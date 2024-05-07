Военный оркестр исполнил популярные композиции на набережной Астаны

Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК 7 мая выступил перед астанчанами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, по сложившейся традиции военные музыканты выступили в Центральном парке столицы, где собирается больше всего людей, поздравив жителей и гостей города с Днем защитника Отечества и Днем Победы.

"Сегодняшнее мероприятие не первое и не последнее в столице. Оркестр постоянно выступает в местах массового скопления людей, парках и различных развлекательных центрах. Всего у нас 34 человека. Сегодня они исполнили популярные композиции. В целом такие собрания вызывают у горожан патриотические чувства. Можно с полной уверенностью сказать, что и в этот раз военные музыканты смогли подарить слушателям праздничное настроение", – рассказал главный военный дирижер Вооруженных сил РК, подполковник Алмас Ибрагимов.





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