Битва за Будапешт: как нацистская Германия лишилась последнего источника нефти

В 1944 году оборона Будапешта имела важное значение для Германии. Его потеря означала потерю крупного источника нефти. Гитлер заявлял, что лучше сдаст Берлин, чем потеряет эту нефть. Как проходила военная операция и какая казахстанская дивизия отличилась в этой битве, в материале Zakon.kz.

Официально битва за Будапешт началась 29 октября 1944 года, сразу после того, как Красная армия успешно провела Дебреценскую операцию, которая и открыла дорогу советским войскам к подступам древнего города. Однако взять его с ходу не удалось. Немецкие военные инженеры возвели вокруг Будапешта три линии обороны и значительно укрепили сам город, который защищала группа армий "Юг" и остатки венгерских вооруженных сил, в том числе подразделения "СС".

К 26 декабря они оказались полностью окружены. В котел попало 188 тыс. человек. Несмотря на это гарнизон города во главе с генерал-полковником Карлом Пфеффер-Вильденбрухом сдаваться не собирался. Офицеры венгро-немецкой группы войск были уверены в том, что Будапешт останется в их руках. У обороняющихся была выгодная стратегическая позиция, которая позволяла активно использовать бронетехнику. На это Красная армия отвечала еще более эффективной разведкой и упреждающими ударами.

В боях за Будапешт особо отличилась 405 стрелковая дивизия, которая была сформирована в феврале 1942-го года в Алма-Ате. Дивизия, состоящая полностью из казахстанцев – добровольцев, участвовала в Сталинградской и Курской битвах. Освобождала Кишинев, Яссы, Луцк и Вену. За отличия, проявленные в боевых действиях, дивизии дважды объявлялась благодарность от Верховного Главнокомандующего Советского Союза и присвоено наименование "Звенигородская". Семь казахстанцев из этого воинского соединения были удостоены звания Героя Советского Союза.

Бои в самом городе начались 18 января 1945 года. Бойцы Красной армии медленно, но верно продвигались к центру города, отбивая у обороняющийся улицу за улицей и дом за домом.

Фото: fortepan.hu

В ночь на 12 февраля немецкие и венгерские войска предприняли попытку вырваться из окруженного города, сосредоточив на узком участке значительные силы. Через боевые порядки советской армии прорвалось свыше 12 тыс. человек. Однако почти вся прорвавшаяся группа была уничтожена войсками 3-го Украинского фронта. К немецким позициям вне города пробились всего 785 человек.

"В бою участвовали все, вплоть до телефонисток. Так, радистка Зоя Васильченко уничтожила из автомата 15 фашистов. Командир медсанбата Крутилев докладывал, что его санитарное подразделение вело тяжелый бой, в результате которого 49 немцев было убило, 56 – взято в плен. Бой вели даже раненые. Аптекарь, пожилая женщина, и та стреляла из пистолета", – воспоминал советский генерал-майор Андрей Ковтун-Станкевич.

Последний очаг сопротивления был подавлен 13 февраля 1945 года. Командующий обороной Будапешта Карл Пфеффер-Вильденбрух пытался покинуть город через канализационную систему, но был задержан советскими разведчиками.

"Путешествие по подземным туннелям оставило на Пфеффер-Вильденбрухе такие "следы", что, прежде чем беседовать с ним, генерала пришлось отправить на помывку в солдатскую баню", – вспоминал командир разведывательной группы старший лейтенант Скрипкин.

Результатом успешной операции стала полная ликвидация сил противника и вывод Венгрии из войны. На остальных участках советско-германского фронта заметно облегчилось продвижение вперед в результате переброски немецких войск к Будапешту. Кроме этого, была создана угроза балканской группировке Вермахта, который вынужден был ускорить отход из Югославии.