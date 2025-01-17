#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.65
544.64
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.65
544.64
5.16
Статьи

Орыс күйеу бала: как русский карагандинец чтит казахские традиции

Орыс күйеу бала: как русский карагандинец чтит казахские традиции, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 15:47 Фото: instagram/maxim.yentaltsev
Житель Караганды Максим Ентальцев готовит бешбармак, признается в любви жене на языке Абая и учит сыновей казахским традициям. Zakon.kz расскажет, как орыс күйеу бала восхищает пользователей соцсетей.

Максиму и Молдир Ентальцевым по 32 года, из них 20 лет они – пара, а вместе почти всю жизнь.

"Мы росли в поселке Жайрем и учились в одном классе. Он начал мне нравиться в шестом классе. Я три года молчала о своих чувствах, но потом он стал обо всем догадываться. Даже хотела из-за него поступать в колледж, но не получилось. Мы увиделись, когда я была в 10 классе, а он был студентом в колледже. Максим приехал на каникулы. Предложил мне встречаться".Молдир Ентальцева

Шесть лет влюбленные встречались. Родители Молдир были против этого, настаивали, чтобы дочь рассталась с парнем. Из-за этого даже возникали скандалы. Тогда пара договорилась, и 13 апреля 2013 года юноша украл девушку по казахским традициям.

"Мы были студентами, денег не было. Он повез меня на автобусе из Караганды в поселок Жайрем. Мама Максима встретила нас во дворе возле подъезда, я по казахским традициям налила масло в огонь и надела платок на голову. Через два месяца мы сделали свадьбу по казахским традициям, был беташар. Мои родители все не могли свыкнуться, хотя знали, что Максим хороший человек. Твердили: у него другой менталитет. Но не прошло и месяца, как Макс завоевал сердца всех моих родных. Сейчас для них главное, что мы счастливы".Молдир Ентальцева

Молдир признается, что Максим лучше нее говорит по-казахски.

"Мы окончили русский класс. Муж лучше меня знает казахский, потому что он ходил в казахский детский садик, рос в поселке и находился более в казахской среде. Максим участвовал в разных конкурсах, Абайских чтениях, выигрывал их. Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев наградил его медалью "Шапагат" за вклад в развитие государственного языка".Молдир Ентальцева

Чаще всего дома семья разговаривает на государственном языке. У супругов четыре сына, двое из них – близнецы.

"Старший сын Дамир учится в пятом классе, средний, Сардар, в первом классе. Они в детстве плохо разговаривали из-за того, что мы прививали им сразу два языка. Сейчас учатся в русском классе, но прекрасно владеют казахским. Дамир пошел по стопам отца, участвует в разных олимпиадах. Близнецам Тимуру и Назару четыре года, они тоже уже проявляют интерес к казахским словам".Молдир Ентальцева

Ентальцевы вырастили детей по казахским традициям: бесікке бөлеу, тусау кесу, қырқынан шығару. А еще он прекрасно готовит бешбармақ, нарын, қуырдақ, обожает сорпу, қымыз и наурыз көже. Для него, как призванного казаха, важно правильно резать мясо, он даже этому учился у аксакалов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 15:47
Любви все вершины покорны: алматинец захватывающе забрался на ледник Богдановича
, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 15:47

Сам Максим Ентальцев отмечает, что жена казашка только усилила его любовь к Родине и государственному языку. Он советует тем, кто желает быстро выучить язык, просто думать по-казахски.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Поделиться новостью
Читайте также
93-летняя педагог по математике из ЗКО провела урок и стала звездой соцсетей
Статьи
13:12, Сегодня
93-летняя педагог по математике из ЗКО провела урок и стала звездой соцсетей
Бывает кусачей: казахстанцы в соцсетях жалуются на агрессивных собак
Статьи
11:34, Сегодня
Бывает кусачей: казахстанцы в соцсетях жалуются на агрессивных собак
Любви все вершины покорны: алматинец захватывающе забрался на ледник Богдановича
Статьи
16:31, 16 января 2025
Любви все вершины покорны: алматинец захватывающе забрался на ледник Богдановича
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: