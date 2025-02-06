Опасный астероид движется к Земле: астрономы оценили вероятность падения

В конце декабря 2024 года телескоп ученых заметил астероид 2024 YR4. Он был признан опасным для Земли. Астроном прокомментировала Zakon.kz вероятность столкновения, рассказав о подобных случаях в истории Казахстана.

Зарубежные ученые считают, что на минимальное расстояние с Землей он подойдет ориентировочно 22 декабря 2032 года. По информации профессора Колина Снодграсса из Эдинбургского университета, астероиду присвоено три балла по Туринской шкале, которая оценивает риски столкновения небесных тел с Землей. Это означает необходимость усиленного наблюдения за небесным телом.

"В истории астрономии лишь один объект получал более высокий рейтинг – астероид Апофис. В 2004 году ему присвоили рейтинг четыре, однако вскоре рейтинг понизили, заявив, что этот астероид не представляет опасности для Земли, по крайней мере, в нынешнем столетии", – отметил Колин Снодграсс.

По мнению астронома Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова (АФИФ) Светланы Мошкиной, не нужно поддаваться панике. Вероятность падения сохраняется, но не на все 100%.

"Элементы орбиты будут постоянно уточняться, так как на движение малых тел Солнечной системы влияет очень много факторов. Предположительное место падения – в районе экватора", – сказала специалист.

Ученые отмечают, что размер астероида составляет от 40 до 100 метров. И можно предположить, что потенциальное воздействие может быть сопоставимо с другими событиями, связанными с падением тел космического происхождения, как Челябинский метеорит.

Казахстанский астроном напомнила о нескольких подобных происшествиях за последние годы, в том числе так или иначе затронувших территорию нашей республики.

Челябинский метеорит



15 февраля 2013 года упал Челябинский (Чебаркульский) метеорит.

Фото: wikimedia/Lumaca

Как рассказала Светлана Мошкина, размер астероида, по расчетам, составлял примерно 19,8 метра в поперечнике, а масса – около 13 тысяч тонн к моменту, когда он вошел в плотные слои атмосферы и стал разрушаться.

"Падение сопровождалось распространением ударных и звуковых волн над территорией Челябинской области и части соседних регионов России, а также Казахстана. На высоте от 50 до 30 км астероид распался. Отдельные фрагменты достигли земли, выпав метеоритным дождем. Первая экспедиция ученых, 16 и 17 февраля, осматривала предполагаемые места падения обломков метеорита и собрала 53 мелких образца размером не более 1 см на льду вокруг озера Чебаркуль. 19 февраля состоялась вторая экспедиция ученых. В этот раз она проходила через населенные пункты к югу от города Челябинск. Удалось найти более крупные фрагменты суммарной массой до 1 кг. 25 февраля стало известно о находке крупного осколка метеорита массой более 1 килограмма. Всего было найдено более 100 осколков. 16 октября 2013 года со дна озера Чебаркуль (Челябинская область) были подняты более крупные фрагменты общей массой 654 кг. Основная, наиболее крупная часть, метеорита весом около 500 кг экспонируется в Челябинском государственном краеведческом музее", – рассказала сотрудник Астрофизического института.

Фото: wikimedia/Denis Panteleev

Метеорит относится к классу обыкновенных хондритов: то есть каменный метеорит с содержанием в образцах около 10% метеоритного железа в виде твердосплавных разновидностей – камасита и тэнита, а также оливин и пирротин. Главными минералами во фрагментах метеорита являются силикаты: оливин и ортопироксен, второстепенными – сульфиды, твердосплавные разновидности самородных Fe и Ni. Также встречаются хромит, клинопироксен, плагиоклаз и стекло полевошпатового состава, фосфаты (мерриллит) и хлорапатит.

Челябинский метеорит упал на Урал 10 лет назад ☄️ pic.twitter.com/41ku2Vwfbp — тревожная селёдка (@VhulaHup) March 2, 2023

Вместе с тем астроном сообщила, что на территории современного Казахстана существуют древние ударные кратеры.

Метеоритный кратер Жаманшин

Импактное стекло из кратера Жаманшин. Фото: wikimedia/Goodvint

"Жаманшин (каз. жаман шың – жаман – плохой, злой, страшный; шың – пик, стекловидная хрупкая порода) – ударный кратер в Иргизском районе Актюбинской области. Размер внутреннего кольца кратера примерно 7×7 км. Есть и менее выраженное его внешнее кольцо. По результатам радиоизотопного анализа возраст кратера около 1 миллиона лет. По принятой гипотезе, кратер образовался в результате падения на Землю метеорита (или ядра кометы) диаметром от 200 до 400 метров, испарившегося при взрыве. В момент взрыва температура окружающей среды в районе падения достигала 1700°C. После взрыва глубина кратера была не менее 500 метров. В настоящее время перепад высот составляет 250-300 метров", – рассказала астроном.

Впервые исследовали Жаманшин в 1937-1939 годах ученые А. Яншин и В. Вахрамеев. В последующие годы – в 1946, 1957, 1961 и 1963-м – геологи также продолжали изучать кратер.

"Профессор Павел Васильевич Флоренский, к которому отправляли пробы грунта, пришел к выводу в 1975-1976 гг., что в Жаманшин упал и исчез метеорит, а образовавшимся при мощном столкновении породам он дал названия "иргизит" и "жаманшинит". Это одно из немногих на Земле месторождений тектитов (иргизитов) и единственный кратер, в котором одновременно обнаруживаются тектиты и импактиты. В кратере находят также вспенившийся лешательерит (кварцевое стекло) и минералы, содержащие трехвалентный титан". Светлана Мошкина

Она добавила, что кратер является природным заказником Иргизского района.

Метеоритный кратер Тогыз

Тогыз (каз. Тоғыз) – второй ударный кратер в Казахстане.

Фото: labmpg.sscc.ru

Находится южнее кратера Жаманшин и возник, по-видимому, одновременно с ним. Кратер Тогыз превышает по размерам Жаманшин. Оба кратера возникли, вероятно, в результате удара астероидного ядра кометы.

Кратеры десятилетиями привлекают геологов и туристов. Путешественники считают эти места космическими, здесь находят лешательериты – настолько легкие камни кварца, что они не тонут в воде.

Ученые отмечают, что вероятность столкновения крупного астероида с Землей трудно оценить. На данный момент обнаружено десять астроблем, свидетельствующих о падении тел свыше пяти километров в поперечнике за последние 600 миллионов лет. Но можно ли утверждать, что все кратеры найдены? Безусловно, сохранилась лишь часть из них. Ведь недра нашей планеты сохраняют активность, и земная кора постоянно омолаживается.