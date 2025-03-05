Судьба человека: 90-летний павлодарец надеется узнать, что пережил его отец в фашистском плену в годы ВОВ

90-летний Герадий Корнилов трепетно относится к памяти отца-красноармейца, погибшего в бою в далекой Югославии. Десятилетия он собирал данные о призыве, местах сражений и нашел его могилу. Но тайной остается время, проведенное солдатом в плену, передает Zakon.kz.

Труженик тыла, инженер с многолетним стажем Герадий Корнилов считает своим долгом восстановить весь боевой путь своего отца. Ему было восемь, когда в 1942 году глава семьи – сугубо штатский человек, главный бухгалтер сберкассы – отправился на фронт из села Пресногорьковка Кустанайской области (старое название Костанайской области). Больше он его не видел, но никогда не забывал.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

"Мой отец, как и многие другие солдаты Великой Отечественной войны, был захвачен в плен. Восстановился в армии после освобождения и затем погиб в так называемой Батинской битве – самом крупном сражении Второй мировой войны на территории Югославии. Местные жители в 1947 году соорудили в честь погибших памятную стелу в 1984 году торжественно перезахоронили солдат. Для них они герои. И для меня Иван Корнилов – герой! Хотя о военнопленных, пусть и бывших, не писали статей, книг, им не давали медалей. Их биографии оставались закрытыми. Отец провел в неволе два года, но до сих пор я не знаю, что с ним происходило, хотя очень давно веду поиски. И надеюсь успеть теперь, когда архивы рассекречены. Пусть это сделать и нелегко, но только тогда я буду спокоен", – говорит Герадий Иванович.

В свои 90 лет выходить из квартиры мужчина уже не может, поэтому продолжает поиск недостающих данных в интернете. Радуется современным технологиям и тому, что идет работа по рассекречиванию информации о военнопленных. К примеру, Министерство внутренних дел Казахстана пять лет назад презентовало электронный сервис "Военнопленные Великой Отечественной войны" с возможностью пофамильного поиска. Сообщалось, что в базу включены сведения из фильтрационных дел и трофейных карточек на 60 тысяч советских солдат. И такой сервис не единственный, но пока поиски данных об Иване Емельяновиче Корнилове для его родных не закончены.

"О своем освобождении отец сообщил семье, но добавил, что все остальное расскажет, когда вернется домой. Но этому не суждено было сбыться. И только фильтрационные документы прольют свет на то, что с ним случилось. Как правило, бумаги для проверки отправлялись к месту призыва, а значит, в Казахстан. К сожалению, найти отца в электронных базах самостоятельно у меня и у моего сына пока не получается. Мне помогают неравнодушные люди писать запросы в Министерство внутренних дел, архивы, но ответов нет. Хочу обратиться в поисковый отряд, надеюсь, там помогут. И прошу у государства содействия", – говорит труженик тыла.

Фото из банка данных погибших и пропавших без вести в период ВОВ

Благодаря его усилиям, поддержке супруги и сына о судьбе Ивана Корнилова уже многое известно и все подтверждено документально. В апреле 1942 года его зачислили в 151-ю стрелковую бригаду, сформированную в Кустанае (сейчас Костанай). Вскоре солдаты в эшелонах отправились в распоряжение Северо-Западного фронта и 11-й Армии. В начале мая бригада высадилась на станции Валдай Новгородской области, затем, совершив 180-километровый марш по размытым и избитым дорогам, сосредоточилась на рубеже сел Пола, Борич, Березовка. Через 15 дней здесь начались жестокие бои. И семье Корниловых в далекое казахстанское село пришло горестное извещение о пропаже без вести мужа и отца.

И только спустя два года пришла новая весточка, подарившая им надежду. В августе 1944 года успешно завершилась Ясско-Кишиневская операция. Советские войска II и III Украинского фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской флотилии окружили и разгромили немцев, освободили Молдавию и восточную часть Румынии. Благодаря этой операции был вызволен из плена и Иван Корнилов.

"Конечно, как и любой военнопленный, он натерпелся от врага, не миновал допросов советских спецорганов, и, наверное, много чего выслушал. Но вернулся в строй и погиб. Он был человек сугубо штатский, очень грамотный и очень смелый", – говорит собеседник.

После процедуры "фильтрации" в начале сентября 1944 года Измайловский РВК Молдавской ССР зачислил Ивана Корнилова в 188-й запасной стрелковый полк, то есть в штрафной батальон с подчинением III Украинскому фронту. Он был ранен в Румынии, лежал в госпитале, искупив "вину" кровью. После чего был направлен в 814-й стрелковый полк ордена Красного Знамени 236-й Днепропетровской краснознаменной дивизии.

Эта дивизия участвовала в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии и ее столицы. К 7 ноября 1944 года войска выдвинулись к венгерской границе и приступили к форсированию Дуная близ сел Батина и Апатин. В этом месте погибли тысячи солдат, одним из которых стал Иван Корнилов из Пресногорьковки. Однако в истории его жизни точка еще не поставлена. Родные надеются, что им удастся это сделать.