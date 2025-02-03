Мама – украинка, папа – казах: Сарыбала из Кокшетау покоряет соцсети

Юноша называет себя казахом, в совершенстве владеет государственным языком, наизусть читает суры из Корана и готовится к работе в школе. Корреспондент Zakon.kz расскажет, как в многонациональной семье были привиты и сохранены любовь и уважение к казахским традициям.

21-летний Толеген Кабылбаев живет в селе Кенерасы близ Кокшетау. Юноша говорит только на государственном языке. Его отец – казах, а мама – украинка. Волей судьбы он когда-то оказался в детском доме. В девятилетнем возрасте мальчик попал в семью известного приемного отца Казахстана Мурата Кабылбаева и его супруги.

Фото предоставлено героем

Фото предоставлено героем

Кстати, Мурат является автором книги "Покажи мне небо", в которой он честно и без прикрас описывает истории приемного родительства. Кроме Толегена, семья приютила еще 15 детей разных национальностей. Всего у юноши 16 братьев и сестер. Это обстоятельство сыграло значимую роль в его жизни. Несмотря на европейскую внешность, сам Толеген называет себя казахом.

Фото предоставлено героем

"У нас, у казахов ведь национальность передается от отца к ребенку, поэтому я считаю себя чистым казахом. Я живу в замечательном поселке с богатой историей и культурой. Близ нашего села есть озеро ханов, и, по легенде, Кенесары хан любил там отдыхать и проводить время. О природе нашего края знает весь Казахстан. Я без ума от своей Родины", – рассказал Толеген корреспонденту Zakon.kz.

В беседе молодой человек вспоминает, что очень сильно страдал, когда попал в детский дом. У него были страхи и переживания. Но все это для юноши стало лишь временным испытанием. Ведь в итоге он получил большую и счастливую семью. Толеген очень тепло отзывается о папе и маме, говорит, что преклоняет голову перед ними и по сей день восхищается их пониманием.

Фото предоставлено героем

"Слава Всевышнему, у меня прекрасная дружная семья. Мы очень любим, ценим и уважаем друг друга. Мое детство прошло в счастье и в гармонии. Я был самым счастливым ребенком. Наши родители показали нам многие города Казахстана, мы много ездили, путешествовали. С семьей посетили города Алматы, Тараз, Астана. Я считаю, что именно детство имеет большое значение в становлении личности. Воспитание родителей, их любовь и забота становятся ключевым фактором в жизни каждого ребенка. Я все это получил, я счастливый. Одно огорчает – детство быстро закончилось, но зато в моей памяти навсегда останутся теплые воспоминания о том беззаботном времени", – говорит юноша.

Фото предоставлено героем

Фото предоставлено героем

Сейчас Толеген учится на факультете казахской филологии университета имени С. Торайгырова в Павлодаре. В этом году он заканчивает вуз и уже твердо решил для себя, что станет учителем казахского языка и литературы. Парень признается, что с детства мечтал работать в школе. Обучать детей не только грамоте, но и знакомить их с богатой литературой и культурой казахского народа.

"Дети – это наше будущее. Я хочу, чтобы они со школьной скамьи знали, что именно казахский язык является самым богатым языком, а наша литература и культура – это бесценное наследие наших предков. Хочу внести свою лепту в становление настоящих патриотов своей страны. Ведь и для меня казахский язык – мой родной язык. В нашей семье говорили исключительно на казахском языке. Даже мультфильмы смотрели на казахском. Кроме этого, я с детства в исламе, я мусульманин. Когда приехал на учебу в Павлодар, по собственному желанию устроился в медресе, начал учить Коран, стараюсь соблюдать все заповеди ислама, на сегодня наизусть знаю 40 сур", – говорит Толеген.

Фото предоставлено героем

Полтора года назад юноша начал вести свою страницу в TikTok. Сначала он выкладывал видео только для себя, снимал, как читает наизусть стихи, но потом заметил, что людям нравится его контент и у него растет аудитория. Тогда он начал снимать целенаправленно. Жанр контента юноша не стал менять, он так же читал стихи и цитировал великих мыслителей. Толегена расстраивает, что казахстанская молодежь все чаще разговаривает на русском языке. Своими видеороликами молодой человек старается замотивировать их изучать и говорить на родном языке.

В TikTok он известен под ником Сарыбала (рыжий мальчик. – Прим. авт.). Толеген говорит, что это не прозвище из детства, ему просто нравится звучание этого имени. Среди его подписчиков также встречаются и хейтеры, которые пишут гневные комментарии.

"Встречаются такие люди, которые пишут: "ты не казах, ты русский", "ты все равно нас предашь", "аққұлақ" (буквальный перевод "белое ухо". – Прим. ред.), "твой дед Пушкин" и так далее (смеется. – Прим. авт.). Таких мало, но они есть. Но я не обращаю на них внимания. Ведь доброжелателей больше, многие отзываются хорошо, взрослые люди дают бата (благословение. – Прим. авт.). Вот они и есть моя мотивация, для них я стараюсь создавать качественный и полезный контент", – рассказал Толеген Кабылбаев.

Свободное время юноша старается посвящать семье. Парень говорит, что семья для него всегда будет в приоритете. А еще на досуге он учит стихи. Толеген не представляет своей жизни без литературы. Национальная кухня для юноши также имеет особое значение.

"Я без ума от бауырсаков, бешбармака и наурыз-коже. Когда родители зовут гостей, иногда маме приходится прятать от нас бауырсаки, а иначе гостям ничего не достанется", – смеется молодой человек.

В семье Толегена чтят и соблюдают казахские традиции. Наурыз – особый праздник для семьи. В этот день все собираются в родительском доме, наряжаются в национальную одежду, устраивают фотосессии, играют в игры и наслаждаются обществом друг друга.

Фото предоставлено героем

Что касается европейской внешности, то Толеген говорит, что давно привык к тому, что незнакомые люди обращаются к нему на русском языке. Юноша всегда отвечает на казахском. Это вызывает у людей разные реакции: кто-то удивляется, кто-то стесняется, кто-то делает вид, что так и положено. Толеген также привык к вопросам типа "кто ты по национальности?", "где ты научился так чисто разговаривать на казахском языке?"

К таким собеседникам молодой человек относится с пониманием и всегда тактично и вежливо отвечает на все их вопросы. Толеген владеет русским языком, но говорит с акцентом. Это он связывает с тем, что в его окружении мало русскоговорящих людей. Теперь юноша хочет изучать английский – язык международного общения.

Фото предоставлено героем

В будущее Толеген смотрит уверенно. Он намерен не покладая рук работать во благо Родины, создать уже свою дружную и счастливую семью. Избранница у Толегена уже есть, и они этим летом собираются сыграть свадьбу. Однако юноша предпочитает не афишировать свою личную жизнь, придерживаясь мнения, что счастье любит тишину.

Ранее мы рассказывали о жителе Караганды Максиме Ентальцеве. Мужчина женился на казашке и вот уже 10 лет они живут душа в душу, воспитывают четверых сыновей и глубоко чтят казахские традиции.