Забота о других в ущерб себе: как научиться решать вопросы "вместе", а не "вместо"
Спасательный круг
"Обычно человек с синдромом спасателя берет на себя ответственность за решение чужих проблем, забывая о своих потребностях и границах. Он чувствует зависимость от вмешательства в сложности других, даже если они его не касаются. Причем чаще всего помощь оказывается без просьбы со стороны другого человека". Тогжан Каинбекова
"Если в детстве человек не получил достаточно любви и внимания, он может компенсировать это через помощь другим. Часто она сопровождается стремлением взять все под свой контроль".Тогжан Каинбекова
Психолог перечислила признаки "спасателя":
- если вы игнорируете свои потребности в угоду чужим интересам;
- если вам важно получить признание и благодарность;
- когда ваши усилия остаются незамеченными, вы испытываете обиду или чувство ненужности;
- если вы практически не можете отказать тому, кто просит у вас помощи;
- отказ вызывает у вас чувство вины и внутренний дискомфорт;
- ваша самооценка зависит от того, насколько вы полезны другим.
Последствия
Тогжан Каинбекова отмечает, что люди с синдромом спасателя регулярно ставят чужие интересы выше своих, забывая о своем эмоциональном и физическом состоянии. Это может проявляться в отказе от отдыха, увлечений или времени на себя.
"Такая постоянная самоотдача и игнорирование собственных нужд истощают ресурсы человека. Он начинает испытывать хроническую усталость, апатию и опустошенность, что может привести к депрессии. Поэтому в общении со спасателем важно открыто делиться своими мыслями, чувствами и переживаниями. Например, сказать: "Слушай, когда ты это говоришь, я себя ощущаю таким образом. Тебе бы не следовало делать так и так". Самое важное для начала обозначить линию границ для себя и окружающих. К чему другому человеку позволительно вмешиваться, а к чему нет. Представьте, что перед вами контурная карта вашей жизни. Как вы проложите границы в тех или иных "регионах" ? Что допустимо? Чего точно нельзя? После этого четко придерживаться этих границ. Также это действует наоборот, поскольку роли могут меняться", – поясняет Каинбекова.
Специалист объясняет, что роль спасателя обычно характерна для треугольника Карпмана.
Треугольник Карпмана – назван так в честь своего автора американского психотерапевта Стивена Карпмана. Его теория заключается в том, что взаимоотношения людей движутся по треугольнику, где у каждого своя роль: жертва – спасатель – преследователь. Эти роли предполагают модели созависимого поведения, которыми руководствуются люди в разных ситуациях. У каждой роли есть свои характеристики и сценарии, по которым действует персонаж. Все вместе три участника составляют единую систему.
- Жертва – человек, который склонен к инфантилизму, страдает и не пытается найти выход из сложившихся обстоятельств. Такой человек часто жалуется на жизнь, трудности, обвиняет в своих проблемах всех вокруг и не берет ответственность за свои действия.
- Спасатель – тот, кто стремится спасти всех. Он тратит силы на спасение и защиту людей, даже если они этого не просят, и подпитывает таким альтруизмом чувство собственной значимости и удовлетворения. Спасателю надо кого-то спасать, поэтому он ищет беспомощного человека – жертву.
- Преследователь, он же агрессор или тиран. Эта роль предполагает доминирование, критику и угнетение. Преследователи во всем ущемляют жертву и стараются встать выше нее.
"Жертва – основная роль, которая запускает механизм треугольника. Своими действиями жертва провоцирует агрессора обвинять и наказывать ее, а спасателя – защищать и решать проблемы за нее. С разными людьми или в разных ситуациях один и тот же человек может перемещаться по треугольнику и примерять на себя разные образы, от жертвы до преследователя. Классический треугольник Карпмана – это поведение близких людей в межличностных отношениях: родителей и детей, мужа и жены, братьев и сестер, бабушек и внуков", – рассказывает психолог.
Вместе с тем треугольник Карпмана "жертва – спасатель – преследовать" проявляется и в рабочих отношениях между коллегами, сотрудниками и руководством, партнерами, клиентами и продавцами.
Баланс интересов
На вопрос, как помогать другим, не забывая о своем благополучии, Каинбекова ответила, что нужно научиться распознавать свои чувства путем развития эмоционального интеллекта. Это необходимо для того, чтобы понимать, из каких чувств хочется помочь человеку, и определить для себя свои границы.
"То есть следует практиковать осознанность и принятие того факта, что каждый сам несет ответственность за свою жизнь и действия. Перед тем, как помочь человеку, задать честный вопрос самому себе: я хочу сделать "вместе" с человеком или "вместо" него", – объясняет психолог.
По словам спикера, перед тем, как помогать другим, нужно самому крепко стоять на ногах. Это не только про то, чтобы быть финансово независимым, а иметь определенный уровень знаний и опыта в какой либо сфере и в жизни целом.
"Когда человек не истощен, а наполнен ресурсами: знаниями, опытом и этим готов делиться. Именно тогда можно помочь действительно нуждающемуся человеку, который оказался в трудной жизненной ситуации. Но важно соблюдать баланс и не путать желание помочь человеку с навязыванием своей помощи. Для этого нужно задаться вопросом самому себе: для чего я хочу помочь? чтобы что? нуждается ли он в моей помощи?" – отмечает Тогжан Каинбекова.
При этом психолог считает, что взаимная поддержка друг друга имеет большое значение в жизни любого человека, однако иногда нужно уметь говорить "нет", поскольку этот жизненный навык играет ключевую роль в нашем благополучии и успехе.
"Умение говорить "нет"– это важный аспект для установления границ, "нет" – это сообщение о наших потребностях и желаниях. Этому следует научиться и воспитать в себе. В любых отношениях это умение необходимо для установления здоровых границ. А они необходимы для поддержания собственного чувства достоинства и не дают нам быть использованными. Когда человек умеет говорить "нет" – это сообщение о том, что у него есть предел и он может постоять за себя, соответственно, после человек меньше чувствует обиду, подавленность и выгорание", – считает Каинбекова.
Психолог отмечает, что, говоря "нет", человек ставит на первое место собственное здоровье, цели и желания, что может привести к личностному росту и развитию. И это не значит, что он эгоист, груб или не воспитан, отсюда следует, что человек умеет правильно расставлять приоритеты.
Поэтому в первую очередь нужно научиться заботиться о себе и помнить, что мы не можем наполнить стакан из пустого сосуда.