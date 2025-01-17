Орыс күйеу бала: как русский карагандинец чтит казахские традиции

Житель Караганды Максим Ентальцев готовит бешбармак, признается в любви жене на языке Абая и учит сыновей казахским традициям. Zakon.kz расскажет, как орыс күйеу бала восхищает пользователей соцсетей.

Максиму и Молдир Ентальцевым по 32 года, из них 20 лет они – пара, а вместе почти всю жизнь.

"Мы росли в поселке Жайрем и учились в одном классе. Он начал мне нравиться в шестом классе. Я три года молчала о своих чувствах, но потом он стал обо всем догадываться. Даже хотела из-за него поступать в колледж, но не получилось. Мы увиделись, когда я была в 10 классе, а он был студентом в колледже. Максим приехал на каникулы. Предложил мне встречаться". Молдир Ентальцева

Шесть лет влюбленные встречались. Родители Молдир были против этого, настаивали, чтобы дочь рассталась с парнем. Из-за этого даже возникали скандалы. Тогда пара договорилась, и 13 апреля 2013 года юноша украл девушку по казахским традициям.

"Мы были студентами, денег не было. Он повез меня на автобусе из Караганды в поселок Жайрем. Мама Максима встретила нас во дворе возле подъезда, я по казахским традициям налила масло в огонь и надела платок на голову. Через два месяца мы сделали свадьбу по казахским традициям, был беташар. Мои родители все не могли свыкнуться, хотя знали, что Максим хороший человек. Твердили: у него другой менталитет. Но не прошло и месяца, как Макс завоевал сердца всех моих родных. Сейчас для них главное, что мы счастливы". Молдир Ентальцева

Молдир признается, что Максим лучше нее говорит по-казахски.

"Мы окончили русский класс. Муж лучше меня знает казахский, потому что он ходил в казахский детский садик, рос в поселке и находился более в казахской среде. Максим участвовал в разных конкурсах, Абайских чтениях, выигрывал их. Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев наградил его медалью "Шапагат" за вклад в развитие государственного языка". Молдир Ентальцева

Чаще всего дома семья разговаривает на государственном языке. У супругов четыре сына, двое из них – близнецы.

"Старший сын Дамир учится в пятом классе, средний, Сардар, в первом классе. Они в детстве плохо разговаривали из-за того, что мы прививали им сразу два языка. Сейчас учатся в русском классе, но прекрасно владеют казахским. Дамир пошел по стопам отца, участвует в разных олимпиадах. Близнецам Тимуру и Назару четыре года, они тоже уже проявляют интерес к казахским словам". Молдир Ентальцева

Ентальцевы вырастили детей по казахским традициям: бесікке бөлеу, тусау кесу, қырқынан шығару. А еще он прекрасно готовит бешбармақ, нарын, қуырдақ, обожает сорпу, қымыз и наурыз көже. Для него, как призванного казаха, важно правильно резать мясо, он даже этому учился у аксакалов.

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Сам Максим Ентальцев отмечает, что жена казашка только усилила его любовь к Родине и государственному языку. Он советует тем, кто желает быстро выучить язык, просто думать по-казахски.