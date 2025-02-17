В Актау военный оркестр устроил концерт в автобусе в честь 80-летия Победы
Фото: пресс-служба регионального командования «Батыс»
В Актау военный оркестр Нацгвардии РК поддержал акцию "100 дней до Победы: обратный отсчет". Музыканты выступили в автобусах, в торговых центрах, на набережной. Жители города у моря подпевали, плакали и даже пропускали свои остановки, чтобы дослушать любимую песню, сообщает Zakon.kz.
Сержант Гайни Цой в военном оркестре в/ч 6656 Национальной гвардии служит уже 15 лет. Играет на тенор-саксофоне. Рассказывает, что репетиции в оркестре проходят каждый день, вне зависимости от праздников, поэтому репертуар ко Дню Победы выучен наизусть.
"Когда мы играли и пели в автобусе "Катюшу", "Смуглянку", попурри из казахских песен времен Великой Отечественной войны, многие пассажиры не скрывали своих слез. Было очень трогательно. Люди восхищались, подпевали нам и говорили теплые слова. Было очень приятно", – говорит Гайни Цой.
Музыкант военного оркестра, младший сержант Нургуль Танина вот уже 12 лет поет ставшие всеми любимыми песни военных лет. Кроме того, она играет на альте.
Фото: пресс-служба регионального командования "Батыс"
"Песни военных лет – особенные. Мне кажется, они создавались на века. Ведь прошло уже 80 лет, а они так и не потеряли актуальность. Это песни о верности, о любви к Родине, к людям. Они затрагивают глубинные струны нашей души, и поэтому люди становятся добрее, они улыбаются, плачут и подпевают", – отмечает Нургуль Танина.
Военный оркестр в/ч 6656 Национальной гвардии РК в Актау был создан в 1967 году. Сейчас в штате духового оркестра 14 музыкантов, из них один офицер и 13 военнослужащих по контракту. В 2024 году дирижером этого оркестра стал Аслан Мукан. Он рассказывает, что работа музыкантов военного оркестра в корне отличается от "гражданского". У музыкантов есть свое закрепленное табельное оружие, они так же, как и все остальные военнослужащие, несут боевую службу, стоят в строю и прибывают по тревоге.
"Песни и музыку мы подбирали совместно с музыкантами оркестра, старались выбрать такие произведения, которые люди точно помнят и знают, например "Катюша", "Смуглянка", "Огонек", "Синий платочек". И знаете, мы не прогадали с выбором. Жители горячо поддерживали наших музыкантов, мы получили много восторженных откликов", – отмечает военный дирижер.
В феврале 1945 года война продолжалась уже более 1300 дней. До Победы оставалось совсем немного – в нее безоговорочно верили, ее с нетерпением ждали.
"Основная цель акции – увековечить подвиг участников войны и сохранить о них память для будущих поколений. У нас еще много запланированных мероприятий, в том числе и с военным оркестром, например, уроки мужества в школах, возложение цветов к монументам, посещение ветеранов и тружеников тыла", – добавляет заместитель командира воинской части 6656 РгК "Батыс" Национальной гвардии РК, подполковник Аслан Нургалиев.
Музыканты военного оркестра в ближайшие дни снова порадуют песнями военных лет пассажиров городских автобусов, а также постояльцев Дома престарелых.
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