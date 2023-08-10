К Земле приблизится потенциально опасный астероид: казахстанские астрономы оценили риски

В сторону Земли движется астероид 6037 (1988 EG). Казахстанские астрономы прокомментировали вероятность падения на голубую планету и рассказали Zakon.kz, можно ли будет увидеть его в небе.

Как отметила астроном Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина, астероид действительно относится к потенциально опасным.

"Все объекты, такие как астероиды, кометы, метеориты, которые проходят от Земли на расстоянии меньше чем 7,5 млн километров, считаются "потенциально опасными". Так вот астероид 6037, открытый в 1988 году под номером EG, как раз и пересечет 23 августа орбиту Земли и пройдет от нее на расстоянии около 6 млн километров. Его диаметр, по разным оценкам, колеблется от 430 до 960 метров. Пролетит он со скоростью чуть больше, чем 14 километров в секунду", – сказала специалист Астрофизического института.

При этом она добавила, что, несмотря на то, что астероид относится к классу "потенциально опасных", он проследует на огромном расстоянии от Земли – 6 млн км – оно довольно большое по астрономическим меркам. "Ну, и вероятности, что он упадет на Землю, нет. Он пролетит мимо", – подчеркнула специалист.

"Когда люди боятся, что астероид врежется в Землю, я привожу им пример: наш естественный спутник – Луна, который находится намного ближе, в 361 тыс. км от нашей планеты, уже столько тысяч лет не падает, а вы опасаетесь падения астероида, который пролетит мимо нас на расстоянии 6 млн километров! В таком приближении никакой угрозы для жителей Земли он не несет", – поделилась мнением астроном.

Кроме того, по словам эксперта, никакого влияния на самочувствие жителей планеты Земля он также не окажет.

Все же преуменьшать риск возможного падения астероида или других космических объектов не стоит.

"Опасность столкновения астероида всегда есть. Поэтому существуют службы, которые отслеживают такие потенциально опасные астероиды. На их орбиту влияет очень много факторов: планета Юпитер, движение к Солнцу, Земля. Этими сложными расчетами занимается специальная группа ученых. Есть разные сценарии развития событий, если все-таки упадет астероид. Они постоянно прорабатываются и их описание можно найти в интернете в открытом доступе. Даже есть данные, как устранить эту опасность и кто над этим работает. Над этим трудятся десятками лет высококвалифицированные специалисты". Светлана Мошкина

Сотрудник и наблюдатель Астрофизического института Инна Рева, которая будет отслеживать этот астероид с 18 по 28 августа, поделилась координатами пути прохождения этого объекта. Эта информация станет полезна тем, кто попытается найти в небе астероид 6037.

22 августа астероид пройдет восточнее самого известного шарового скопления на небе М13 в созвездии Геркулеса.

23 августа астероид будет находиться на стыке границ трех созвездий: Геркулес, Северная Корона и Волопас.

24 августа он пройдет два градуса южнее звезды Неккар в созвездии Волопаса.

Астроном уточнила, что в действительности астероид настолько "слаб", звездная величина колеблется от 14,6 до 16,9, что даже в профессиональный телескоп разглядеть его весьма сомнительно, даже в условиях полной темноты.

О том, что потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) пролетит мимо Земли, предупредил накануне Центр изучения околоземных объектов американского аэрокосмического агентства НАСА.