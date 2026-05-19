Казахстанский полицейский забрал собаку домой после ее выхода на пенсию

Кинолог и старшина полиции Центра кинологической службы Департамента полиции области Абай Олжас Турсынханов решил не разлучаться со своим напарником по кличке Джон после выхода собаки на заслуженный отдых, сообщает Zakon.kz.

За восемь лет и семь месяцев службы Джон участвовал в раскрытии 160 преступлений различного характера и помог найти 51 без вести пропавшего человека. Об этом передает пресс-служба ДП.

"Для сотрудников кинологической службы Джон давно стал больше, чем служебная собака. Он был полноценным членом команды, который безошибочно выходил на след, чувствовал опасность и до конца выполнял поставленные задачи", – говорится в сообщении.

Поэтому проводы 18 мая прошли особенно эмоционально.

Фото: Telegram/ДП области Абай

После официального завершения службы кинолог Джона принял решение не расставаться со своим напарником и забрать его домой.

"Оставить друга, с которым прошел почти девять лет службы, он просто не смог", – признался полицейский.

Фото: Telegram/ДП области Абай

Во время прощания служебный пес не отходил от своего проводника, прижимался к нему и радостно вилял хвостом.

"Он словно чувствовал, что служба закончилась, но рядом остается самый главный человек в его жизни", – отметили полицейские.

