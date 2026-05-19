Общество

Казахстанский полицейский забрал собаку домой после ее выхода на пенсию

Полиция области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 06:50
Кинолог и старшина полиции Центра кинологической службы Департамента полиции области Абай Олжас Турсынханов решил не разлучаться со своим напарником по кличке Джон после выхода собаки на заслуженный отдых, сообщает Zakon.kz.

За восемь лет и семь месяцев службы Джон участвовал в раскрытии 160 преступлений различного характера и помог найти 51 без вести пропавшего человека. Об этом передает пресс-служба ДП.

"Для сотрудников кинологической службы Джон давно стал больше, чем служебная собака. Он был полноценным членом команды, который безошибочно выходил на след, чувствовал опасность и до конца выполнял поставленные задачи", – говорится в сообщении.

Поэтому проводы 18 мая прошли особенно эмоционально.

Служебная собака, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 06:50

Фото: Telegram/ДП области Абай

После официального завершения службы кинолог Джона принял решение не расставаться со своим напарником и забрать его домой.

"Оставить друга, с которым прошел почти девять лет службы, он просто не смог", – признался полицейский.
Департамент полиции области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 06:50

Фото: Telegram/ДП области Абай

Во время прощания служебный пес не отходил от своего проводника, прижимался к нему и радостно вилял хвостом.

"Он словно чувствовал, что служба закончилась, но рядом остается самый главный человек в его жизни", – отметили полицейские.

На днях в поселке Мерей Алматинской области произошло жестокое убийство собаки в присутствии детей.

Алия Абди
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
