Женская рыбалка становится популярным досугом в Павлодаре

Местные рыбачки объединяются, чтобы провести время с удочками у водоемов вдали от городской суеты. Они называют такие выезды прекрасным отдыхом для души и фитнесом для тела, передает Zakon.kz.

Мы поговорили с участницей такого женского "клуба рыбачек" Ольгой Кочкуриной. Мастер салона красоты, заботливая жена, мама и бабушка рассказывает, что ловлей на удочку увлеклась относительно недавно. В молодости были свои приоритеты, семейные заботы, стремление обеспечить будущее, и о досуге как-то не думалось.

Фото предоставлено героиней

"И зря! Я коренная жительница Павлодара, великолепная наша река Иртыш всегда была рядом, дарила свои красоты. А понимать такие ценности в жизни, которая у нас одна, начинаешь позже. Наверное, это стало мотивацией лично для меня. Чуть более десяти лет назад я впервые напросилась на рыбалку с родственниками, так как мой супруг никогда не увлекался. А я загорелась сразу. Год так и ездила, можно, сказать, азы изучала. Но потом мы стали выезжать вместе с супругом. Но, надо сказать, его рыбалка так и не вдохновила. Когда в моем кругу появились единомышленницы, он даже обрадовался. Но иногда тоже участвует", – улыбается Ольга.

Фото предоставлено героиней

Она отметила, что сегодня все чаще на Иртыше встречает женщин с удочками. Когда начинала, считала себя "белой вороной". Да и мужчины-рыбаки иногда позволяли себе язвить. Другие, наоборот, поглядывали одобрительно. Набираясь опыта, Ольга делилась своими успехами в социальных сетях, даже создала канал на YouTube.

"У меня своя небольшая и стабильная аудитория – свыше 1300 подписчиков. Каких-то экспертных советов я не даю, просто делюсь успехами, настроением. Ведь за эти годы приобрела большой опыт и могу самостоятельно отправиться на лодке в сплав на несколько дней вниз по реке, совмещая любование нашей замечательной природой и делом. За это время встречаю много таких путешественников и понимаю, что у реки своя жизнь", – говорит собеседница.

Фото предоставлено героиней

В социальных сетях ее находят единомышленницы. Женщины списываются, обговаривают детали, и в назначенный день компанией дружно отправляются на рыбалку.

Фото предоставлено героиней

"Есть в Павлодаре рыбачки, мы контактируем, встречаемся. Например, два с половиной года назад мне написала жительница нашего города, ее тоже зовут Ольга. Она не так давно загорелась рыбалкой, и ей не хватало компаньона, опыта какого-то. С тех пор вместе мы выезжаем и в мороз, и в жару. В поисках заветных мест исколесили, исходили не одну сотню километров. Запомнился случай, когда мы решили научиться добывать налима. Посоветовались со знающими людьми, соорудили снасти. И поймали первого, рекордного налима весом в 4 кг 600 граммов! Вместе еле вытащили его из воды. Это была такая радость!", – делится Ольга.

Она признается, что как и все любители рыбной ловли, подвержена азарту, уезжает на берега с надеждой. Счастлива, если улов богатый, но не очень огорчается, если клева не случилось. Ведь девиз ее команды – "Главное – не на диване!".

Фото предоставлено героиней

В ее арсенале различные снасти, амуниция, лодки, моторы, палатки, раскладушки, прикормки, печь, современные гаджеты, например, эхолоты, подводные камеры.

"Сейчас у нас все есть, что надо. Когда мы с подругами выезжаем, у нас очень много с собой груза, мы же не можем иначе. Все, что нужно для комфортного времяпрепровождения летом, зимой с ночевкой и без. Физически нелегко загрузить-выгрузить. Еще надо до места лова транспортировать: зимой на санях, летом на себе. Это большая нагрузка, лучше всякого посещения спортивных залов работает. А еще представьте свежий воздух, тишину вокруг, красоту, удовольствие от результата, костер, на котором жарится свежая рыбка, песни за чашкой чая. Кстати, мы не браконьерствуем, алкоголь на рыбалке нам не требуется. А еще мы чистюли, которые ни соринки мусора за собой не оставляют и успевают прибрать за нерадивыми отдыхающими", – заключает Ольга Кочкурина.

Фото предоставлено героиней

Фото предоставлено героиней

Она говорит, что несмотря на трудоемкость и затратность такого досуга, ни на что его поменять не готова. И давно сделала вывод, что не существует женской рыбалки или мужской. И призывает всех принимать дары природы с благодарностью.