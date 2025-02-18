Забота о других в ущерб себе: как научиться решать вопросы "вместе", а не "вместо"

Вы когда-нибудь замечали, что иногда люди навязчиво пытаются помочь, даже если вы не просили их об этом? Оказалось, в психологии есть феномен, называемый синдром спасателя – это когда человек всегда старается помогать другим, даже если это вредит ему самому.





Спасательный круг



Психолог Тогжан Каинбекова считает, что постоянное желание помогать другим часто оказывается губительным для "спасателя". Таким образом человек уходит от решения собственных задач и проживания чувств, а за этим скрываются глубокая эмоциональная зависимость и нездоровые паттерны поведения. "Обычно человек с синдромом спасателя берет на себя ответственность за решение чужих проблем, забывая о своих потребностях и границах. Он чувствует зависимость от вмешательства в сложности других, даже если они его не касаются. Причем чаще всего помощь оказывается без просьбы со стороны другого человека". Тогжан Каинбекова По ее словам, синдром спасателя имеет глубокие корни, которые часто родом из детства. Например, ребенок мог брать на себя эмоциональную поддержку одного из родителей или решать конфликты между взрослыми. Это создает убеждение, что его ценность определяется исключительно способностью помогать другим. "Если в детстве человек не получил достаточно любви и внимания, он может компенсировать это через помощь другим. Часто она сопровождается стремлением взять все под свой контроль". Тогжан Каинбекова Психолог перечислила признаки "спасателя": если вы игнорируете свои потребности в угоду чужим интересам;

если вам важно получить признание и благодарность;

когда ваши усилия остаются незамеченными, вы испытываете обиду или чувство ненужности;

если вы практически не можете отказать тому, кто просит у вас помощи;

отказ вызывает у вас чувство вины и внутренний дискомфорт;

ваша самооценка зависит от того, насколько вы полезны другим. Последствия Тогжан Каинбекова отмечает, что люди с синдромом спасателя регулярно ставят чужие интересы выше своих, забывая о своем эмоциональном и физическом состоянии. Это может проявляться в отказе от отдыха, увлечений или времени на себя.



"Такая постоянная самоотдача и игнорирование собственных нужд истощают ресурсы человека. Он начинает испытывать хроническую усталость, апатию и опустошенность, что может привести к депрессии. Поэтому в общении со спасателем важно открыто делиться своими мыслями, чувствами и переживаниями. Например, сказать: "Слушай, когда ты это говоришь, я себя ощущаю таким образом. Тебе бы не следовало делать так и так". Самое важное для начала обозначить линию границ для себя и окружающих. К чему другому человеку позволительно вмешиваться, а к чему нет. Представьте, что перед вами контурная карта вашей жизни. Как вы проложите границы в тех или иных "регионах" ? Что допустимо? Чего точно нельзя? После этого четко придерживаться этих границ. Также это действует наоборот, поскольку роли могут меняться", – поясняет Каинбекова.

Специалист объясняет, что роль спасателя обычно характерна для треугольника Карпмана.

Треугольник Карпмана – назван так в честь своего автора американского психотерапевта Стивена Карпмана. Его теория заключается в том, что взаимоотношения людей движутся по треугольнику, где у каждого своя роль: жертва – спасатель – преследователь. Эти роли предполагают модели созависимого поведения, которыми руководствуются люди в разных ситуациях. У каждой роли есть свои характеристики и сценарии, по которым действует персонаж. Все вместе три участника составляют единую систему.

Жертва – человек, который склонен к инфантилизму, страдает и не пытается найти выход из сложившихся обстоятельств. Такой человек часто жалуется на жизнь, трудности, обвиняет в своих проблемах всех вокруг и не берет ответственность за свои действия. Спасатель – тот, кто стремится спасти всех. Он тратит силы на спасение и защиту людей, даже если они этого не просят, и подпитывает таким альтруизмом чувство собственной значимости и удовлетворения. Спасателю надо кого-то спасать, поэтому он ищет беспомощного человека – жертву. Преследователь, он же агрессор или тиран. Эта роль предполагает доминирование, критику и угнетение. Преследователи во всем ущемляют жертву и стараются встать выше нее.

"Жертва – основная роль, которая запускает механизм треугольника. Своими действиями жертва провоцирует агрессора обвинять и наказывать ее, а спасателя – защищать и решать проблемы за нее. С разными людьми или в разных ситуациях один и тот же человек может перемещаться по треугольнику и примерять на себя разные образы, от жертвы до преследователя. Классический треугольник Карпмана – это поведение близких людей в межличностных отношениях: родителей и детей, мужа и жены, братьев и сестер, бабушек и внуков", – рассказывает психолог.

Вместе с тем треугольник Карпмана "жертва – спасатель – преследовать" проявляется и в рабочих отношениях между коллегами, сотрудниками и руководством, партнерами, клиентами и продавцами. Баланс интересов На вопрос, как помогать другим, не забывая о своем благополучии, Каинбекова ответила, что нужно научиться распознавать свои чувства путем развития эмоционального интеллекта. Это необходимо для того, чтобы понимать, из каких чувств хочется помочь человеку, и определить для себя свои границы.

"То есть следует практиковать осознанность и принятие того факта, что каждый сам несет ответственность за свою жизнь и действия. Перед тем, как помочь человеку, задать честный вопрос самому себе: я хочу сделать "вместе" с человеком или "вместо" него", – объясняет психолог.

По словам спикера, перед тем, как помогать другим, нужно самому крепко стоять на ногах. Это не только про то, чтобы быть финансово независимым, а иметь определенный уровень знаний и опыта в какой либо сфере и в жизни целом.

"Когда человек не истощен, а наполнен ресурсами: знаниями, опытом и этим готов делиться. Именно тогда можно помочь действительно нуждающемуся человеку, который оказался в трудной жизненной ситуации. Но важно соблюдать баланс и не путать желание помочь человеку с навязыванием своей помощи. Для этого нужно задаться вопросом самому себе: для чего я хочу помочь? чтобы что? нуждается ли он в моей помощи?" – отмечает Тогжан Каинбекова.

При этом психолог считает, что взаимная поддержка друг друга имеет большое значение в жизни любого человека, однако иногда нужно уметь говорить "нет", поскольку этот жизненный навык играет ключевую роль в нашем благополучии и успехе.

"Умение говорить "нет"– это важный аспект для установления границ, "нет" – это сообщение о наших потребностях и желаниях. Этому следует научиться и воспитать в себе. В любых отношениях это умение необходимо для установления здоровых границ. А они необходимы для поддержания собственного чувства достоинства и не дают нам быть использованными. Когда человек умеет говорить "нет" – это сообщение о том, что у него есть предел и он может постоять за себя, соответственно, после человек меньше чувствует обиду, подавленность и выгорание", – считает Каинбекова.