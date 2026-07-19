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События

"Всплыли фекалии": популярный курорт Казахстана погряз в нечистотах

Скала Окжетпес, скала Жумбактас, Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 20:20 Фото: pexels
Долгожданная поездка на один из главных курортов Казахстана обернулась для семьи туристов настоящим кошмаром. Во время отдыха на популярном озере люди столкнулись с шокирующим загрязнением водоема нечистотами, передает Zakon.kz.

Поводом для серьезных возмущений послужили фото- и видеоматериалы, опубликованные в популярном Instagram-аккаунте sinegor.kz. Авторы кадров утверждают, что экологическое ЧП произошло на пляже одного из местных санаториев.

По словам очевидцев, во время нахождения в воде они внезапно столкнулись с пугающими и крайне негигиеничными проявлениями неработающей очистной системы.

"Мы были в шоке. Дочь купалась в озере, когда внезапно появился сильный запах. А затем на воде всплыли фекалии", – написали туристы.

Кадры с плавающими нечистотами мгновенно вызвали волну возмущения и спровоцировали бурные дискуссии среди интернет-пользователей.

Ситуация на популярном курорте нашла живой отклик у казахстанцев, которые принялись активно обсуждать многолетние проблемы с чистотой и благоустройством здешних мест.

  • Самое грязное озеро, местные там брезгуют купаться.
  • Так оно и понятно, там с собаками даже купаются…
  • Каким нужно быть существом, чтобы так загадить природу, в которой сам же и живешь? Позорище. Самим-то приятно в этом дерьме потом плавать.
  • Засрали в прямом смысле этого слова.
  • Мы жители Щучинска, и последние 20 лет мы не купаемся в Боровом. Где угодно, только не в Боровом!

Ранее в Бурабае насмерть перевернулась 22-летняя казахстанка на арендованном квадроцикле.

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Канат Болысбек
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