел в бокс в 2006 году в возрасте 22 лет. Затем, видя мои горящие глаза и высокие результаты, подтянулись и младшие братья. С годами из-за моего сложения у меня не осталось противников, я покинул профессиональный спорт в 2020 году. А вот Александр является действующим чемпионом. Иван увлекся боксом, но из-за детской травмы не смог выйти на профессиональный уровень", – рассказал о достижениях самых близких людей Гигант Юрий Франк.

38-летний Александр Франк – действующий чемпион по боксу в супертяжелом весе (91+) по версии федераций WBU, WBCA, UBO. На его счету 25 профессиональных боев, из которых 24 победы и одна ничья.

Фото из личного архива героев

Братья Франк и их семьи почти неразлучны. Они женаты на уроженках Казахстана. Вместе занимаются спортом, вместе ведут бизнес. Братья основали объединение, которое уже много лет работает с трудными подростками и детьми с задержкой в развитии. Помогают им социализироваться в современном обществе, в городской среде.

Фото из личного архива героев /тБратья Франк со своей мамой

А в начале 2024 года немецкие батыры из казахстанской глубинки реализовали свою давнюю мечту – открыли боксерский клуб для детей и взрослых. Это спортивное комьюнити уже стало местом силы для многих подростков. Клуб быстро набрал популярность среди местных жителей. Начинающих боксеров братья тренируют сами.

"Последние два года мы искали подходящее помещение в аренду. Площадь зала – 300 кв. м. Сами сделали ремонт, закупили инвентарь, поставили ринг. Надеялись на государственную поддержку, но в итоге взяли все в свои руки. Когда помещение было готово к приему посетителей, мы повесили на входе казахстанский флаг, потому что это наша Родина, это постоянное напоминание о том, откуда мы родом. Самое главное, что нам дал Казахстан, – это воспитание и уважение к старшим, к труду. Все, чему мы там научились, нас закалило, подготовило к взрослой жизни", – поделился с корреспондентом Zakon.kz Александр Франк.

Детище Гиганта и его братьев называется Team Frank Boxing. В клубе по вечерам одновременно тренируется 25 человек. Возрастного ограничения здесь почти нет. Сюда приходят начинающие боксеры от восьми лет и старше. Дважды в неделю под началом Александра занимаются дети. Здесь же он готовится к соревнованиям.

Фото из личного архива героев

Большое внимание спортсмены уделяют трудным подросткам. Они предложили руководству местных интернатов на первых порах приводить воспитанников бесплатно, что станет частью работы с таким контингентом. Но в Германии, говорят братья, принято оплачивать любой труд.

"У детей с нарушенной психикой или трудных подростков очень много энергии, они не знают, куда ее девать и как рационально использовать. Тренировки помогают направить ее в правильное русло, могут открыть дорогу в большой спорт и помочь реализоваться через ринг. Мы учим их тратить силу разумно, не бить слабых, не употреблять наркотики и алкоголь, а выбрасывать пар в перчатках на спаррингах", – рассказал о тонкостях работы Александр Франк.

В планах у уроженцев Абайской области – пойти еще дальше и разнообразить подход к реабилитации Schwer-erziehbare Kinder – так в Германии называют детей с последствиями асоциального воспитания.

"Для таких детей нужен и важен физический труд. Степи Казахстана – это идеальное место для этого. Чистый воздух, здоровая еда, просторы, общение с животными. В будущем мы хотим попробовать внедрить практику трудотерапии для немецких подростков на нашей родине. К сожалению, в городах и на фермах Германии нет таких возможностей. А в Казахстане они почувствуют другую жизнь. Их возят в Португалию, в Голландию, но это совсем другое. Казахстан – это свобода и просторы", – говорит с ностальгическими нотками в голосе Александр Франк.

Аренда боксерского зала обходится братьям в 1,5 тыс. евро. В казахстанском исчислении это почти 800 тыс. тенге. По соседству с боксерским клубом Team Frank Boxing есть еще несколько узконаправленных спортивных кружков. Однако сообщество выходцев из Казахстана набирает большую популярность.

"В Германии многие знают о Казахстане. Во многом благодаря Геннадию Головкину. Когда видят яркий желто-голубой флаг, говорят, что он очень красивый", – рассказал Александр.

Братья Франк поддерживают тесную связь с Казахстаном. Кстати, наставник Александра – уроженец Караганды Шамиль Керимов, который не первый год ведет к победе именно тяжеловесов.

Фото из личного архива героев

Трижды за последние пять лет братья побывали в родном селе. Они подарили местной молодежи спортивный инвентарь и костюмы, провели тренировки для школьников, помогли финансово многодетным семьям, организовали новогодние подарки и праздничную елку для своих юных земляков в период коронавируса.

А сейчас они стоят на пути к очередной мечте. Александр Франк планирует организовать профессиональный бой в Семее и выступить перед своими соотечественниками.

Один из последних запоминающихся боев, в финале которого развевался казахстанский флаг, провел боксер Султан Заурбек, сразившийся с аргентинцем Романом Рубеном Рейносо во втором полулегком весе. Наш соотечественник победил и стал обладателем титула чемпиона WBA Continental.

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