В Актау военный оркестр устроил концерт в автобусе в честь 80-летия Победы

Военный оркестр в/ч 6656 Национальной гвардии РК в Актау был создан в 1967 году. Сейчас в штате духового оркестра 14 музыкантов, из них один офицер и 13 военнослужащих по контракту. В 2024 году дирижером этого оркестра стал Аслан Мукан. Он рассказывает, что работа музыкантов военного оркестра в корне отличается от "гражданского". У музыкантов есть свое закрепленное табельное оружие, они так же, как и все остальные военнослужащие, несут боевую службу, стоят в строю и прибывают по тревоге.





"Песни и музыку мы подбирали совместно с музыкантами оркестра, старались выбрать такие произведения, которые люди точно помнят и знают, например "Катюша", "Смуглянка", "Огонек", "Синий платочек". И знаете, мы не прогадали с выбором. Жители горячо поддерживали наших музыкантов, мы получили много восторженных откликов", – отмечает военный дирижер.