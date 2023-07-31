На страх и риск: как казахстанцам обезопасить себя за границей

Желание повидать мир похвально. Однако в другой стране может случиться всякое, а турист, разомлевший от приятного досуга, не всегда готов к потрясениям. Zakon.kz рассказывает, как заранее позаботиться о своей безопасности.

Утром 30 июля в турецкой Аланье микроавтобус, перевозивший отдыхающих, врезался в грузовик. На месте происшествия погибли двое – водитель и гид. В салоне автобуса находились 12 наших соотечественников. В Аланью выехал консул Казахстана.

МИД РК поделился подробностями трагедии:

"Из 12 граждан Казахстана двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у четырех детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У всех имеется медицинская страховка".

Однако ближе к вечеру 31 июля ведомство сообщило печальную новость – один из пострадавших скончался. Сын погибшего гражданина РК прибыл в Анталью и находится сейчас с нашими дипломатами. Ему оказывается вся необходимая помощь и содействие.

За ответом на вопрос, как в текущей ситуации ведут себя туроператоры, мы обратились к председателю фонда "Туристік Қамқор" Инне Рей. Она заверила: "сейчас с этим будут разбираться".

"Но самое главное, что туроператоры сразу непосредственно начинают решать проблемы. То есть они контролируют все процессы вплоть до эвакуации людей. Контролируют наступление страхового случая, оказание страховых услуг. На самом деле, когда происходит несчастный случай, этим занимаются страховые компании. Задача туроператора – просто проследить, чтобы все платежи поступали вовремя, чтобы все обязательства были выполнены, чтобы пострадавшим не пришлось самим ни о чем беспокоиться". Инна Рей

Рассказала она и о мерах, принимаемых после известия о смерти казахстанца:

"Страховая компания подключилась и занимается сейчас всеми процедурными вопросами вместе с консульством. Кроме того, принимающая компания, которая сейчас создала целый штаб и находится в больнице, помогает решать все вопросы, связываться с родственниками. Сейчас женщину повезли на операцию – туроператор сам нашел дополнительно хирурга, очень известного специалиста, и за свой счет подключает его к выполнению операции, чтобы спасти женщину".

Ранее эксперт – на фоне пожаров, опять же, в Турции – разъясняла редакции, как турфирмы заботятся о своих клиентах. По ее словам, в случае с катастрофами многое зависит от деталей - где и что случилось, есть ли возможность возврата за неиспользованный отдых. Но в основном поставщики услуг относятся к своим клиентам лояльно.

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Страховка – нюансы

Как отметил руководитель пресс-службы одной из отечественных страховых компаний Юрий Долгов, отправляясь за границу самостоятельно, некоторые казахстанцы пренебрегают оформлением страховки, если того не требует принимающая сторона. В итоге платят по высоким счетам во всех смыслах – в том числе в иностранных клиниках.

"Большинство же наших граждан, покупая путевку в турагентстве, получают страховку "автоматом" – она уже включена в стоимость турпутевки. Страхователем является туроператор в сфере выездного туризма, заключивший со страховщиком договор обязательного страхования туриста в пользу застрахованного, при этом застрахованным является сам турист". Юрий Долгов

Важно знать! Действие данной страховки довольно ограничено, а покрывает она всего лишь оказание экстренной медицинской помощи:

несчастный случай, приведший к смерти застрахованного, либо причинению вреда его здоровью;

внезапное острое заболевание, резкое ухудшение состояния здоровья и (или) обострение хронического заболевания, требующие оказания экстренной и неотложной медицинской помощи для предотвращения существенного вреда здоровью или устранения угрозы жизни.

Поэтому опытные путешественники предпочитают покупать страховые полисы самостоятельно, внимательно изучая условия.

Оформляя договор добровольного страхования выезжающих за рубеж (ВЗР), застрахованное лицо получает возможность застраховать себя и членов своей семьи практически на все случаи жизни. Так, помимо базовой программы, в зависимости от цели путешествия, можно добавить страховку для активного отдыха и спорта, а еще лучше дополнить полис страхованием гражданской ответственности перед третьими лицами, чтобы в случае нанесения повреждения чужому имуществу или здоровью все расходы взяла на себя страховая компания, а не сам турист.

"В случае, если наши граждане отправляются в другую страну в рамках служебной командировки или путешествуют в страны с повышенной опасностью или более высокими ценами на медицину, лучше всего подстраховаться и дополнительно заключить договор по месту пребывания. Во-первых, потому что может произойти такой несчастный случай, который значительно превысит лимит ответственности казахстанской страховой компании. А во-вторых, в случае продления путешествия, продлить имеющуюся страховку, находясь за границей, у казахстанцев не получится – необходимо личное присутствие".

В завершение спикер подчеркнул: оформление страхового полиса обходится гораздо дешевле визита к врачу, лекарств и лечения в другой стране. Не говоря уже о том, что порой страховка может спасти жизнь.