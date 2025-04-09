Битва за Кёнигсберг: как пал последний оплот нацистской Германии на востоке

Ровно 80 лет назад советские войска штурмом взяли Кёнигсберг. Cтолица Восточной Пруссии была захвачена войсками 3-го Белорусского фронта всего за четверо суток. Как проходила одна из крупнейших военных операций – в материале Zakon.kz.

На протяжении всей Великой Отечественной войны Восточная Пруссия имела важное экономическое, политическое и стратегическое значение для немецкого командования. К началу 1945 года этот регион должен был прикрывать подступы к центральным районам Германии и потому был хорошо подготовлен к обороне. На территории этой области нацисты возвели ряд новых укреплений и модернизировали старые крепости. Все сооружения были связаны между собой и в любой момент могли поддержать друг друга артиллерийским огнем.

Сама столица Восточной Пруссии – древний город Кёнигсберг – представляла собой первоклассную крепость. Оборона города состояла из трех линий, опоясывавших его кольцом.

Первая полоса была из противотанкового рва, проволочных заграждений и минных полей. На этом кольце располагалось 15 фортов, построенных еще в 1882 году. Вторая оборонительная линия проходила по окраинам города, в нее входили железобетонные огневые точки, баррикады, сотни километров траншей и минных полей. Третья полоса состояла из равелинов, железобетонных сооружений и каменных зданий с бойницами. Этот оборонительный рубеж занимал большую часть города и его центр.

К Кёнигсбергу соединения Красной армии вышли в январе 1945 года. Командующий группировкой советских войск маршал Александр Василевский торопиться со штурмом города не стал. На проведение такой крупной военной-операции ему не хватало сил. Они были растянуты по всей Восточной Пруссии. Только к апрелю 1945 года к стенам города удалось стянуть, по разным данным, от 106 до 137 тыс. человек, а также около 5,2 тыс. орудий и минометов, 538 танков и САУ, 2,4 тыс. самолетов.

Гарнизон столицы Восточной Пруссии насчитывал, по разным источникам, от 60 до 130 тыс. солдат и офицеров, 4 тыс. орудий и минометов, 108 танков и штурмовых орудий. Комендант Кёнигсберга, генерал Отто Ляш, сумел организовать грамотную эвакуацию гражданского населения и, понимая сложность своего положения, несколько раз просил свое командование разрешить ему оставить город и пойти на прорыв. Но на все просьбы он получил отказ.

Утром 6-го апреля после длительной арт-подготовки советские штурмовые отряды двинулись на немецкие укрепления. Несмотря на ожесточенное сопротивления солдат вермахта, к вечеру 7 апреля первые подразделения Красной армии вошли в город.

Фото: wikimedia/Fritz Krauskopf

А уже на следующий день штурмовые отряды Красной армии взяли под контроль железнодорожный узел и порт города. В этот же день гитлеровским войскам предложили сложить оружие. Однако после отказа немцев капитулировать штурм возобновился с новой силой. 9 апреля 1945 года гарнизон Кёнигсберга предпринял последнюю и безуспешную попытку прорваться из пылающей крепости. К вечеру того же дня советские штурмовики прорвались к центру города, и в 21:30 немецкие войска были вынуждены капитулировать.

"Защитники крепости в первые два дня держались стойко, но командование Красной армии сумело скрытно сосредоточить такое количество артиллерии и самолетов, массированное применение которых разрушило укрепление крепости и деморализовало солдат и офицеров. Мы полностью потеряли управление войсками. Выходя из укрепления на улицу, чтобы связаться со штабами частей, мы не знали, куда идти, совершенно теряя ориентировку, настолько разрушенный и пылающий город изменил свой вид. Никак нельзя было предполагать, что такая крепость, как Кёнигсберг, столь быстро падет. Потеря города – это утрата крупнейшей крепости и немецкого оплота на Востоке", – рассказывал генерал Отто Ляш.

Последние очаги сопротивления немецких войск были ликвидированы 10 апреля. В результате Кёнигсбергской наступательной операции основные силы немецкой восточно-прусской группировки были разгромлены. Осталась только земландская группировка противника, которая была ликвидирована 25 апреля 1945 года.

Фото: wikimedia

В ходе штурма Кёнигсберга войсками 3-го Белорусского фронта РККА в плен были взяты 93 853 военнослужащих противника, убито больше 42 000 немецких солдат и офицеров, захвачено свыше 2 тысяч орудий, 1652 миномета и 128 самолетов. По данным историков, за четверо суток советские войска потеряли больше 9 тысяч человек, свыше 34 250 были ранены.